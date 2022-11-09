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Коммерсантъ FM
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От тюрьмы рукой подать

Суд по делу бывшего пензенского губернатора пройдет неподалеку от «Матросской Тишины»

Судебный процесс по уголовному делу бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого в получении взяток за получение контрактов от главы крупного фармацевтического холдинга «Биотэк» экс-сенатора Бориса Шпигеля, пройдет в Измайловском райсуде Москвы. Такое решение принял Верховный суд (ВС) РФ, рассмотрев ходатайство Генпрокуратуры (ГП) об изменении подсудности дела. Надзорное ведомство посчитало, что в Пензе обвиняемые смогут оказать давление на суд и общественное мнение. При этом ВС, определяя конкретное место для процесса, поскольку ГП в ходатайстве ограничилась лишь общей формулировкой, решил согласиться с адвокатами господина Шпигеля, предложившими Измайловский суд из-за его близости к СИЗО «Матросская Тишина», где содержится бизнесмен.

Защита Бориса Шпигеля убедила Верховный суд, что процесс по делу бизнесмена нужно провести недалеко от СИЗО, где он содержится

Защита Бориса Шпигеля убедила Верховный суд, что процесс по делу бизнесмена нужно провести недалеко от СИЗО, где он содержится

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Защита Бориса Шпигеля убедила Верховный суд, что процесс по делу бизнесмена нужно провести недалеко от СИЗО, где он содержится

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Верховный суд РФ рассматривал ходатайство Генпрокуратуры (ГП) на протяжении пяти часов. Как следовало из выступления представителя надзорного органа, изменение подсудности необходимо из-за того, что в случае рассмотрения дела по месту совершения преступления — в Пензе, как того требует законодательство, обвиняемые, сохранившие, по мнению ГП, «инструменты влияния в регионе», могут оказать давление на участников процесса, а также сформировать необходимое им общественное мнение. Представитель ГП не стал конкретизировать свой аргумент, а лишь напомнил, что Иван Белозерцев ранее занимал пост губернатора Пензенской области, а еще один обвиняемый — Борис Шпигель — в свое время представлял этот регион в Совете федерации. При этом Генпрокуратура оставила на усмотрение Верховного суда выбор места проведения слушаний, отметив, что не возражает против процесса как в столице, так и в Подмосковье.

Никто из фигурантов дела, участвовавших в обсуждении вопроса с помощью видео-конференц-связи, и их адвокатов против удовлетворения ходатайства ГП не выступил. Разногласия имелись лишь по поводу конкретного суда для проведения процесса.

Так, защита господина Белозерцева, хотя и отметила, что считает доводы, приведенные в ходатайстве Генпрокуратуры, ничем не подтвержденными, попросила рассмотреть коррупционное дело в Подмосковье. А адвокаты Бориса Шпигеля, напротив, настаивали на проведении процесса в московском суде. Причем выступления адвокатов бизнесмена с критикой аргументации прокуратуры были весьма продолжительными, и в какой-то момент судья перебил одного из защитников вопросом: «Так вы хотите, чтобы я прислушался к вашим доводам и отказал в изменении подсудности?» На это адвокат четко ответил: «Отвечая на ваш прямой вопрос — на Москву я согласен».

В итоге защита владельца фармхолдинга «Биотэк», обратив внимание суда на плохое состояние здоровья клиента, который в марте этого года перенес инфаркт, назвала и два столичных райсуда — Преображенский и Измайловский, которые, по мнению адвокатов, лучше всего подойдут для процесса. Предложение было мотивировано тем, что бизнесмен нуждается в постоянном медицинском уходе, передвигается в сопровождении врачей, а оба райсуда находятся недалеко от СИЗО «Матросская Тишина», где он в настоящее время находится.

Как СКР расследовал дело Ивана Белозерцева

Интересно, что сам владелец «Биотэка», поддержав предложение своих адвокатов, дальше продолжать обсуждение вопроса подсудности не стал, а обратил внимание Верховного суда на неправомерное, на его взгляд, изъятие у него драгоценностей и двух десятков дорогих часов во время расследования. Господин Шпигель заявил, что изъятые ювелирные изделия не были куплены им «на доходы от противоправной деятельности», как настаивает следствие, а были подарены его дочери Светлане ее бывшим мужем, певцом Николаем Басковым. «Из-за изъятого имущества и денежных средств моя дочь испытывает сейчас материальные затруднения,— пояснил свою озабоченность господин Шпигель.— Она воспитывает двоих несовершеннолетних детей, а у нее сейчас нет средств для оплаты их школы».

В результате Верховный суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры, учел мнение адвокатов господина Шпигеля и принял решение провести слушания по делу в Измайловском райсуде. Помимо этого, суд до 20 марта продлил всем обвиняемым срок содержания под стражей, оставив под арестом и имущество.

Как ранее сообщал “Ъ”, СКР обвиняет бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в получении в общей сложности 24 млн руб. от владельца группы компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля. Деньги, по версии следствия, передавались в 2020 году за получение фармхолдингом крупных заказов на поставки медикаментов в пензенские больницы. Помимо наличных денег бизнесмен, как говорится в деле, передал чиновнику также часы Breguet стоимостью 5,7 млн руб.

Почему суд не поверил, что Ивану Белозерцеву принесли Библию, а не деньги

Помимо двух основных фигурантов в деле еще четверо обвиняемых, в том числе жена экс-сенатора. Борису Шпигелю и его супруге предъявлено обвинение в даче взяток (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Действия экс-губернатора квалифицированы как их получение (ч. 6 ст. 290 УК РФ), кроме того, ему вменяется в вину незаконное хранение оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ). Трое остальных фигурантов, по версии следствия, являлись посредниками во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ).

Во время расследования был наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 1,8 млрд руб. В числе арестованного — 61 объект недвижимости, а также более 3,5 тыс. картин и предметов антиквариата из коллекции господина Шпигеля.

Владислав Трифонов

Фотогалерея

Кто из российских чиновников обвинялся в коррупции

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В июле 2013 года по обвинению в вымогательстве взятки был арестован мэр Ярославля Евгений Урлашов. По словам руководителя ООО «Радострой» Сергея Шмелева, в 2012 году его фирма заключила с мэрией договор на уборку города. За это его обязали заплатить «откат» в размере 14 млн руб. В августе 2016 года Кировский районный суд Ярославля приговорил Евгения Урлашова к 12,5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 60 млн руб. 20 января 2017 года решение суда вступило в силу. В 2019 году пытался освободиться по УДО, но суд отказал ему в замене неотбытой части наказания принудительными работами. В 2022 году снова подавал на УДО, но отозвал ходатайство из-за изменившейся с положительной на отрицательную характеристику администрации колонии

В июле 2013 года по обвинению в вымогательстве взятки был арестован мэр Ярославля Евгений Урлашов. По словам руководителя ООО «Радострой» Сергея Шмелева, в 2012 году его фирма заключила с мэрией договор на уборку города. За это его обязали заплатить «откат» в размере 14 млн руб. В августе 2016 года Кировский районный суд Ярославля приговорил Евгения Урлашова к 12,5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 60 млн руб. 20 января 2017 года решение суда вступило в силу. В 2019 году пытался освободиться по УДО, но суд отказал ему в замене неотбытой части наказания принудительными работами. В 2022 году снова подавал на УДО, но отозвал ходатайство из-за изменившейся с положительной на отрицательную характеристику администрации колонии

Фото: Коммерсантъ / Анна Соловьева

Экс-губернатор Тульской области Вячеслав Дудка 8 декабря 2013 года был приговорен к 9,5 годам строгого режима. Суд счел его виновным в получении 40 млн руб. от корпорации ГРИНН за выделение земли для строительства гипермаркета. 9 июня 2018 года вышел на свободу по УДО

Экс-губернатор Тульской области Вячеслав Дудка 8 декабря 2013 года был приговорен к 9,5 годам строгого режима. Суд счел его виновным в получении 40 млн руб. от корпорации ГРИНН за выделение земли для строительства гипермаркета. 9 июня 2018 года вышел на свободу по УДО

Фото: Коммерсантъ / Маргарита Логинова

В феврале 2012 года райсуд арестовал мэра Ставрополя Игоря Бестужева, подозреваемого в покушении на получение взятки в 50 млн руб. за предоставление в аренду муниципальной земли для строительства спортивного центра. В июле 2014 года экс-мэр был приговорен к девяти годам лишения свободы. В 2020 году вышел по УДО с ограничением права на выезд за границу. В январе 2022 года был задержан в Минске с поддельным паспортом, собираясь вылететь в Турцию. В отношении него было возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы

В феврале 2012 года райсуд арестовал мэра Ставрополя Игоря Бестужева, подозреваемого в покушении на получение взятки в 50 млн руб. за предоставление в аренду муниципальной земли для строительства спортивного центра. В июле 2014 года экс-мэр был приговорен к девяти годам лишения свободы. В 2020 году вышел по УДО с ограничением права на выезд за границу. В январе 2022 года был задержан в Минске с поддельным паспортом, собираясь вылететь в Турцию. В отношении него было возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы

Фото: Фото ИТАР-ТАСС / ТАСС

В сентябре 2011 года мэр Смоленска Константин Лазарев и его заместитель Николай Петроченко были задержаны по подозрению в многомиллионных поборах, собранных от коммерческих структур за получение подрядов, связанных с подготовкой города к 1150-летнему юбилею. В феврале 2014 года господин Лазарев был оправдан

В сентябре 2011 года мэр Смоленска Константин Лазарев и его заместитель Николай Петроченко были задержаны по подозрению в многомиллионных поборах, собранных от коммерческих структур за получение подрядов, связанных с подготовкой города к 1150-летнему юбилею. В феврале 2014 года господин Лазарев был оправдан

Фото: Фото ИТАР-ТАСС / Александра Мудрац/ ТАСС

В феврале 2011 года был арестован мэр Братска Александр Серов. В апреле 2014 года суд приговорил Александра Серова к пяти с половиной годам колонии строгого режима, признав его виновным в вымогательстве взятки в крупном размере у предпринимателя. В июне 2017 года вышел на свободу по УДО

В феврале 2011 года был арестован мэр Братска Александр Серов. В апреле 2014 года суд приговорил Александра Серова к пяти с половиной годам колонии строгого режима, признав его виновным в вымогательстве взятки в крупном размере у предпринимателя. В июне 2017 года вышел на свободу по УДО

Фото: Коммерсантъ / Александр Сидоров

В феврале 2010 года Ленинский райсуд Смоленска выдал санкцию на арест мэра города Эдуарда Качановского, обвиненного в покушении на получение крупной взятки — он вместе с заместителем Валерием Осиповым требовал у директора строительной организации взятку в виде трехкомнатной квартиры стоимостью более 2 млн руб. в новом доме за выдачу разрешений на ввод в эксплуатацию этого дома и магазина в нем. В 2011 году он был осужден на четыре года колонии строгого режима. В ноябре 2013 года вышел по УДО

В феврале 2010 года Ленинский райсуд Смоленска выдал санкцию на арест мэра города Эдуарда Качановского, обвиненного в покушении на получение крупной взятки — он вместе с заместителем Валерием Осиповым требовал у директора строительной организации взятку в виде трехкомнатной квартиры стоимостью более 2 млн руб. в новом доме за выдачу разрешений на ввод в эксплуатацию этого дома и магазина в нем. В 2011 году он был осужден на четыре года колонии строгого режима. В ноябре 2013 года вышел по УДО

Фото: Коммерсантъ / Ольга Лисинова

В сентябре 2007 года в отношении мэра Вологды Алексея Якуничева было возбуждено уголовное дело по трем статьям УК, включая ст. 290 («Получение взятки»). По версии следствия, взятка была дана в виде квартиры, которую Алексей Якуничев в 2004 году помог получить одному из бывших прокуроров города. В августе 2009 года городским судом Вологды был приговорен к четырем годам лишения свободы условно. 11 апреля 2016 года умер из-за инфаркта

В сентябре 2007 года в отношении мэра Вологды Алексея Якуничева было возбуждено уголовное дело по трем статьям УК, включая ст. 290 («Получение взятки»). По версии следствия, взятка была дана в виде квартиры, которую Алексей Якуничев в 2004 году помог получить одному из бывших прокуроров города. В августе 2009 года городским судом Вологды был приговорен к четырем годам лишения свободы условно. 11 апреля 2016 года умер из-за инфаркта

Фото: Коммерсантъ / Алексей Петров

В июле 2007 года при получении взятки в 1,2 млн руб. был задержан вице-губернатор Приморского края Александр Шишкин, курировавший вопросы ЖКХ. Он признал свою вину в получении взятки и был осужден на 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в 1 млн руб. Александр Шишкин вышел на свободу в 2013 году

В июле 2007 года при получении взятки в 1,2 млн руб. был задержан вице-губернатор Приморского края Александр Шишкин, курировавший вопросы ЖКХ. Он признал свою вину в получении взятки и был осужден на 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в 1 млн руб. Александр Шишкин вышел на свободу в 2013 году

Фото: Коммерсантъ / Александр Морской  /  купить фото

В июне 2007 года бывшему сенатору от Башкирии Игорю Изместьеву было предъявлено обвинение в организации дачи взятки в размере $10 тыс. оперуполномоченному департамента экономической безопасности ФСБ майору Ольге Нужденовой. В настоящее время он отбывает пожизненное наказание за организацию серии заказных убийств. В июле 2017 года Изместьев написал на имя президента России прошение о помиловании. В сентябре 2019 года ЕСПЧ обязал Россию выплатить €12 тыс. экс-сенатору, признав, что были нарушены его права на справедливый суд и охрану частной жизни. В сентябре 2020 года Верховный суд РФ отказал в отмене приговора

В июне 2007 года бывшему сенатору от Башкирии Игорю Изместьеву было предъявлено обвинение в организации дачи взятки в размере $10 тыс. оперуполномоченному департамента экономической безопасности ФСБ майору Ольге Нужденовой. В настоящее время он отбывает пожизненное наказание за организацию серии заказных убийств. В июле 2017 года Изместьев написал на имя президента России прошение о помиловании. В сентябре 2019 года ЕСПЧ обязал Россию выплатить €12 тыс. экс-сенатору, признав, что были нарушены его права на справедливый суд и охрану частной жизни. В сентябре 2020 года Верховный суд РФ отказал в отмене приговора

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

В июне 2006 года при получении взятки в $300 тыс. в офисе авиакомпании «Трансаэро» был задержан сенатор от парламента Калмыкии Левон Чахмахчян вместе с зятем, помощником аудитора Счетной палаты Арменом Оганесяном. В июле 2008 года Чахмахчян бы признан виновным в мошенничестве и приговорен к девяти годам лишения свободы. В ноябре 2008 года Верховный суд сократил срок отбывания наказания до семи с половиной лет и переквалифицировал состав преступления с мошенничества в особо крупном размере на покушение на мошенничество в особо крупном размере. В январе 2011 года Левон Чахмахчян был освобожден из колонии по УДО

В июне 2006 года при получении взятки в $300 тыс. в офисе авиакомпании «Трансаэро» был задержан сенатор от парламента Калмыкии Левон Чахмахчян вместе с зятем, помощником аудитора Счетной палаты Арменом Оганесяном. В июле 2008 года Чахмахчян бы признан виновным в мошенничестве и приговорен к девяти годам лишения свободы. В ноябре 2008 года Верховный суд сократил срок отбывания наказания до семи с половиной лет и переквалифицировал состав преступления с мошенничества в особо крупном размере на покушение на мошенничество в особо крупном размере. В январе 2011 года Левон Чахмахчян был освобожден из колонии по УДО

Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко  /  купить фото

В декабре 2006 года Советский райсуд Томска арестовал и отстранил от должности мэра Томска Александра Макарова. Ему были предъявлены обвинения по семи статьям УК, включая ст. 290 «Получение взятки». 15 ноября 2010 года бывший мэр был приговорен к 12 годам строгого режима. 9 июня 2016 года Александр Макаров вышел на свободу по УДО

В декабре 2006 года Советский райсуд Томска арестовал и отстранил от должности мэра Томска Александра Макарова. Ему были предъявлены обвинения по семи статьям УК, включая ст. 290 «Получение взятки». 15 ноября 2010 года бывший мэр был приговорен к 12 годам строгого режима. 9 июня 2016 года Александр Макаров вышел на свободу по УДО

Фото: Коммерсантъ / Яков Андреев  /  купить фото

В декабре 2005 года было заведено уголовное дело против губернатора Ивановской области Владимира Тихонова. Согласно показаниям, часть взятки размером 400 тыс. руб., в получении которой обвинялся и. о. начальника областного управления «Ивавтодор» Валерий Цой, предназначалась господину Тихонову, который сразу подал в отставку. В августе 2006 года к обвинению против Владимира Тихонова добавилась статья «Незаконное хранение боеприпасов». Однако в сентябре 2006 года уголовное дело против экс-главы региона было прекращено из-за отсутствия состава преступления

В декабре 2005 года было заведено уголовное дело против губернатора Ивановской области Владимира Тихонова. Согласно показаниям, часть взятки размером 400 тыс. руб., в получении которой обвинялся и. о. начальника областного управления «Ивавтодор» Валерий Цой, предназначалась господину Тихонову, который сразу подал в отставку. В августе 2006 года к обвинению против Владимира Тихонова добавилась статья «Незаконное хранение боеприпасов». Однако в сентябре 2006 года уголовное дело против экс-главы региона было прекращено из-за отсутствия состава преступления

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

В ноябре 2013 года по обвинению в получении взятки в размере 10 млн руб. был арестован мэр Астрахани Михаил Столяров. По версии следствия, взятку дал предприниматель Константин Хвалык, который намеревался получить в облцентре земельный участок под строительство крематория. В ноябре 2014 года Кировский районный суд приговорил бывшего чиновника к 10 годам колонии строгого режима, спустя месяц судебная коллегия Астраханского областного суда сократила срок заключения до 9 лет

В ноябре 2013 года по обвинению в получении взятки в размере 10 млн руб. был арестован мэр Астрахани Михаил Столяров. По версии следствия, взятку дал предприниматель Константин Хвалык, который намеревался получить в облцентре земельный участок под строительство крематория. В ноябре 2014 года Кировский районный суд приговорил бывшего чиновника к 10 годам колонии строгого режима, спустя месяц судебная коллегия Астраханского областного суда сократила срок заключения до 9 лет

Фото: Коммерсантъ / Алексей Дмитриев  /  купить фото

4 марта 2015 года был задержан и вскоре арестован губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин. СКР предъявил ему обвинение в получении взяток на сумму $5,6 млн в 2011—2013 годах от гендиректора ООО «Сахалинская компания &quot;Энергострой&quot;» Николая Крана за заключение контрактов на строительство четвертого энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. В октябре 2015 года начался суд об отчуждении незадекларированного имущества Александра Хорошавина на сумму в 1,1 млрд руб. в пользу государства. 9 февраля 2018 года городской суд Южно-Сахалинска приговорил бывшего губернатора к 13 годам тюремного заключения в колонии строгого режима, признав его виновным в получении взяток и легализации преступных доходов. 28 апреля 2022 года Южно-Сахалинский городской суд приговорил Александра Хорошавина по второму коррупционному делу и назначил ему наказание в виде 15 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 500 млн руб.

4 марта 2015 года был задержан и вскоре арестован губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин. СКР предъявил ему обвинение в получении взяток на сумму $5,6 млн в 2011—2013 годах от гендиректора ООО «Сахалинская компания "Энергострой"» Николая Крана за заключение контрактов на строительство четвертого энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. В октябре 2015 года начался суд об отчуждении незадекларированного имущества Александра Хорошавина на сумму в 1,1 млрд руб. в пользу государства. 9 февраля 2018 года городской суд Южно-Сахалинска приговорил бывшего губернатора к 13 годам тюремного заключения в колонии строгого режима, признав его виновным в получении взяток и легализации преступных доходов. 28 апреля 2022 года Южно-Сахалинский городской суд приговорил Александра Хорошавина по второму коррупционному делу и назначил ему наказание в виде 15 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 500 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

19 сентября 2015 года был задержан и вскоре арестован глава Республики Коми Вячеслав Гайзер. 30 сентября того же года господин Гайзер был отстранен от должности в связи с утратой доверия президента. Следствие обвинило его в мошенничестве и создании преступного сообщества, целью которого, по версии правоохранительных органов, являлось отчуждение акций и долей государства в прибыльных предприятиях республики. Позднее к обвинениям добавилась статья о легализации денежных средств. СКР оценил ущерб от деятельности группы в более чем 3,3 млрд руб. 10 июня 2019 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Гайзера за коррупционные преступления к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн руб.

19 сентября 2015 года был задержан и вскоре арестован глава Республики Коми Вячеслав Гайзер. 30 сентября того же года господин Гайзер был отстранен от должности в связи с утратой доверия президента. Следствие обвинило его в мошенничестве и создании преступного сообщества, целью которого, по версии правоохранительных органов, являлось отчуждение акций и долей государства в прибыльных предприятиях республики. Позднее к обвинениям добавилась статья о легализации денежных средств. СКР оценил ущерб от деятельности группы в более чем 3,3 млрд руб. 10 июня 2019 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Гайзера за коррупционные преступления к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Бывший мэр Рыбинска (Ярославская область) Юрий Ласточкин в июле 2013 года стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями и нанесении ущерба ОАО «НПО &quot;Сатурн&quot;» на 116 млн руб. В октябре того же года он был задержан региональным управлением СКР по подозрению в вымогательстве 2 млн руб. 23 сентября 2015 года Ласточкин был признан виновным в растрате и получении взятки. Рыбинский суд приговорил его к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 140 млн руб. В апреле 2022 года вышел на свободу

Бывший мэр Рыбинска (Ярославская область) Юрий Ласточкин в июле 2013 года стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями и нанесении ущерба ОАО «НПО "Сатурн"» на 116 млн руб. В октябре того же года он был задержан региональным управлением СКР по подозрению в вымогательстве 2 млн руб. 23 сентября 2015 года Ласточкин был признан виновным в растрате и получении взятки. Рыбинский суд приговорил его к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 140 млн руб. В апреле 2022 года вышел на свободу

Фото: Коммерсантъ / Александр Тихонов

24 июня 2016 года в Москве при получении взятки в размере €400 тыс. был задержан губернатор Кировской области Никита Белых. 1 февраля 2018 года Пресненский районный суд Москвы приговорил экс-главу региона Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу 48 млн руб. В июле 2021 года стал фигурантом нового дела, где ему грозит до семи лет лишения свободы за превышение должностных полномочий

24 июня 2016 года в Москве при получении взятки в размере €400 тыс. был задержан губернатор Кировской области Никита Белых. 1 февраля 2018 года Пресненский районный суд Москвы приговорил экс-главу региона Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу 48 млн руб. В июле 2021 года стал фигурантом нового дела, где ему грозит до семи лет лишения свободы за превышение должностных полномочий

Фото: Оперативная съемка

14 ноября 2016 года глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев был задержан по подозрению в получении взятки в размере $2 млн за одобрение продажи 50,08% акций ПАО «Башнефть». 4 декабря 2017 года гособвинение потребовало признать экс-министра виновным и приговорить его к 10 годам лишения свободы. 15 декабря 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего министра к восьми годам колонии строгого режима

14 ноября 2016 года глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев был задержан по подозрению в получении взятки в размере $2 млн за одобрение продажи 50,08% акций ПАО «Башнефть». 4 декабря 2017 года гособвинение потребовало признать экс-министра виновным и приговорить его к 10 годам лишения свободы. 15 декабря 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего министра к восьми годам колонии строгого режима

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В мае 2014 года управление СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело против губернатора региона Василия Юрченко за превышение должностных полномочий. По версии следствия, в 2010 году глава области продал компании «Тактика», связанной с бизнесом Олега Дерипаски, участок под строительство гостиницы в Новосибирске. Цена земли оказалась заниженной, что лишило областной бюджет 22 млн руб. 20 октября 2017 года Василий Юрченко был признан виновным и приговорен к трем годам условно

В мае 2014 года управление СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело против губернатора региона Василия Юрченко за превышение должностных полномочий. По версии следствия, в 2010 году глава области продал компании «Тактика», связанной с бизнесом Олега Дерипаски, участок под строительство гостиницы в Новосибирске. Цена земли оказалась заниженной, что лишило областной бюджет 22 млн руб. 20 октября 2017 года Василий Юрченко был признан виновным и приговорен к трем годам условно

Фото: Коммерсантъ / Валерий Титиевский

20 марта 2017 года против экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича было выдвинуто обвинение в получении взяток от министра здравоохранения региона Виталия Тесленко на сумму 26 млн руб. Находившийся за границей Юревич был объявлен в международный розыск, с 24 мая — заочно арестован. В том же месяце было возбуждено еще одно уголовное дело — по версии следствия, в 2011-2014 годах Юревич получил от предпринимателей Челябинской области взятку в особо крупном размере на сумму около 3,4 млрд руб.

20 марта 2017 года против экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича было выдвинуто обвинение в получении взяток от министра здравоохранения региона Виталия Тесленко на сумму 26 млн руб. Находившийся за границей Юревич был объявлен в международный розыск, с 24 мая — заочно арестован. В том же месяце было возбуждено еще одно уголовное дело — по версии следствия, в 2011-2014 годах Юревич получил от предпринимателей Челябинской области взятку в особо крупном размере на сумму около 3,4 млрд руб.

Фото: Коммерсантъ / Алексей Борисов  /  купить фото

В ночь на 1 июня 2016 года мэр Владивостока Игорь Пушкарев был задержан и доставлен в Москву. СКР выдвинул против него обвинения в превышении должностных полномочий и коммерческом подкупе. По версии следствия, Пушкарев передавал госзаказы в фирмы своих родственников. 9 апреля 2019 года Тверской суд Москвы признал его виновным в коррупционных преступлениях. Бывшего мэра приговорили к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн руб. В октябре 2019 года было возбуждено новое уголовное дело по факту хищения более 50 млн руб. из бюджета Владивостока при ремонте автобусов в 2010-2015 годах

В ночь на 1 июня 2016 года мэр Владивостока Игорь Пушкарев был задержан и доставлен в Москву. СКР выдвинул против него обвинения в превышении должностных полномочий и коммерческом подкупе. По версии следствия, Пушкарев передавал госзаказы в фирмы своих родственников. 9 апреля 2019 года Тверской суд Москвы признал его виновным в коррупционных преступлениях. Бывшего мэра приговорили к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн руб. В октябре 2019 года было возбуждено новое уголовное дело по факту хищения более 50 млн руб. из бюджета Владивостока при ремонте автобусов в 2010-2015 годах

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

В сентябре 2014 года губернатор Брянской области Николай Денин был уволен «в связи с утратой доверия». 21 мая 2015 года СКР предъявил Денину обвинения в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2011-2012 годах экс-губернатор подписал распоряжения о выделении из резервного фонда области более 21,8 млн рублей подконтрольной его семье птицефабрике «Снежка». 19 ноября 2015 года приговорен к четырем годам колонии общего режима. В апреле 2018 года вышел по УДО

В сентябре 2014 года губернатор Брянской области Николай Денин был уволен «в связи с утратой доверия». 21 мая 2015 года СКР предъявил Денину обвинения в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2011-2012 годах экс-губернатор подписал распоряжения о выделении из резервного фонда области более 21,8 млн рублей подконтрольной его семье птицефабрике «Снежка». 19 ноября 2015 года приговорен к четырем годам колонии общего режима. В апреле 2018 года вышел по УДО

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

4 апреля 2017 года против главы Удмуртии Александра Соловьева было выдвинуто обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Подозреваемый был задержан и этапирован в Москву. Сумма взяток, в которых подозревался Соловьев, насчитывала 139 млн руб. 14 октября 2020 года суд признал его виновным и приговорил к 10 годам колонии. В марте 2021 года был освобожден от наказания в виде лишения свободы из-за тяжелой болезни

4 апреля 2017 года против главы Удмуртии Александра Соловьева было выдвинуто обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Подозреваемый был задержан и этапирован в Москву. Сумма взяток, в которых подозревался Соловьев, насчитывала 139 млн руб. 14 октября 2020 года суд признал его виновным и приговорил к 10 годам колонии. В марте 2021 года был освобожден от наказания в виде лишения свободы из-за тяжелой болезни

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

6 апреля 2017 года президент России Владимир Путин освободил главу Марий Эл Леонида Маркелова от должности. Формально он ушел по собственному желанию. 13 апреля того же года экс-чиновник был задержан и отправлен в Москву. Ему вменялось получение взятки в размере 235 млн руб. В феврале 2021 года суд приговорил Маркелова к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 235 млн руб.

6 апреля 2017 года президент России Владимир Путин освободил главу Марий Эл Леонида Маркелова от должности. Формально он ушел по собственному желанию. 13 апреля того же года экс-чиновник был задержан и отправлен в Москву. Ему вменялось получение взятки в размере 235 млн руб. В феврале 2021 года суд приговорил Маркелова к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 235 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

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В июле 2013 года по обвинению в вымогательстве взятки был арестован мэр Ярославля Евгений Урлашов. По словам руководителя ООО «Радострой» Сергея Шмелева, в 2012 году его фирма заключила с мэрией договор на уборку города. За это его обязали заплатить «откат» в размере 14 млн руб. В августе 2016 года Кировский районный суд Ярославля приговорил Евгения Урлашова к 12,5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 60 млн руб. 20 января 2017 года решение суда вступило в силу. В 2019 году пытался освободиться по УДО, но суд отказал ему в замене неотбытой части наказания принудительными работами. В 2022 году снова подавал на УДО, но отозвал ходатайство из-за изменившейся с положительной на отрицательную характеристику администрации колонии

Фото: Коммерсантъ / Анна Соловьева

Экс-губернатор Тульской области Вячеслав Дудка 8 декабря 2013 года был приговорен к 9,5 годам строгого режима. Суд счел его виновным в получении 40 млн руб. от корпорации ГРИНН за выделение земли для строительства гипермаркета. 9 июня 2018 года вышел на свободу по УДО

Фото: Коммерсантъ / Маргарита Логинова

В феврале 2012 года райсуд арестовал мэра Ставрополя Игоря Бестужева, подозреваемого в покушении на получение взятки в 50 млн руб. за предоставление в аренду муниципальной земли для строительства спортивного центра. В июле 2014 года экс-мэр был приговорен к девяти годам лишения свободы. В 2020 году вышел по УДО с ограничением права на выезд за границу. В январе 2022 года был задержан в Минске с поддельным паспортом, собираясь вылететь в Турцию. В отношении него было возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы

Фото: Фото ИТАР-ТАСС / ТАСС

В сентябре 2011 года мэр Смоленска Константин Лазарев и его заместитель Николай Петроченко были задержаны по подозрению в многомиллионных поборах, собранных от коммерческих структур за получение подрядов, связанных с подготовкой города к 1150-летнему юбилею. В феврале 2014 года господин Лазарев был оправдан

Фото: Фото ИТАР-ТАСС / Александра Мудрац/ ТАСС

В феврале 2011 года был арестован мэр Братска Александр Серов. В апреле 2014 года суд приговорил Александра Серова к пяти с половиной годам колонии строгого режима, признав его виновным в вымогательстве взятки в крупном размере у предпринимателя. В июне 2017 года вышел на свободу по УДО

Фото: Коммерсантъ / Александр Сидоров

В феврале 2010 года Ленинский райсуд Смоленска выдал санкцию на арест мэра города Эдуарда Качановского, обвиненного в покушении на получение крупной взятки — он вместе с заместителем Валерием Осиповым требовал у директора строительной организации взятку в виде трехкомнатной квартиры стоимостью более 2 млн руб. в новом доме за выдачу разрешений на ввод в эксплуатацию этого дома и магазина в нем. В 2011 году он был осужден на четыре года колонии строгого режима. В ноябре 2013 года вышел по УДО

Фото: Коммерсантъ / Ольга Лисинова

В сентябре 2007 года в отношении мэра Вологды Алексея Якуничева было возбуждено уголовное дело по трем статьям УК, включая ст. 290 («Получение взятки»). По версии следствия, взятка была дана в виде квартиры, которую Алексей Якуничев в 2004 году помог получить одному из бывших прокуроров города. В августе 2009 года городским судом Вологды был приговорен к четырем годам лишения свободы условно. 11 апреля 2016 года умер из-за инфаркта

Фото: Коммерсантъ / Алексей Петров

В июле 2007 года при получении взятки в 1,2 млн руб. был задержан вице-губернатор Приморского края Александр Шишкин, курировавший вопросы ЖКХ. Он признал свою вину в получении взятки и был осужден на 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в 1 млн руб. Александр Шишкин вышел на свободу в 2013 году

Фото: Коммерсантъ / Александр Морской  /  купить фото

В июне 2007 года бывшему сенатору от Башкирии Игорю Изместьеву было предъявлено обвинение в организации дачи взятки в размере $10 тыс. оперуполномоченному департамента экономической безопасности ФСБ майору Ольге Нужденовой. В настоящее время он отбывает пожизненное наказание за организацию серии заказных убийств. В июле 2017 года Изместьев написал на имя президента России прошение о помиловании. В сентябре 2019 года ЕСПЧ обязал Россию выплатить €12 тыс. экс-сенатору, признав, что были нарушены его права на справедливый суд и охрану частной жизни. В сентябре 2020 года Верховный суд РФ отказал в отмене приговора

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

В июне 2006 года при получении взятки в $300 тыс. в офисе авиакомпании «Трансаэро» был задержан сенатор от парламента Калмыкии Левон Чахмахчян вместе с зятем, помощником аудитора Счетной палаты Арменом Оганесяном. В июле 2008 года Чахмахчян бы признан виновным в мошенничестве и приговорен к девяти годам лишения свободы. В ноябре 2008 года Верховный суд сократил срок отбывания наказания до семи с половиной лет и переквалифицировал состав преступления с мошенничества в особо крупном размере на покушение на мошенничество в особо крупном размере. В январе 2011 года Левон Чахмахчян был освобожден из колонии по УДО

Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко  /  купить фото

В декабре 2006 года Советский райсуд Томска арестовал и отстранил от должности мэра Томска Александра Макарова. Ему были предъявлены обвинения по семи статьям УК, включая ст. 290 «Получение взятки». 15 ноября 2010 года бывший мэр был приговорен к 12 годам строгого режима. 9 июня 2016 года Александр Макаров вышел на свободу по УДО

Фото: Коммерсантъ / Яков Андреев  /  купить фото

В декабре 2005 года было заведено уголовное дело против губернатора Ивановской области Владимира Тихонова. Согласно показаниям, часть взятки размером 400 тыс. руб., в получении которой обвинялся и. о. начальника областного управления «Ивавтодор» Валерий Цой, предназначалась господину Тихонову, который сразу подал в отставку. В августе 2006 года к обвинению против Владимира Тихонова добавилась статья «Незаконное хранение боеприпасов». Однако в сентябре 2006 года уголовное дело против экс-главы региона было прекращено из-за отсутствия состава преступления

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

В ноябре 2013 года по обвинению в получении взятки в размере 10 млн руб. был арестован мэр Астрахани Михаил Столяров. По версии следствия, взятку дал предприниматель Константин Хвалык, который намеревался получить в облцентре земельный участок под строительство крематория. В ноябре 2014 года Кировский районный суд приговорил бывшего чиновника к 10 годам колонии строгого режима, спустя месяц судебная коллегия Астраханского областного суда сократила срок заключения до 9 лет

Фото: Коммерсантъ / Алексей Дмитриев  /  купить фото

4 марта 2015 года был задержан и вскоре арестован губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин. СКР предъявил ему обвинение в получении взяток на сумму $5,6 млн в 2011—2013 годах от гендиректора ООО «Сахалинская компания "Энергострой"» Николая Крана за заключение контрактов на строительство четвертого энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. В октябре 2015 года начался суд об отчуждении незадекларированного имущества Александра Хорошавина на сумму в 1,1 млрд руб. в пользу государства. 9 февраля 2018 года городской суд Южно-Сахалинска приговорил бывшего губернатора к 13 годам тюремного заключения в колонии строгого режима, признав его виновным в получении взяток и легализации преступных доходов. 28 апреля 2022 года Южно-Сахалинский городской суд приговорил Александра Хорошавина по второму коррупционному делу и назначил ему наказание в виде 15 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 500 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

19 сентября 2015 года был задержан и вскоре арестован глава Республики Коми Вячеслав Гайзер. 30 сентября того же года господин Гайзер был отстранен от должности в связи с утратой доверия президента. Следствие обвинило его в мошенничестве и создании преступного сообщества, целью которого, по версии правоохранительных органов, являлось отчуждение акций и долей государства в прибыльных предприятиях республики. Позднее к обвинениям добавилась статья о легализации денежных средств. СКР оценил ущерб от деятельности группы в более чем 3,3 млрд руб. 10 июня 2019 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Гайзера за коррупционные преступления к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Бывший мэр Рыбинска (Ярославская область) Юрий Ласточкин в июле 2013 года стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями и нанесении ущерба ОАО «НПО "Сатурн"» на 116 млн руб. В октябре того же года он был задержан региональным управлением СКР по подозрению в вымогательстве 2 млн руб. 23 сентября 2015 года Ласточкин был признан виновным в растрате и получении взятки. Рыбинский суд приговорил его к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 140 млн руб. В апреле 2022 года вышел на свободу

Фото: Коммерсантъ / Александр Тихонов

24 июня 2016 года в Москве при получении взятки в размере €400 тыс. был задержан губернатор Кировской области Никита Белых. 1 февраля 2018 года Пресненский районный суд Москвы приговорил экс-главу региона Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу 48 млн руб. В июле 2021 года стал фигурантом нового дела, где ему грозит до семи лет лишения свободы за превышение должностных полномочий

Фото: Оперативная съемка

14 ноября 2016 года глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев был задержан по подозрению в получении взятки в размере $2 млн за одобрение продажи 50,08% акций ПАО «Башнефть». 4 декабря 2017 года гособвинение потребовало признать экс-министра виновным и приговорить его к 10 годам лишения свободы. 15 декабря 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего министра к восьми годам колонии строгого режима

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В мае 2014 года управление СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело против губернатора региона Василия Юрченко за превышение должностных полномочий. По версии следствия, в 2010 году глава области продал компании «Тактика», связанной с бизнесом Олега Дерипаски, участок под строительство гостиницы в Новосибирске. Цена земли оказалась заниженной, что лишило областной бюджет 22 млн руб. 20 октября 2017 года Василий Юрченко был признан виновным и приговорен к трем годам условно

Фото: Коммерсантъ / Валерий Титиевский

20 марта 2017 года против экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича было выдвинуто обвинение в получении взяток от министра здравоохранения региона Виталия Тесленко на сумму 26 млн руб. Находившийся за границей Юревич был объявлен в международный розыск, с 24 мая — заочно арестован. В том же месяце было возбуждено еще одно уголовное дело — по версии следствия, в 2011-2014 годах Юревич получил от предпринимателей Челябинской области взятку в особо крупном размере на сумму около 3,4 млрд руб.

Фото: Коммерсантъ / Алексей Борисов  /  купить фото

В ночь на 1 июня 2016 года мэр Владивостока Игорь Пушкарев был задержан и доставлен в Москву. СКР выдвинул против него обвинения в превышении должностных полномочий и коммерческом подкупе. По версии следствия, Пушкарев передавал госзаказы в фирмы своих родственников. 9 апреля 2019 года Тверской суд Москвы признал его виновным в коррупционных преступлениях. Бывшего мэра приговорили к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн руб. В октябре 2019 года было возбуждено новое уголовное дело по факту хищения более 50 млн руб. из бюджета Владивостока при ремонте автобусов в 2010-2015 годах

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

В сентябре 2014 года губернатор Брянской области Николай Денин был уволен «в связи с утратой доверия». 21 мая 2015 года СКР предъявил Денину обвинения в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2011-2012 годах экс-губернатор подписал распоряжения о выделении из резервного фонда области более 21,8 млн рублей подконтрольной его семье птицефабрике «Снежка». 19 ноября 2015 года приговорен к четырем годам колонии общего режима. В апреле 2018 года вышел по УДО

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

4 апреля 2017 года против главы Удмуртии Александра Соловьева было выдвинуто обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Подозреваемый был задержан и этапирован в Москву. Сумма взяток, в которых подозревался Соловьев, насчитывала 139 млн руб. 14 октября 2020 года суд признал его виновным и приговорил к 10 годам колонии. В марте 2021 года был освобожден от наказания в виде лишения свободы из-за тяжелой болезни

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

6 апреля 2017 года президент России Владимир Путин освободил главу Марий Эл Леонида Маркелова от должности. Формально он ушел по собственному желанию. 13 апреля того же года экс-чиновник был задержан и отправлен в Москву. Ему вменялось получение взятки в размере 235 млн руб. В феврале 2021 года суд приговорил Маркелова к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 235 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

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