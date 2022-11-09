От тюрьмы рукой подать

Судебный процесс по уголовному делу бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого в получении взяток за получение контрактов от главы крупного фармацевтического холдинга «Биотэк» экс-сенатора Бориса Шпигеля, пройдет в Измайловском райсуде Москвы. Такое решение принял Верховный суд (ВС) РФ, рассмотрев ходатайство Генпрокуратуры (ГП) об изменении подсудности дела. Надзорное ведомство посчитало, что в Пензе обвиняемые смогут оказать давление на суд и общественное мнение. При этом ВС, определяя конкретное место для процесса, поскольку ГП в ходатайстве ограничилась лишь общей формулировкой, решил согласиться с адвокатами господина Шпигеля, предложившими Измайловский суд из-за его близости к СИЗО «Матросская Тишина», где содержится бизнесмен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Защита Бориса Шпигеля убедила Верховный суд, что процесс по делу бизнесмена нужно провести недалеко от СИЗО, где он содержится

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Защита Бориса Шпигеля убедила Верховный суд, что процесс по делу бизнесмена нужно провести недалеко от СИЗО, где он содержится

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Верховный суд РФ рассматривал ходатайство Генпрокуратуры (ГП) на протяжении пяти часов. Как следовало из выступления представителя надзорного органа, изменение подсудности необходимо из-за того, что в случае рассмотрения дела по месту совершения преступления — в Пензе, как того требует законодательство, обвиняемые, сохранившие, по мнению ГП, «инструменты влияния в регионе», могут оказать давление на участников процесса, а также сформировать необходимое им общественное мнение. Представитель ГП не стал конкретизировать свой аргумент, а лишь напомнил, что Иван Белозерцев ранее занимал пост губернатора Пензенской области, а еще один обвиняемый — Борис Шпигель — в свое время представлял этот регион в Совете федерации. При этом Генпрокуратура оставила на усмотрение Верховного суда выбор места проведения слушаний, отметив, что не возражает против процесса как в столице, так и в Подмосковье.

Никто из фигурантов дела, участвовавших в обсуждении вопроса с помощью видео-конференц-связи, и их адвокатов против удовлетворения ходатайства ГП не выступил. Разногласия имелись лишь по поводу конкретного суда для проведения процесса.

Так, защита господина Белозерцева, хотя и отметила, что считает доводы, приведенные в ходатайстве Генпрокуратуры, ничем не подтвержденными, попросила рассмотреть коррупционное дело в Подмосковье. А адвокаты Бориса Шпигеля, напротив, настаивали на проведении процесса в московском суде. Причем выступления адвокатов бизнесмена с критикой аргументации прокуратуры были весьма продолжительными, и в какой-то момент судья перебил одного из защитников вопросом: «Так вы хотите, чтобы я прислушался к вашим доводам и отказал в изменении подсудности?» На это адвокат четко ответил: «Отвечая на ваш прямой вопрос — на Москву я согласен».

В итоге защита владельца фармхолдинга «Биотэк», обратив внимание суда на плохое состояние здоровья клиента, который в марте этого года перенес инфаркт, назвала и два столичных райсуда — Преображенский и Измайловский, которые, по мнению адвокатов, лучше всего подойдут для процесса. Предложение было мотивировано тем, что бизнесмен нуждается в постоянном медицинском уходе, передвигается в сопровождении врачей, а оба райсуда находятся недалеко от СИЗО «Матросская Тишина», где он в настоящее время находится.

Интересно, что сам владелец «Биотэка», поддержав предложение своих адвокатов, дальше продолжать обсуждение вопроса подсудности не стал, а обратил внимание Верховного суда на неправомерное, на его взгляд, изъятие у него драгоценностей и двух десятков дорогих часов во время расследования. Господин Шпигель заявил, что изъятые ювелирные изделия не были куплены им «на доходы от противоправной деятельности», как настаивает следствие, а были подарены его дочери Светлане ее бывшим мужем, певцом Николаем Басковым. «Из-за изъятого имущества и денежных средств моя дочь испытывает сейчас материальные затруднения,— пояснил свою озабоченность господин Шпигель.— Она воспитывает двоих несовершеннолетних детей, а у нее сейчас нет средств для оплаты их школы».

В результате Верховный суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры, учел мнение адвокатов господина Шпигеля и принял решение провести слушания по делу в Измайловском райсуде. Помимо этого, суд до 20 марта продлил всем обвиняемым срок содержания под стражей, оставив под арестом и имущество.

Как ранее сообщал “Ъ”, СКР обвиняет бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в получении в общей сложности 24 млн руб. от владельца группы компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля. Деньги, по версии следствия, передавались в 2020 году за получение фармхолдингом крупных заказов на поставки медикаментов в пензенские больницы. Помимо наличных денег бизнесмен, как говорится в деле, передал чиновнику также часы Breguet стоимостью 5,7 млн руб.

Помимо двух основных фигурантов в деле еще четверо обвиняемых, в том числе жена экс-сенатора. Борису Шпигелю и его супруге предъявлено обвинение в даче взяток (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Действия экс-губернатора квалифицированы как их получение (ч. 6 ст. 290 УК РФ), кроме того, ему вменяется в вину незаконное хранение оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ). Трое остальных фигурантов, по версии следствия, являлись посредниками во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ).

Во время расследования был наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 1,8 млрд руб. В числе арестованного — 61 объект недвижимости, а также более 3,5 тыс. картин и предметов антиквариата из коллекции господина Шпигеля.

Владислав Трифонов