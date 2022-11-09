Военных оставят после уроков

В среду министр просвещения Сергей Кравцов сделал громкое заявление о появлении в школах «внеурочной» начальной военной подготовки (НВП). При этом элементы НВП уже сейчас есть в обязательной школьной программе — они входят в курс «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). По данным “Ъ”, еще летом Минпросвещения считало, что этой программы совершенно достаточно, и не планировало ее дополнять. По мнению экспертов, заявление министра — это «чисто политическая история» и реакция на требование ряда депутатов «вернуть в школы» НВП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На занятиях по начальной военной подготовке школьников научат рыть окоп и познакомят с оружием

Фото: Мария Лукина, Коммерсантъ На занятиях по начальной военной подготовке школьников научат рыть окоп и познакомят с оружием

Фото: Мария Лукина, Коммерсантъ

В среду глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что для школ будет разработан «внеурочный модуль» по начальной военной подготовке. По его словам, материалы модуля будут разработаны до 1 января, после чего программа пройдет апробацию. «И школы со следующего года смогут ее в своей работе использовать»,— заявил министр. При этом разработка программы курса будет организована Минобороны: это следует из ответа (есть у “Ъ”) военного ведомства на запрос первого замглавы комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой. В документе говорится, что реализация курса начнется во всех общеобразовательных организациях с 2023 года. В Минпросвещения пояснили “Ъ”, что модуль НВП в рамках внеурочной деятельности обязательным не будет — его каждая школа может выбрать при желании, опираясь на мнение родителей.

Любопытно, что в российской системе образования и так существуют школьные модули, посвященные начальной военной подготовке. Они входят в программу обязательного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». В Минпросвещения указывают, что на этих уроках школьники должны узнать о правах и обязанностях во время призыва и прохождения военной службы. Также они «изучают вопросы военно-профессиональной деятельности гражданина» и учатся оказывать первую помощь. Ранее учителя ОБЖ рассказывали “Ъ”, что курс предусматривает учебные сборы для десятиклассников — 40 обязательных часов. Там юноши изучают огневую, медицинскую и строевую подготовку; предполагается, что с ними занимаются опытные инструкторы. Впрочем, преподаватели признавали, что «в некоторых школах к военной подготовке подходят формально».

Недавно Минпросвещения опубликовало для общественного обсуждения проекты федеральных основных общеобразовательных программ (ФООП) по ряду предметов. И в этом документе также упоминался отдельный модуль с элементами начальной военной подготовки — в рамках все того же курса ОБЖ. В проекте ФООП говорится, что старшеклассников будут учить воинскому приветствию, действиям в общевойсковом бою и «инженерному оборудованию позиции солдата». Также школьники изучат сооружения для защиты личного состава, подготовку одиночного окопа, укрытий для боевой техники и научатся оказывать медпомощь в условиях боя. Помимо этого, старшеклассникам расскажут про обращение с автоматом Калашникова, объяснят устройство и принцип действия ручных гранат Ф-1 и РГД-5, а также научат правилам стрельбы (см. “Ъ” от 31 октября). Как пояснили “Ъ” в Минпросвещения, конкретное содержание модуля в рамках ОБЖ также сейчас будет обновляться министерством.

Впрочем, из заявления министра Сергея Кравцова и ответа Минобороны на депутатский запрос остается неясным, что они намереваются добавить к уже существующим и ранее анонсированным программам.

Требования обучать школьников военной подготовке раздаются все чаще после ввода российских войск на территорию Украины. Так, летом петербургский парламент обратился с таким предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину (см. “Ъ” от 29 июня). Впрочем, по данным “Ъ”, тогда Минпросвещения не рассматривало такую идею. В ведомстве считали, что достаточно тех элементов НВП, которые уже есть в курсе ОБЖ. Судя по заявлению господина Кравцова, позиция министерства с тех пор изменилась.

Сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий называет заявление министра «чисто политической историей»: «В нынешней ситуации, когда ряд депутатов заявляют о необходимости ввести НВП, министерство не может не откликнуться». Он считает, что «ничего серьезного» в реальности ожидать не стоит: «Все понимают, да и министр тоже наверняка понимает, что фактически это будет кружок для желающих. Наверняка найдется какое-то количество детей, которым будет мало курса ОБЖ. Например, дети, которые хотят пойти в военные училища».

Преподаватель-организатор ОБЖ из Ленинградской области Николай Буджак обращает внимание, что уже сейчас каждая школа может по своему усмотрению ввести в рамках внеурочной деятельности дополнительный блок с НВП. Кроме того, он напоминает, что во многих учебных заведениях действуют ячейки всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», где школьники также более подробно изучают военное дело и допризывную подготовку. «Сейчас основной блок НВП проходят обучающиеся 9-х и 10-х классов,— говорит господин Буджак.— Возможно, Минпросвещения хочет, чтобы внеурочная деятельность вовлекла в изучение 5–8-е классы. Кроме того, сейчас такое время, что элементы гражданской обороны необходимо знать всем».

Анна Васильева