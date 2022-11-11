Импорт продолжает сжимать профицит торговли

Из предварительной оценки Банка России следует, что профицит текущего счета платежного баланса в январе—октябре 2022 года составил $215 млрд (в 2,3 раза больше, чем год назад), а профицит торговли товарами и услугами — $257 млрд (вдвое больше соответственно). В ЦБ поясняют, что основную роль в такой динамике текущего счета сыграл рост профицита баланса товаров и услуг из-за увеличения стоимости экспорта и снижения стоимости импорта. При этом дефицит первичных и вторичных доходов вырос, в том числе за счет снижения полученных инвестиционных доходов и текущих трансфертов. Профицит же финансового счета платежного баланса стал результатом роста иностранных финансовых активов и практически соразмерным снижением обязательств перед нерезидентами.

Между тем, как неоднократно писал “Ъ”, с мая импорт устойчиво восстанавливается, а экспорт снижается. В октябре, как следует из оценок регулятора, торговый профицит составил $19,3 млрд, достигнув самого низкого значения с октября 2021 года. Профицит же торгового счета в октябре увеличился до $17,7 млрд против $17,1 млрд в среднем за месяц в третьем квартале из-за уменьшения в октябре дефицита инвестиционных и иных доходов до $1,6 млрд против $7,8 млрд и $5,2 млрд в сентябре и августе соответственно (см. график).

«Статистика зеркальной торговли показывает, что сейчас динамика экспорта и импорта стабилизируется, скоро расскажем о данных за сентябрь»,— фиксируют авторы Telegram-канала «Твердые цифры». «В абсолютном выражении значения и торгового баланса, и счета текущих операций остаются очень высокими, что и поддерживает курс рубля на текущих уровнях (60,95 руб./$ в моменте)». По мере дальнейшего сокращения торгового профицита рубль будет плавно слабеть — для более сильной динамики торговый профицит должен схлопнуться в несколько раз, что аналитики Telegram-канала MMI считают маловероятным.

Экономисты замечают, что к концу года проявится влияние экспортных ограничений ЕС и G7 на российские товары. В ближайшие месяцы ключевым фактором для внешней торговли России, как и для рубля, будет эффективность введения эмбарго ЕС на экспорт нефти (с 5 декабря) и нефтепродуктов (с 5 февраля).

Артем Чугунов