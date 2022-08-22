Контейнеры расставят по полувагонам

ОАО РЖД нашло способ увеличить отправку контейнеров с Дальнего Востока. По данным монополии, есть сложности с перевозками, в том числе транзитными, через Находку. Решить их предлагается путем установки контейнеров в полувагоны, выгрузившие в порту уголь. Впрочем, местные стивидоры не вполне готовы к переходу на такую технологию, а эксперты полагают, что выбор в пользу перевозки в полувагонах вместо фитинговых платформ стоит делать только в том случае, если этого хотят все участники процесса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

ОАО РЖД отмечает сложности с вывозом контейнеров, в том числе следующих из Кореи в Узбекистан и Казахстан через порт Восточный в Находке, по Дальневосточной железной дороге (ДВЖД). «Учитывая, что с ДВЖД регулярно отправляются составы порожних вагонов после выгрузки угля, в качестве решения предложено рассмотреть возможность использования полувагонов для вывоза контейнеров»,— сообщается в письме монополии в Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) от 11 августа (есть у “Ъ”). Монополия предлагает проработать с операторами вопрос предоставления подвижного состава для перевозки контейнеров с ДВЖД, следует из письма.

Перевозка контейнеров в полувагонах разрешена Соглашением о международном железнодорожном грузовом сообщении. На сети ОАО РЖД для российских грузоотправителей ее запретили в 2014 году, но для импортных и транзитных перевозок зарубежных грузоотправителей она была возможна — при отправке контейнера в полувагоне с территории другой страны. Вокруг возобновления внутренних перевозок контейнеров в полувагонах возникла оживленная дискуссия, где за нее выступали крупные грузоотправители, часть операторов и ОАО РЖД, против — стивидоры и профильные контейнерные операторы (см. “Ъ” от 26 июня, 6, 13 и 14 июля 2020 года). В июле 2021 года тестовые отправки контейнеров в полувагонах начались с НЛМК, а в августе 2021 года ОАО РЖД разрешило в тестовом режиме такие перевозки из порта Первомайский во Владивостоке по Дальневосточной железной дороге.

В ОАО РЖД “Ъ” пояснили, что данный вид перевозки не рассматривается в качестве основного. «Это может быть дополнительной возможностью в случае дефицита специализированного подвижного состава, а также при наличии ограничений пропускной способности инфраструктуры»,— говорят в монополии. Там напоминают, что технические условия для перевозки контейнеров в полувагонах действуют с сентября 2021 года, «при этом широкого распространения данный вид перевозки не получил, несмотря на опасения со стороны представителей операторского сообщества».

В Global Ports (группе принадлежит Восточная стивидорная компания, ВСК, переваливающая контейнеры в Находке) “Ъ” сообщили, что ВСК не осуществляет погрузку контейнеров в полувагоны. «Полувагоны, в отличие от специализированных железнодорожных платформ, не приспособлены для перевозки контейнеров,— сообщили в компании.— Использование полувагонов для транспортировки контейнеров является более дорогой, менее эффективной по скорости технологией, представляет больший риск повреждения грузов. Считаем данную меру неэффективной». В Global Ports добавили, что в условиях повышенной нагрузки на порты Дальнего Востока она может привести к обратному эффекту — замедлению работы станции Находка-Восточная ДВЖД.

В СОЖТ оперативных комментариев не дали. В Евразийском союзе участников железнодорожных грузовых перевозок сообщили, что в связи с поступившим запросом от ОАО РЖД организован сбор мнений компаний-участников, консолидированная позиция будет направлена российской монополии.

Источник “Ъ” на рынке обращает внимание, что в случае с Узбекистаном следует учитывать, что значительная часть грузов, отправляемых через порт Восточный в контейнерах в Узбекистан,— это машинокомплекты и другие грузы, которые идут на автомобильные заводы в стране. «Это дорогой товар, при перевозке в полувагонах возникает дополнительный риск повреждения,— говорит он.— Грузовладельцы не будут заинтересованы в этом».

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что контейнерные поезда и маршрутные перевозки угля наиболее сильно зависят от технологии и ОАО РЖД удается за счет обезличивания парка полувагонов и твердых ниток графика обеспечить высокую эффективность и скорость движения. Применять технологию перевозок контейнеров в полувагонах целесообразно только в том случае, когда этого хочет грузоотправитель, которому придется идти на дополнительный риск повреждения груза, оператор, использующий специальные крепления для контейнеров, и порт, который имеет необходимые возможности для погрузки контейнеров в полувагон.

Наталья Скорлыгина