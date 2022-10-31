Торговля с двумя известными

Аналитики Института развивающихся экономик Банка Финляндии опубликовали свои оценки внешней торговли РФ в августе 2022 года на основе зеркальной статистики стран — основных торговых партнеров страны. Как и другие аналитики (см. “Ъ” от 20 октября), экономисты института отмечают, что стоимость российского экспорта стала снижаться, после того как росла весной на фоне высоких мировых цен на сырье, многомесячных переходных периодов, предшествующих вводу санкций, и успехов Москвы в поиске альтернативных экспортных рынков, особенно в Азии. Несмотря на снижение, по оценке аналитиков центра, стоимость экспорта РФ в августе была примерно на уровне месяцев до начала военных действий. Однако в разрезе стран динамика и структура экспорта заметно изменились. Стоимость экспорта в ЕС в августе снизилась примерно на 20% по сравнению с уровнем до начала конфликта на Украине. В августе—сентябре стоимость экспорта в Индию, напротив, выросла в пять-шесть раз, а в Китай — на 50% по сравнению с тем же периодом.

После провала прошедшей весной импорт с мая по август уверенно восстанавливался (см. график). Стоимость импорта из РФ в августе снизилась примерно на 30%, тогда как из ЕС снизилась примерно на 50% по сравнению с последними месяцами, предшествовавшими конфликту. Российский импорт сократился и из стран, не участвующих в санкциях. Например, ввоз товаров из Таиланда в августе сократился на 35%, а из Вьетнама — на 60%. Импорт РФ из КНР восстановился до уровней, предшествовавших конфликту, а из Турции за это же время — удвоился, отмечают авторы оценок, учитывающих сезонность.

Напомним, 24 октября глава ФТС Руслан Давыдов подтверждал заметное замедление годовых темпов снижения импорта по итогам января—сентября 2022 года до 15–16% против 30% в апреле. Таможенная статистика подтверждает и другие тенденции, которые фиксируют зеркальные данные: за три квартала товарооборот РФ и КНР увеличился примерно на 30%, а Турция «резко вырвалась на второе место», сообщил господин Давыдов. Доля же ЕС в торговом обороте продолжает снижаться — до 35% с 54%. Снижение стоимости экспорта и восстановление импорта продолжит сокращать экспортные доходы, а рубль до конца года может начать дрейфовать в сторону 65 руб. за $1, cчитает Дмитрий Полевой из «Локоинвеста».

Артем Чугунов