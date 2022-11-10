У угля подмерз дисконт

На фоне приближения зимы российские угольщики смогли продать энергетический уголь на экспорт с меньшим дисконтом, чем тот, что сложился после начала военных действий на Украине и введения санкций. Помогли сокращение добычи в Китае, а также рост спроса в Индии за счет вытеснения австралийского угля. Тем не менее у аналитиков нет единого мнения о дальнейшем направлении движения угольных цен, и на полный отказ от скидок на российский уголь никто на рынке не рассчитывает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Дисконты, с которыми российский энергетический уголь сейчас торгуется к мировым бенчмаркам, в октябре стали сокращаться впервые с начала военных действий на Украине. По оценке центра экономического прогнозирования Газпромбанка (ЦЭП ГПБ), экспортные цены на энергетические угли в октябре выросли в среднем на 7%.

Наибольший рост средних цен произошел в сегменте углей 5500 ккал. В месячном выражении этот уголь подорожал на 15%, до $168 за тонну, на базисе FOB Восточный. Энергетический уголь 6000 ккал на FOB Восточный и FOB Тамань подорожал на 6%, до $185 и $123 за тонну соответственно. Цены на уголь аналогичной калорийности на FOB Балтика остались без изменений — $106.

Сокращение дисконтов связано с укреплением рыночных позиций России в Азии: экспортеры все меньше готовы уступать просьбам о дисконтах, в результате чего отрыв от бенчмарков сокращается. Так, накануне XX Всекитайского съезда Компартии Китая усиливался контроль над безопасностью добычи углей в стране. Это привело к сокращению добычи на внутреннем рынке Китая и создало условия для роста цен на угли в октябре на базисе CFR порты Китая.

Индия, которая в этом году стала одним из крупнейших покупателей российского угля на фоне санкций, выбирает российские сорта из-за того, что они дают при сжигании меньше золы, чем сопоставимый австралийский уголь, который к тому же дороже. На динамику котировок в портах, пишет ЦЭП, влияет также перемещение на Дальний Восток части судов, ранее обслуживавших экспортные потоки на Балтике.

По последним данным Минэнерго, за первые семь месяцев 2022 года падение экспорта угля составило 8,6%, но в значительной степени было компенсировано повышенным спросом на внутреннем рынке. В ходе РЭН-2022 замминистра энергетики Сергей Мочальников заявлял, что из-за эмбарго ЕС и прекращения поставок на Украину России нужно искать рынки для около трети всего экспорта угля, который по итогам 2021 года составил 223 млн тонн при добыче в 438,4 млн тонн. Первый вице-премьер Андрей Белоусов в октябре говорил, что дисконт при экспорте российского угля достигает 60%, но даже в таких условиях, по его мнению, российские угольные компании остаются рентабельными.

Участники рынка и эксперты, пишет ЦЭП, не имеют единой точки зрения относительно динамики цен на уголь в ноябре—декабре. С одной стороны, в пользу сокращения дисконтов говорит высокий спрос на энергоугли и ограниченность предложения. С другой стороны, рост добычи угля в Китае может привести к коррекции цен на рынках Азии. Аналитический центр РЭА Минэнерго ожидает, что в первом квартале 2023 года дисконт продолжит сокращаться.

По мнению Сергея Гришунина из НРА, в ноябре—декабре цены на уголь будут расти на фоне сезонного спроса. Ситуация в следующем году, по его мнению, будет зависеть от кредитно-денежной политики основных центробанков. Если они продолжат повышать ключевую ставку, то сокращение темпов экономического роста приведет к падению цен на уголь. Второй сценарий предполагает разворот политики центробанков, что может привести к росту инфляции и повышению цен на сырье, в том числе уголь. При этом Сергей Гришунин полагает, что дисконты на российский уголь в любом случае полностью не исчезнут.

Евгений Зайнуллин