Экс-губернатору следствие прописало лекарства от бизнесмена

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Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и владельца одного из крупнейших фармацевтических холдингов «Биотэк» Бориса Шпигеля. Бизнесмен обвиняется в передаче взяток чиновнику за покровительство его бизнесу, а тот, соответственно, в их получении. Пока длилось расследование, преступные эпизоды в деле множились. Но это никак не повлияло на позицию фигурантов — вины они не признают. При этом, отметим, защита господина Шпигеля не раз пыталась добиться освобождения клиента из-под стражи под предлогом плохого состояния его здоровья, но ни у следствия, ни у суда понимания так и не нашла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Для того чтобы завершить громкое расследование в отношении бывшего пензенского губернатора, следователю по особо важным делам ГСУ СКР Андрею Вениаминову понадобился один год. Помимо самого господина Белозерцева и владельца одного из крупнейших российских фармхолдингов Бориса Шпигеля в уголовном деле также фигурируют еще четверо обвиняемых, в том числе жена предпринимателя. Все фигуранты, как рассказывал ранее “Ъ”, были задержаны в конце марта прошлого года, после чего суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Борису Шпигелю и его супруге в окончательном редакции предъявлено обвинение в даче взяток в крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Экс-губернатору (господин Белозерцев вскоре после начала своего уголовного преследования был уволен с должности) СКР вменил в вину получение взяток (ч. 6 ст.290 УК РФ), а также незаконное хранение оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ). Четверо остальных фигурантов, по версии следствия, были посредниками во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель (на экране)

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель (на экране)

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Материалы расследования, по данным “Ъ”, составили 140 томов. При этом, говорят источники “Ъ”, внушительная доля собранных СКР документов является либо распечатками данных прослушивания телефонных переговоров фигурантов, либо справками о движении денежных средств по их счетам. Любопытно, что это, пожалуй, первый случай за последние несколько лет, когда в оперативном сопровождении уголовного дела в отношении чиновника такого уровня следствию удалось обойтись без помощи ФСБ, этим вопросом занималось ГУЭБиПК МВД РФ.

Фабула дела за все время расследования в деталях изменилась довольно значительно. В СКР по-прежнему считают, что в 2020 году губернатор Белозерцев получал взятки за лоббирование интересов «Биотэка» и получение фармхолдингом крупных заказов на поставки медикаментов в пензенские больницы. В качестве взяток использовались как наличные деньги, так и предметы роскоши. В частности, в окончательном варианте обвинения остался эпизод с часами Breguet стоимостью 5,7 млн руб., переданных чиновнику владельцем «Биотэка» через водителя. При этом из дела исчез эпизод взятки, которой следствие считало предоставление губернатору минивэна Mercedes-Benz V 250d. В начале расследования, напомним, следствие настаивало, что автомобиль был передан Борисом Шпигелем губернатору. Однако теперь в деле, как ранее уже отмечал “Ъ”, фигурирует совсем другая машина — Mercedes-Benz S 350d 4MATIC. При этом если ранее господин Белозерцев рассматривался следствием как фактический собственник полученной машины, то теперь речь идет только об «услугах неимущественного характера». Соответственно, изменилась и сумма предполагаемого подношения — с 5 млн до 166,8 тыс. руб.

При этом на заключительном этапе расследования возросло с одного до двух количество эпизодов предполагаемого получения губернатором наличных денег. Как теперь уверено следствие, господин Белозерцев не только получил в сентябре 2020 года 20 млн руб. в «непрозрачном белом пакете», но Борис Шпигель якобы дал ему лично при встрече в Москве еще 4 млн руб.

Помимо взяток Ивану Белозерцеву, единственному из фигурантов, вменен в вину еще и эпизод по ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов). В нем речь идет об обнаруженном в подсобке кабинета губернатора «пригодного к стрельбе» пистолета Макарова (ПМ) и 96 патронов калибра 9 мм. Боеприпасы, судя по материалам дела, были упакованы в белый пакет, а оружие — в коричневый кожаный портфель итальянского производства. Причем следователю так и не удалось выяснить, где и у кого чиновник приобрел ПМ и патроны. Нет в деле данных и о том, откуда вообще взялся пистолет: у него оказался спилен номер, а сам «ствол», как выяснилось, не проходит по картотеке МВД. При этом две молекулярно-генетические экспертизы, проведенные следствием, не обнаружили на оружии, патронах, а также пакете отпечатков пальцев или биологических следов господина Белозерцева.

Стоит также отметить, что все фигуранты дела находятся в СИЗО, а многочисленные попытки их защиты изменить меру пресечения своим клиентам на домашний арест судами всех уровней неизменно отклоняются. Так, основные обвиняемые, как следует из судебных постановлений, оказавшись на свободе и «располагая широкими связями в федеральных органах госвласти и в правительстве РФ», могут попытаться скрыться и предпринять попытки оказать давление на свидетелей с целью понуждения их «к даче искаженных показаний по обстоятельствам уголовного дела», что «воспрепятствует установлению истины» по нему. Защита господина Шпигеля, как не раз рассказывал “Ъ”, пыталась добиться его перевода из СИЗО под домашний арест под предлогом тяжелого состояния его здоровья. Этот аргумент также на суды не подействовал.

Адвокат Дарья Евменина, представляющая интересы господина Белозерцева, уверена, что обвинение ее клиенту «не основано на законе и собранных по делу доказательствах». Адвокат отметила, что ее доверитель, как и остальные фигуранты, вину не признает. Также госпожа Евменина считает, что, хотя следствие и прислушалось к доводам защиты, исключив из обвинения взятку в виде автомобиля Mercedes-Benz, переквалификация этого деяния «лишена логики». Защитник также подчеркнула, что экс-губернатор сначала в состоянии стресса оговорил себя, давая показания по эпизоду о якобы получении им взятки на сумму 20 млн руб., хотя в материалах дела «нет прямых доказательств получения» им каких-либо денег. Защита, подчеркнула адвокат, настаивает, что в переданном господину Белозерцеву пакете была антикварная Библия, отпечатанная в 1913 году. Получить комментарии от адвокатов Бориса Шпигеля “Ъ” не удалось.

Владислав Трифонов