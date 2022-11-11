Глубинковая связь с отечеством

“Ъ” узнал подробности проекта ООО «Новые телеком решения» (НТР) по разработке базовых станций связи для малых населенных пунктов. НТР намерена вложить порядка 1,7 млрд руб. и получить первый минимально жизнеспособный прототип в марте 2023 года. В дальнейшем же НТР рассчитывает выпускать 10–15 тыс. базовых станций ежегодно. Установка отечественных станций на отдаленных и малонаселенных территориях позволит высвободить дефицитное зарубежное оборудование для развития сетей в крупных городах, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

ООО «Новые телеком решения» (НТР) планирует вложить около 1,7 млрд руб. в разработку базовых станций GSM/LTE, следует из паспорта проекта, направленного в Минцифры (копия есть у “Ъ”). В документе отмечается, что цель проекта — «создание отечественного решения радиоподсистемы GSM/LTE операторского уровня, позволяющей коммерческое обслуживание населенных пунктов с численностью до 250 тыс. человек».

Согласно паспорту проекта, НТР рассчитывает создать MVP (Minimum Viable Product, минимально жизнеспособный продукт) к 15 марта следующего года. С 2026 года НТР надеется ежегодно выпускать 10 тыс. базовых станций LTE и 5 тыс. базовых станций GSM+LTE. «Решение ориентировано на станции операторского класса, рост производительности и добавление функционала ПО будет идти постепенно»,— уточнил “Ъ” представитель НТР.

Якорным заказчиком должен стать «Ростелеком», говорится в документе. О планах компании заключить несколько форвардных контрактов на 20–25 млрд руб. на закупку российского телекоммуникационного оборудования 26 октября сообщал РБК со ссылкой на старшего вице-президента по технической инфраструктуре «Ростелекома» Алексея Сапунова. Также среди возможных заказчиков в проекте названы «МегаФон», МТС, «Билайн» и Tele2. А к 2030 году планируются экспортные продажи «в размере до 5 млрд руб. в страны Южной Африки, Северной Африки и Ближнего Востока, Средней Азии и Латинской Америки, благодаря запросу на устранение цифрового неравенства в развивающихся странах», говорится в документе.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО НТР учреждено в 2014 году в Москве. Выручка по итогам 2021 года составила 165 млн руб. при убытке 73 млн руб. В 2014 году TAdviser писал, что НТР создана руководством АО «Ай-Теко» для разработки и выпуска телекоммуникационного и мультимедийного оборудования. С 6 октября 2022 года НТР формально не связана с «Ай-Теко»: 33,9% компании у «НТР-Инвест» (на 100% принадлежит НТР), 26,01% у Алексея Босика, 25% у Александра Юрьева и 15% у Михаила Голубева. На сайте НТР говорится, что компания входит в ГК «Ай-Теко». Но в ГК “Ъ” заверили, что «НТР вышла из состава группы».

В АНО «Телекоммуникационные технологии» (АНО ТТ, в состав входят «Ростелеком», ГК «Элемент» и «Ростех») “Ъ” сказали, что разработка станций для малых населенных пунктов «позволит высвободить дефицитное оборудование иностранных поставщиков и использовать его для развития сетей связи в крупных городах».

В «Вымпелкоме» отказались комментировать проект НТР, но заверили, что «максимально поддерживают отечественных разработчиков в части тестирования, пилотов и внедрения таких решений». Собеседник “Ъ” в одном из операторов считает проект перспективным и подчеркивает, что такое оборудование «потенциально может использоваться для развития сетей 2G/LTE в зонах с малой и средней нагрузкой на сеть». В «Ростелекоме», Tele2 и МТС воздержались от комментариев, в Минцифры и «МегаФоне» на запросы не ответили.

В то же время реальный экспортный потенциал такого оборудования источник “Ъ” в одном из крупных производителей оценивает скептически: «К 2030 году из-за глобального перехода на 5G и 6G на вторичный рынок выйдет текущее оборудование крупнейших мировых вендоров, причем оно будет дешевле нового в несколько раз». Собеседник добавляет, что в таких условиях российские базовые станции будут востребованы на экспортных рынках, только если окажутся дешевле зарубежных и надежными с учетом опыта использования в РФ.

Никита Королев