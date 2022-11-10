«Русской платине» режут налоги

«Русская платина» Мусы Бажаева сможет в течение 12 лет не платить НДПИ со своего флагманского проекта по разработке Черногорского месторождения. Соответствующие поправки предложил Минфин, объяснив их эффектом санкций. В результате компания, которая уже в 2024 году собирается запустить ГОК, может сэкономить не менее 18 млрд руб. в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Правительство собирается предложил обнулить НДПИ для вводимых в эксплуатацию месторождений «Русской платины» Мусы Бажаева в Красноярском крае. Соответствующий законопроект, подготовленный Минфином, опубликован на regulation.gov.ru. Компания намерена строить горно-обогатительный комбинат и разрабатывать Черногорское месторождение и южную часть месторождения Норильск-1 возле Норильска. В «Русской платине» не предоставили комментариев.

Как пояснили “Ъ” в Минфине, «внешние ограничения недружественных стран в отношении России и российских добывающих компаний повлекли значительное удорожание оборудования, необходимого для реализации инвестиционных проектов».

В министерстве уточнили, что нулевая ставка НДПИ устанавливается с 2026 года на 12 лет с возможностью продления еще на восемь лет в зависимости от ценовой конъюнктуры.

При этом инвестор обязан вложить в 2023–2029 годах не менее 89 млрд руб., что закрепляется в инвестиционном соглашении компании с Минфином.

Первоначально «Русская платина» планировала внести Черногорское и южную часть месторождения «Норильск-1» в рамках совместного предприятия с «Норникелем» «Арктик Палладий». Вкладом «Норникеля» была бы лицензия на расположенное рядом Масловское месторождение. Объем инвестиций планировался в размере $15 млрд, а годовое производство — 120 тонн платиноидов. Однако СП не состоялось из-за позиции «Русала», второго по величине акционера «Норникеля». Теперь «Русская платина» намерена реализовать проект самостоятельно, хотя и заключила с «Норникелем» соглашение об операционном партнерстве. Соглашение позволит «Русской платине» пользоваться транспортной и энергетической инфраструктурой «Норникеля», а также продавать ему никелевый и медный концентрат по согласованной цене.

240 млрд руб. составляет стоимость первой очереди ГОКа на базе Черногорского месторождения в Красноярском крае.

ВЭБ.РФ и ВТБ в феврале 2022 года выдали «Русской платине» синдицированный кредит на 180 млрд руб. для строительство первой очереди ГОКа на базе Черногорского месторождения. Ввод ГОКа тогда планировался на 2024 год. Стоимость первой очередь проекта — 240 млрд руб. Запасы Черногорского месторождения составляют 131 млн тонн руды. На первом этапе добыча составит 7 млн тонн руды в год, которая будет перерабатываться в медный и никелевый концентрат с высоким содержанием палладия и платины.

Сейчас НДПИ на многокомпонентные руды исчисляется по формуле. Конечное значение зависит от динамики цен на платину, никель, медь и палладий на мировом рынке, но не может быть ниже 2,5 тыс. руб. за тонну руды.

Таким образом, обнуление НДПИ позволит «Русской платине» сэкономить как минимум 18 млрд руб. в год.

При этом Муса Бажаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в ноябре 2019 года оценивал общую налоговую нагрузку на тот момент «Арктик Палладия» в 40 млрд руб. в год.

Рынок металлов платиновой группы остается перспективным, несмотря на вызовы со стороны спроса и предложения в этом году. Со стороны предложения потенциальное разрушение логистических цепочек поставок российских платины и палладия может привести к перебоям со снабжением рынка. С другой стороны, промышленный спрос, особенно на палладий, слабеет, в том числе из-за сокращения выпуска автомобилей (палладий применятся как катализатор в двигателях внутреннего сгорания). В мае «Норникель» в своем обзоре предполагал значительный рост спроса на платину со стороны водородной энергетики (этот металл используется в электролизерах), но потребуется еще как минимум пять лет, чтобы эта отрасль стала крупным потребителем платины.

Евгений Зайнуллин