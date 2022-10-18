45 минут для мужества

Российские школы продолжают рассказывать ученикам о военных действиях на Украине. Вчера в ряде регионов по рекомендации Минпросвещения и Минобороны учителя провели «Уроки мужества» и акцию «Письмо солдату». Школьникам привели примеры героизма и самопожертвования — как времен Великой Отечественной войны, так и в ходе спецоперации. Также дети узнали, что «США, Великобритания и их союзники создали из Украины анти-Россию для разрушения и уничтожения всего славянского мира». Наконец, авторы пособия к уроку дали определения понятиям «демилитаризация» и «денацификация».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Методические рекомендации по проведению «Уроков мужества» учителя получили в конце прошлой недели. В них сообщалось, что цель занятия — познакомить школьников с «примерами героизма и мужества различных поколений защитников Отечества, оказать поддержку участникам специальной военной операции, а также мобилизованным военнослужащим, проходящим подготовку и боевое слаживание».

Первые пять минут урока учителя должны были рассказать о Великой Отечественной войне — например, о численности войск (5 080 977 человек у СССР на начало войны) и потерях (27 млн человек). Необходимо упомянуть, что «вместе с Германией на СССР напали Италия, Венгрия, Румыния, Словакия, Хорватия, Финляндия», а «Франция, Бельгия, Албания и Испания выставили против СССР воинские формирования». И подчеркнуть, что «большинство европейских государств, таких как Франция, Дания, Польша, Греция, пали перед фашистами за несколько дней и даже часов, тогда как в Сталинграде улицы и даже дома удерживались месяцами».

Затем учителя должны были объяснить, что причина ввода российских войск на территорию Украины — «возрождение нацизма». «С первых дней независимости идеология Украины строилась на фундаменте украинского нацизма, иначе было невозможно разорвать традиционные связи с Россией и оторвать Украину от русской цивилизации и культуры»,— говорится в материалах к уроку. По мнению авторов, «США, Великобритания и их союзники создали из Украины анти-Россию для разрушения и уничтожения не только нашей страны, но и всего славянского мира». В тексте подчеркивается, что президент Путин «неоднократно предлагал подписать с США и коллективным Западом договор о гарантиях безопасности России», но «этого не произошло, и мы вынуждены заняться обеспечением своей безопасности другим способом».

В материалах названы «предпосылки» к проведению спецоперации. Первая — это «подготовка ВСУ к нападению на Донбасс в начале марта 2022 года» (иллюстрируется слайдами с картами, где стрелки нападений проведены с территории Украины не только к Донецку и Луганску, но и к Ростову-на-Дону и Керчи). Вторая — это «деятельность американских биолабораторий на Украине», третья — намерение «киевского режима воссоздать ядерный потенциал». Затем учителя должны были процитировать высказывания президента РФ Владимира Путина о целях спецоперации — и объяснить школьникам значения слов «демилитаризация» и «денацификации».

Отметим: в школьных пособиях эти два термина сформулированы подробнее, чем в выступлениях многих российских политиков, чиновников и дипломатов. «Демилитаризация» должна «юридически закрепить статус Украины как нейтрального государства, на территории которого не будут размещаться вооруженные силы НАТО, а сама Украина не будет проводить линию на вступление в этот альянс». А «денацификация» — это «комплекс мер по очищению таких сфер, как политика, экономика, культура, образование, юриспруденция, от влияния нацистской идеологии». Есть и еще одно условие — «отмена всех дискриминационных законов, принятых парламентом Украины в отношении общечеловеческих ценностей (в том числе в отношении русского языка, российской культуры и народов России)».

Дальше в плане занятия — рассказ о «профессионализме и самоотверженности» российских военнослужащих. Так, дети узнали, как старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов «подорвал себя и окруживших его укронацистов последней гранатой», а старший лейтенант Максим Песков накрыл собой гранату, чтобы спасти остальную группу от гибели возле Попасной. «Современные Герои встанут в один ряд со своими дедами, защитившими Родину в Великую Отечественную войну,— предлагается сказать учителю.— Их подвиги навечно войдут в историю побед нашей армии».

В конце урока школьники могли поучаствовать в акции «Письмо солдату». К материалам приложены инструкции — как поприветствовать солдата, как представиться, как выразить благодарность. При этом школьникам запрещено указывать свой домашний адрес, номер телефона и электронную почту.

“Ъ” отправил запрос в Минобороны, но ответа не получил. Минпросвещения России сообщило, что «с весны уроки патриотической направленности» проходят во всех регионах. «Методические рекомендации по их проведению разрабатываются совместно коллективами историков и специалистов Российской Академии Образования. Эксперты учитывают возрастные особенности детей при создании рекомендаций,— подчеркнули в министерстве.— "Урок мужества" 17 октября был подготовлен при активном участии экспертов из Минобороны».

Отчеты о проведении таких уроков некоторые школы уже опубликовали во «ВКонтакте». В школах Крыма и Севастополя, сообщили “Ъ” педагоги и ученики, «Урок мужества» и акция «Письмо солдату» проходили в рамках курса «Разговоры о важном». Собеседники “Ъ” отметили, что учителя относятся к этой инициативе «по-разному». В большинстве случаев, подчеркивают они, школьники воспринимают такие уроки без особого энтузиазма — «примерно так же, как их родители относились к изучению истории КПСС в позднесоветские годы». Но в администрации одной из пятигорских школ рассказали “Ъ”, что «Урок мужества» прошел «серьезно и ответственно»: «Дети с 1 по 11 классы слушали очень внимательно, заинтересованно и принимали активное участие в написании писем солдатам». По словам собеседника “Ъ”, «учителя с пониманием отнеслись к таким урокам и воспринимали их как патриотическое воспитание подрастающего поколения». Занятие прошло как классный час.

В Махачкале на «Уроках мужества» присутствовали представители управления образования города; в большинстве школ занятие прошло как дополнительный урок. «Ребята пишут письма с искренними, теплыми словами поддержки и благодарности солдатам и офицерам, медицинским работникам, всем военнослужащим»,— сообщила мэрия Махачкалы.

В мэрии Краснодара заявили “Ъ”, что акцию «Письмо солдату» проводит Минобороны совместно с Минпросвещения. «Участие в акции добровольное, какие-то из учебных заведений откликнулись на инициативу Минобороны, отчета о проведении мероприятий не требуется»,— пояснили в министерстве образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. Директора и преподаватели школ Краснодара, опрошенные “Ъ”, не стали обсуждать эти уроки.

При этом “Ъ” не удалось обнаружить отчетов о проведении такого урока в московских школах. Родители детей из разных столичных школ также не слышали про патриотическое занятие 17 октября. Директор одной столичной школы подтвердил “Ъ”, что у них урока не было. По его словам, обычно подобные «Уроки мужества» приурочены по плану воспитательной работы к памятным датам — например, к годовщинам победы в Сталинградской битве или контрнаступления советских войск под Москвой. “Ъ” отправил запрос в столичный департамент образования, однако там оперативно ответить не смогли.

Отметим, это не первые тематические занятия, связанные со вводом войск на территорию Украины. Так, в начале марта Минпросвещения рекомендовало школам провести специальный урок истории (см. “Ъ” от 2 марта) с целью сформировать у старшеклассников «адекватную позицию по вопросу проведения вооруженными силами специальной миротворческой операции». Затем в школах прошли занятия, посвященные фейкам — учеников, в частности, призывали не верить сообщениям украинских властей о количестве погибших российских солдат (см. “Ъ” от 11 марта). На уроке «Братство славянских народов» школьникам рассказали о близости культур России, Белоруссии и Украины, «которые должны именно сегодня оставаться единым народом и не поддаваться на провокации тех, кто пытается их разделить». Также для учащихся 5–9-х и 10–11-х классов проходили занятия по теме «Антироссийские санкции и их влияние на отечественную экономику» (см. “Ъ” от 5 апреля).

Анна Васильева; корреспондентская сеть “Ъ”