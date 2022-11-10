Слабеющий спрос подавляет инфляцию

По данным Росстата, годовая инфляция в октябре замедлилась до 12,63% с 13,68% в сентябре. Рост цен в минувшем месяце ускорился только в сфере услуг. На 7 ноября, по оценкам Минэкономики, сделанным на недельных статданных, уровень годовой инфляции составил 12,52%. Месячные же темпы роста цен в октябре составили 0,18%, а базовая инфляция (исключает влияние административных и случайных факторов) снизилась до 0,03% с 0,3% в сентябре.

По оценке аналитиков телеграм-канала MMI, среднегодовые сезонно сглаженные месячные темпы инфляции в октябре снизились до 2,5% с 4,1% в сентябре, непродовольственные товары в таком измерении даже подешевели на 0,7% после роста на 1,4% в сентябре. «Подавленная инфляция сохраняется шесть месяцев подряд. С мая по октябрь индекс потребительских цен снизился на 0,9%,—отмечают аналитики.— Впору было бы бить тревогу и говорить о необходимости дальнейшего смягчения ДКП. Но очень смущает динамика в услугах. Здесь второй месяц наблюдаются очень высокие темпы роста цен: по нашим оценкам, 9,5% месяц к месяцу с учетом сезонности (9,9% в сентябре). Это заставляет осторожнее смотреть на складывающуюся инфляционную картину и баланс рисков».

Напомним, в октябре инфляционные ожидания граждан выросли до 12,8% с 12,5% в сентябре. «Динамика ожиданий требует от ЦБ повышенного внимания, но вряд ли сама по себе достаточна для ужесточения политики, особенно на фоне снижения оценок наблюдаемой инфляции. Инфляционные ожидания в РФ — это не только про цены, но и про общую неопределенность и кризис, отождествляемые с инфляцией»,— замечает Дмитрий Полевой из «Локо-инвеста».

В конце октября ЦБ отмечал, что частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции в ближайшие месяцы. Регулятор оставил ключевую ставку на уровне 7,5%, сузив прогноз инфляции на 2022 год с 11–13% до 12–13%. «Дальнейшая траектория ключевой ставки и направленность денежно-кредитной политики будут зависеть от поступающих данных по экономике, по инфляции, инфляционным ожиданиям. В зависимости от того, какие факторы будут перевешивать, может быть сохранение ставки, движение вверх и движение вниз»,— отмечала по итогам заседания по ставке глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Артем Чугунов