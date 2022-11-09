Вокруг прямых выборов начались кривотолки

В администрации Хабаровска, которую возглавляет единоросс Сергей Кравчук, во вторник прокомментировали появившуюся ранее информацию о возможной отмене прямых выборов мэра. Там заявили, что принимать столь «резкие решения» можно только после обсуждения с населением. Теоретически заменить прямые выборы на конкурсную процедуру может краевая дума, подконтрольная ЛДПР. Но вряд ли после этого расколотый на три противоборствующие группы городской парламент согласится голосовать за лояльного региональной власти кандидата, считает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Кравчук

Фото: Администрация города Хабаровска Сергей Кравчук

Фото: Администрация города Хабаровска

«Позиция мэра однозначна: это решение (о способе избрания мэра.— “Ъ”), по-хорошему, должны принимать люди,— заявил во вторник "РИА Новости" начальник пресс-службы хабаровской мэрии Николай Нагорный.— Если люди считают, что проще выбирать, то правильнее выбирать. Если люди считают, что назначение депутатами — это хорошо, то, соответственно, людям виднее». По словам чиновника, вопрос об отмене прямых выборов «рано или поздно будет обсуждаться», поэтому нужно организовать, например, общественные слушания, чтобы узнать мнение населения. «На самом деле такие резкие скачки в истории нашей великой России никогда ни к чему хорошему не приводили»,— резюмировал господин Нагорный.

Напомним, будущее выборов мэра Хабаровска стали активно обсуждать после отмены всенародного голосования в Томске (см. “Ъ” от 27 октября), поскольку прямой порядок волеизъявления остался в считаных региональных столицах (помимо Хабаровска это Абакан, Новосибирск, Улан-Удэ, Анадырь и Якутск). 3 ноября газета «Ведомости» сообщила, что решение по хабаровским выборам может быть принято к февралю—марту 2023 года (полномочия Сергея Кравчука истекают в сентябре), а среди сторонников отмены прямого голосования — губернатор Михаил Дегтярев (ЛДПР), который хочет видеть мэром «своего человека».

В конце прошлого года хабаровские либерал-демократы уже подготовили почву для проведения реформы: тогда с их подачи законодательная дума края разрешила муниципальным депутатам самостоятельно определять модель избрания градоначальника на прямых выборах или через конкурс. Ранее в крупных городах, в том числе в Хабаровске, был возможен только первый вариант. Представители ЛДПР объясняли поправки экономией средств при голосовании в труднодоступных районах. Единороссы отнеслись к ним скептически, однако на итоги голосования это не повлияло, ведь большинство в думе контролируют либерал-демократы. Господин Кравчук тогда заявил, что в вопросе избирательной модели «важно опереться на общественное мнение».

Как утверждает источник “Ъ” в гордуме Хабаровска, подконтрольный ЛДПР муниципальный парламент уже был готов рассмотреть вопрос о замене прямых выборов на конкурс, но этому помешал переход десяти либерал-демократов в «Единую Россию» (ЕР). Демарш устроили депутаты, якобы близкие к городской администрации, говорит собеседник “Ъ”. И теперь ЛДПР контролирует в гордуме 14 из 35 мандатов, ЕР — 10, «Справедливая Россия — За правду» — 9, КПРФ — 1, еще один депутат остается беспартийным. При таком раскладе ни одна из политических сил не в состоянии самостоятельно поменять устав города и отменить прямые выборы (для этого нужно не менее 24 голосов), а договориться депутаты пока явно не в состоянии. Например, в конце октября либерал-демократы сорвали заседание, на котором эсеры и единороссы попытались избрать нового спикера.

В региональном отделении ЛДПР намерение инициировать отмену прямых выборов мэра опровергают. Заместитель координатора краевой ячейки, депутат гордумы Иван Рыбин заявил “Ъ”, что «возможные модели политических раскладов подождут». «В наше сложнейшее время, когда мы проводим специальную военную операцию на Украине, говорить о каких-то внутриполитических нововведениях будет не совсем корректно»,— считает он. Депутат Госдумы от Хабаровского края Максим Иванов (ЕР) сказал “Ъ”, что единороссам «пока нечего обсуждать», поскольку инициатива «может последовать, а может не последовать». Он также не преминул напомнить, что во время избирательной кампании 2019 года, когда проходили выборы в краевую и городскую думы, одним из главных обещаний ЛДПР было как раз сохранение прямых выборов (краем тогда руководил либерал-демократ Сергей Фургал, позже арестованный по подозрению в организации заказных убийств). Лидер эсеров в гордуме Хабаровска Михаил Сидоров заявил “Ъ”, что их группа точно не поддержит инициативу, если она будет внесена в парламент.

Отмена прямых выборов пока не выглядит целесообразным шагом со стороны региональной власти, поскольку усилит конфликтность в гордуме, где уже сформировались линии раскола, считает политолог Ростислав Туровский. «Нынешний депутатский корпус не похож на тот, с которым будет легко договориться об утверждении кандидата на пост мэра. Учитывая протестный потенциал, который сохраняется в Хабаровске, а также внимание политизированной части общественности к прямым выборам после решения в Томске, возможно, правильнее сохранить статус-кво»,— рассуждает эксперт.

Андрей Прах; Эрнест Филипповский, Хабаровск