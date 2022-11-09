США впали в глубокую конгрессию

Кому достанется власть в Конгрессе — окончательный ответ на этот вопрос, видимо, будет получен лишь в первой половине декабря. Именно тогда должен состояться второй тур сенаторских выборов в Джорджии, где ни одному из кандидатов не удалось набрать 50% голосов. В целом промежуточные выборы в Палату представителей и Сенат в 2022 году получились более конкурентными, чем ожидалось. И прогнозируемый сейчас расклад — 219 мандатов у республиканцев против 216 у демократов — явно не то, на что рассчитывала республиканская оппозиция. Между тем выборы показали, что стареющий президент-демократ Джо Байден не так уж и слаб, а активный и энергичный экс-президент Дональд Трамп не слишком эффективен как политический лидер. На их фоне восходит звезда губернатора Флориды республиканца Рона Десантиса, которого стоит держать в уме всем, кто решит попробовать силы в президентской кампании-2024.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Промежуточные выборы в Конгресс США в 2022 году получились более конкурентными, чем ожидалось. Разгрома демократов не произошло

Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ Промежуточные выборы в Конгресс США в 2022 году получились более конкурентными, чем ожидалось. Разгрома демократов не произошло

Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ

Итоги — пока неокончательные — промежуточных выборов 8 ноября в Конгресс оказались неожиданными. «Красной волны» (цвет республиканцев) не случилось, а демократы, несмотря на сохраняющийся риск потерять контроль над обеими палатами, выступили лучше любых прогнозов. С другой стороны, еще накануне эксперты предупреждали, что ждать окончательных результатов на следующий день после голосования не стоит. Так и вышло. На 22:00 по Москве 9 ноября оставались неподсчитанными итоги 56 из 435 противостояний за мандаты в Палате представителей. Республиканцы к этому моменту получали 203 кресла, демократы — 176. Для победы одной из партий было необходимо завоевать хотя бы 218 мест.

Судя по оставшимся гонкам, итоговое распределение мест, скорее всего, составит 219 против 216 в пользу Республиканской партии.

Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти, который последнее время не скрывал планов стать новым спикером вместо демократки Нэнси Пелоси и, соответственно, третьим человеком в стране, в ночь с 8 на 9 ноября выступил с короткой речью. Он, конечно, хотел казаться уверенным, но реальность диктовала свои условия, а маячившая впереди победа была далека от того, на что он и его однопартийцы рассчитывали. «Когда вы проснетесь завтра, мы будем в большинстве, а Нэнси Пелоси — в меньшинстве»,— приободрил сторонников господин Маккарти.

И хотя увидеть Нэнси Пелоси в меньшинстве было приятно каждому уважающему себя консерватору, слова одного из боссов республиканцев не имели ничего общего с тем, о чем он говорил год назад. Тогда Кевин Маккарти заявлял о планах завоевать преимущество над оппонентами в 60 кресел и пустить по Америке историческую «красную волну». «Очевидно, что мы заберем Палату представителей»,— как-то дежурным тоном сообщил республиканец. И все-таки задача-минимум — вновь завоевать контроль над нижней палатой спустя четыре года всевластия в ней демократов,— кажется, была выполнена.

Между тем, как и ожидалось, главная битва развернулась за Сенат. Республиканцам надо было отвоевать у демократов всего одно место (помимо того, что предстояло еще защитить и свои мандаты), чтобы заполучить верхнюю палату.

Однако результат в Пенсильвании, где американец турецкого происхождения Мехмет Оз, известный телеведущий и врач, более 2% проиграл вице-губернатору штата Джону Феттерману, заставил их приуныть. Проблема в том, что ранее это сенаторское кресло принадлежало республиканцу Пэту Туми, а значит, вместо задачи отвоевать одно место республиканцы сдали свое.

Впрочем, даже этот результат пока не позволяет с уверенностью предсказать, за кем останется Сенат. На 22:00 по московскому времени в руках у демократов было 48 мандатов, у республиканцев — 49. Аризона, вероятнее всего, останется за действующим сенатором-демократом Марком Келли, так что демократы сравняются с оппонентами. Поэтому основное внимание стянула на себя борьба в Неваде, где лидировал республиканец Адам Ласкалт — внук экс-губернатора штата, бывшего сенатора и одного из самых близких друзей Рональда Рейгана Пола Ласкалта. Если ему удастся удержать преимущество над действующей женщиной-сенатором Кэтрин Кортес-Масто, то счет по отвоеванным местам станет 1:1.

Если в ближайшие дни сложится расклад 50 мест у республиканцев и 49 у демократов, то судьба Сената, как и в 2020 году, решится в Джорджии. Там действующий сенатор-демократ Рафаэль Уорнок и футболист-республиканец Гершель Уокер не смогли набрать необходимые по правилам штата 50% для победы и ушли на второй тур 6 декабря. Удержав Джорджию, демократы сохранят контроль над Сенатом за счет решающего голоса вице-президента Камалы Харрис — по совместительству, председателя верхней палаты.

Все это весьма неплохие новости для Джо Байдена. Даже если в итоге Конгресс окажется под полным контролем республиканцев, никакого катастрофического поражения демократов уже не случилось. А то, что во время промежуточных выборов партия президента теряет места,— известная закономерность американской политики.

Лишь редкому главе Белого дома после Второй мировой войны удавалось сохранить контроль своей партии над Конгрессом или хотя бы над одной из его палат.

И, кстати, господин Байден все еще может пополнить этот звездный список президентов, в котором числятся Джон Кеннеди, Ричард Никсон, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Дональд Трамп.

Как отметило издание Politico, после таких результатов можно ожидать некоторого сплочения демократов вокруг президента. Главы Белого дома, которые сталкивались с куда большими проблемами на промежуточных выборах, и то потом чаще всего шли на второй срок и выигрывали. Другое дело, что рейтинг одобрения господина Байдена, который находится в диапазоне 40–45%, и его грядущий 80-летний юбилей 20 ноября заставляют большинство сторонников Демпартии искать глазами какого-то более молодого кандидата в президенты на выборах-2024. Помимо сплочения вокруг своей персоны господин Байден столкнется и с неприятием его кандидатуры, особенно со стороны левого крыла партии. Сразу после выборов 9 ноября в Нью-Гемпшире прогрессивные демократы запустили онлайн-рекламу, в которой упоминают о «чрезвычайно низком рейтинге одобрения Байдена» и изображают его слабым президентом.

Не все хорошо и у Дональда Трампа. Он по-прежнему считается самым популярным политиком среди республиканцев и, если выдвинет свою кандидатуру на выборы-2024, скорее всего, получит номинацию от партии. Другое дело, что в этих промежуточных выборах участвовало много одиозных кандидатов-республиканцев, лично отобранных экс-президентом и потеснивших на праймериз более традиционных, умеренных политиков. По мнению Politico, если бы не вмешательство господина Трампа, то выборы 8 ноября могли сложиться для Республиканской партии куда лучше.

Многие из его ставленников в итоге проиграли. И это очень плохой знак для бывшего хозяина Овального кабинета, собравшегося 15 ноября сделать «большое объявление». «Прошедшая ночь лучше всего показала, что Дональд Трамп не должен быть кандидатом от Республиканской партии в 2024 году. Он стоил республиканцам выигрышных мест, продвигая некачественных кандидатов»,— сказала экс-помощница бывшего президента Сара Мэттьюз. «Это должно было стать прогулкой в парке для республиканцев… Но у нас просто есть плохие кандидаты, которые не привлекают более широкую аудиторию»,— пояснил опытный республиканский стратег Чак Кофлин.

На этом фоне особое значение приобретает успех действующего губернатора Флориды 44-летнего Рона Десантиса, буквально разгромившего демократа Чарли Криста, набрав 59,4% против 40%.

Четыре года назад господин Десантис обошел конкурента Эндрю Гиллума всего на 0,4%. Учитывая, что губернатора Флориды многие прочат в кандидаты в президенты от республиканцев, такое мощное выступление — да еще и в традиционно колеблющемся штате — отличная заявка на то, чтобы повести за собой партию в 2024 году.

Алексей Забродин