ЦСКА остался один

В четверг в очном противостоянии сошлись два лидера регулярного первенства Единой лиги ВТБ — ЦСКА и УНИКС. И казанцы, и армейцы с начала чемпионата поражений не знали. Теперь же стопроцентным показателем побед может похвастать только ЦСКА, победивший со счетом 92:79.

ЦСКА и УНИКС по пути к очной встрече проделали похожий путь. Команды выдали на старте первенства серии из восьми побед. Для УНИКСа это лучший старт в истории. А вот у ЦСКА бывали и более внушительные «дебюты» — в сезоне-2018/19 армейцы выиграли 13 игр. И УНИКС, и ЦСКА почти со всеми соперниками расправлялись весьма уверенно. Плюс обе команды прошли, причем успешно, проверку встречами с действующим чемпионом Единой лиги ВТБ «Зенитом». Так что болельщики с полным правом могли рассчитывать на настоящую битву. Собственно, и наставник УНИКСа Велимир Перасович, и главный тренер ЦСКА Эмил Райкович характеризовали предстоящий матч именно как битву. В идеале ожидалось что-то похожее на шоу, выданное командами во втором круге «регулярки» прошлого сезона. Тогда на выявление победителя помимо основного времени потребовалось три овертайма.

Долгое время равная игра была и на этот раз. Во многом потому, что гостям удавалось то, что с начала чемпионата не получалось ни у кого,— свести эффективность Николы Милутинова до приемлемых показателей (как показали дальнейшие события, лишь на время, ведь во второй половине матча Милутинов разошелся). ЦСКА ведь очень эффективно использует забросы на сербского большого. По средней результативности он не входит даже в топ-5, но именно очки, набираемые им в начале матчей, часто задают тон их дальнейшему течению. При этом у казанцев в атаке дела обстояли неплохо. Нельзя сказать, что кто-то один из игроков УНИКСа тащил команду. В нужные моменты включались и Ненад Димитриевич, и Винс Хантер, и Луи Лабейри, и Станислав Ильницкий. Впрочем, учитывая глубину состава ЦСКА, у армейцев не возникало проблем с тем, чтобы отвечать на удары. Крохотный Каспер Уэйр вдруг принялся «безобразничать» под чужим щитом, Даллас Мур уверенно бил с дистанции, а Алексей Швед и дирижировал игрой, и тоже немало забивал.

Вообще, результативность команд в начале встречи была настолько высокой, что казалось, что это выставочный матч, где главное — просто развлечь зрителей.

На большой перерыв команды ушли при счете 42:40 в пользу ЦСКА, но уже через полторы минуты после начала третьей четверти Перасович был вынужден брать тайм-аут. Дело в том, что ЦСКА выдал рывок 7:0, который непременно нужно было купировать. Но вмешательство тренера не помогло: армейцы словно включили секретный ускоритель, и за четыре минуты до конца четверти, после броска Деяна Давидоваца, отрыв хозяев достиг уже 12 очков. Сохранять такое преимуществом армейцы просто за счет класса умеют великолепно, что вновь и продемонстрировали. Все попытки казанцев вернуться в игру ни к чему не привели. ЦСКА победил со счетом 92:79 и вышел на чистое первое место.

Александр Петров