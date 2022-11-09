Совбезы РФ и Ирана поговорили на одном языке

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев посетил в среду Тегеран. На встрече с иранским руководством обсуждались все аспекты двустороннего сотрудничества — от экономики до безопасности. Визит состоялся через несколько дней после того, как глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан впервые признал поставки России иранских беспилотников. Правда, подчеркнул, что они осуществлялись еще до начала боевых действий на Украине. Тем временем в Иране разгорелась дискуссия, насколько тесным должно быть военное сотрудничество Тегерана с Москвой в свете российско-украинского конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Ирана Эбрагим Раиси (справа) и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев

Фото: Iranian Presidency / AFP Президент Ирана Эбрагим Раиси (справа) и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев

Фото: Iranian Presidency / AFP

Россия и Иран провели в среду в Тегеране межведомственные консультации по вопросам безопасности. Российскую делегацию возглавил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. В иранской столице его принял президент Ирана Эбрахим Раиси. Согласно официальным сообщениям, на встрече обсуждались различные вопросы российско-иранского взаимодействия в сфере безопасности, а также ряд международных проблем.

«Сотрудничество независимых стран является наиболее решительным ответом на санкции и политику дестабилизации США и их союзников»,— процитировало слова президента Раиси иранское государственное агентство IRNA. В том же ключе прошла и встреча господина Патрушева с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

Общих тем, а вернее, общих проблем у двух стран накопилось немало. Среди них — выживаемость экономики в условиях санкций, кибербезопасность, терроризм, а также вмешательство внешних сил во внутренние дела России и Ирана.

Иранским политикам ничего не надо объяснять российским коллегам. Они все понимают сами, более того, говорят на том же языке. Так, Николай Патрушев со знанием дела отметил на встрече с иранским коллегой «ключевую роль западных спецслужб в организации массовых беспорядков в Иране и последующем распространении дезинформации о ситуации в стране с опорой на подконтрольные им персоязычные западные СМИ». «Воспринимаем это как неприкрытое вмешательство во внутренние дела суверенного государства»,— цитирует слова Николая Патрушева «Российская газета», чей корреспондент присутствовал на переговорах. Секретарь Совбеза РФ также подчеркнул, что «Россия и Иран сегодня находятся на острие борьбы за становление многополярного миропорядка» и это «подтверждается беспрецедентным давлением на наши страны со стороны Вашингтона и его сателлитов».

Особое место в беседах Николая Патрушева и Али Шамхани заняла ситуация на Украине. По словам господина Патрушева, есть все основания полагать, что США создали украинский кризис, в том числе для того, чтобы окончательно лишить Европу возможности проводить сколько-нибудь самостоятельную политику. Господин Шамхани, судя по цитатам, опубликованных в иранских СМИ, настойчиво продвигал другую мысль: что Иран «приветствует и поддерживает любую инициативу, которая ведет к прекращению огня и миру между Россией и Украиной на основе диалога, и готов сыграть свою роль в прекращении войны».

С самого начала боевых действий на Украине в Тегеране заявляли, что понимают российские озабоченностей в сфере безопасности и считают, что конфликт между Москвой и Киевом спровоцирован НАТО, при этом иранцы предлагали себя на роль посредников и пытались поддерживать отношения не только с российскими, но и украинскими властями. Правда, держать такое равновесие получилось недолго.

Атмосфера в ирано-украинских отношениях накалилась после того, как в СМИ появились сообщения о поставках России иранских беспилотников для применения их в боевых действиях на Украине.

13 сентября вооруженные силы Украины впервые заявили, что сбили иранский беспилотный летательный аппарат. Тогда же были опубликованы фотографии дрона с надписью «Герань-2» на одной из плоскостей. Военные эксперты утверждали, что это копия иранского беспилотника Shahed-136. Кроме того, в украинских СМИ публиковалась информация об использовании в боевых действиях иранского беспилотника Mohajer-6. И с тех пор эта тема не утихала, особенно в западной прессе. Только на этой неделе британский телеканал Sky News сообщил, что, по его сведению, «Россия переправила €140 млн наличными и несколько захваченных британских и американских вооружений в Иран в обмен на десятки смертоносных беспилотников для войны на Украине». Утверждается, что это произошло еще в августе и за эти деньги Иран поставил России более 160 беспилотников. Источник телеканала также утверждает, что в последние несколько дней между Тегераном и Москвой была согласована еще одна сделка по беспилотникам на сумму €200 млн. Все аналогичные утверждения российские власти ранее опровергали.

В середине октября, после очередной атаки беспилотников глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал президента страны Владимира Зеленского разорвать дипломатические отношения с Тегераном. Правда, пока это так и не произошло. Очевидно, что была предпринята попытка контактов между сторонами. По крайней мере, об этом рассказал в субботу глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан.

По словам министра иностранных дел, он договорился с Дмитрием Кулебой, что если Киев докажет иранцам факт использования Россией их беспилотников «в войне против Украины», то Тегеран не останется равнодушным к этому вопросу.

«У нас должна была состояться встреча две недели назад в одной из европейской стран. Наша делегация ездила туда, однако, к сожалению, после 90 минут ожидания украинская делегация так и не появилась»,— цитируют слова своего министра иранские СМИ. Тогда же господин Амир-Абдоллахиан впервые признал факт передачи беспилотников России. Правда, по его словам, речь идет о небольшом их количестве и все это произошло за несколько месяцев до начала боевых действий на Украине. «Мы не являемся стороной войны на Украине, и мы также проинформировали об этом украинские власти»,— подчеркнул министр.

В Киеве назвали это ложью. «Мы ежесуточно сбиваем иранские дроны минимум по десять штук, а иранский режим утверждает, что якобы дал немногое и еще до начала полномасштабного вторжения. Только за один вчерашний день было уничтожено одиннадцать Shahed»,— так президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в среду слова главы МИД Ирана. А пресс-служба главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины утверждала в своем Telegram-канале, что детали иранских дронов были изготовлены после 24 февраля.

Высказывания господина Амир-Абдоллахиана вызвали полемику и в иранских СМИ. Стало очевидно, что у политической элиты Ирана есть разногласия относительно возможной роли Тегерана в российско-украинском конфликте. Так, редактор консервативной газеты «Джомхури-е-Эслами» Масих Мохаджери в своей статье на первой полосе потребовал от властей Ирана заявить России, что она не имеет права использовать на Украине беспилотники, которые предоставил Иран. «Почему вы не объявили России после начала войны на Украине, что она не имеет права использовать иранские беспилотники? Кроме того, почему вы не осудили открыто Россию за развязывание войны и не предприняли удвоенных усилий, чтобы стать посредником между двумя сторонами, чтобы положить конец этой зловещей войне?» — написал он, добавив, что у Тегерана «еще есть время изменить политику в отношении войны на Украине» и «не стоит складывать все яйца в российскую корзину», так как этот метод противоречит внешней политике «ни на восток, ни на запад».

Одновременно иранские СМИ процитировали слова бывшего иранского посла в Москве Нематоллы Изади, который отметил, что участие Тегерана в боевых действиях на Украине никоим образом не служит национальным интересам Ирана.

В то же время есть и противоположные мнения, особенно среди тех, кто считает, что Россия на Украине противостоит Западу, а значит нужно активнее сотрудничать с Москвой. На этом фоне эксперты считают, что чем сильнее будет давление Запада на Иран, в том числе в виде усиления санкционного режима, и чем призрачнее будет становиться шанс на восстановление «ядерной сделки», тем теснее будет становиться сотрудничество РФ и Ирана.

Марианна Беленькая