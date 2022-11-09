Импорту без замещения подбирают виноватых

В правительстве вновь обсуждается идея ужесточения требований к импортозамещающим закупкам госкомпаний — теперь в виде попытки комитета Госдумы по промышленности устранить лазейки в законе, позволяющие закупать иностранные товары под видом отечественных для выполнения квот, и заставить госкомпании учитывать в квотах лишь продукцию из правительственных перечней местной продукции. В Белом доме депутатский законопроект лоббирует Минпромторг, однако в Минфине обращают внимание, что описываемой проблемы уже не существует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава комитета ГД по промышленности убежден, что причина провалов импортозамещения — не его отсутствие, а происки покупателей из числа госкомпаний

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Глава комитета ГД по промышленности убежден, что причина провалов импортозамещения — не его отсутствие, а происки покупателей из числа госкомпаний

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Глава комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев направил в правительство проект поправок к закону о закупках госкомпаний, ужесточающий порядок выполнения ими квот закупок у отечественных поставщиков. В сопроводительном письме депутат сообщает, что действующие механизмы поддержки российских производителей неэффективны — так, для выполнения обязательств по «российским» закупкам госкомпании, в частности, применяют механизм ценовой преференции (он дает преимущество отечественным поставщикам в сравнении с заявками иностранцев), но происхождение товара не подтверждается, а лишь декларируется, что дает возможность закупать иностранные товары под видом отечественных и формально отчитываться о выполнении квот.

Для решения проблемы Владимир Гутенев предлагает ввести в закон ФЗ-223 обязанность заказчика проводить закупки, исходя из их минимальной доли и перечня товаров, установленных правительством. В правительстве инициативу депутата поддерживает Минпромторг: там подготовили проект отзыва Белого дома на законопроект и разослали его 31 октября на согласование в заинтересованные ведомства. «Правительство РФ безусловно поддерживает достижение целей, на реализацию которых направлено принятие законопроекта»,— следует из проекта отзыва за подписью замглавы Минпромторга Алексея Ученова. Автор предлагает лишь технические правки проекта.

Однако единой позиции у правительства нет. Собеседник “Ъ”, знакомый с прохождением документа в Белом доме, сообщает: проект положительного отзыва пока не согласован, из-за разногласий ведомств срок рассмотрения продлен до 18 ноября (изначально — до 2 ноября). По данным “Ъ”, пока проект согласовал Минюст, позиции Минэкономики и ФАС не поступили. Ответственный же за регулирование госзакупок Минфин поправки не поддерживает. Там напоминают, что требования по минимальным долям закупок российских товаров уже есть в законе, а ценовая преференция и механизм квотирования — разные инструменты, и госАО могут применять их независимо. «Минимальная доля может достигаться заказчиком любым законным способом. Заказчик вправе проводить неконкурентные закупки российских товаров, в том числе отклоняя заявки с иностранным товаром»,— добавляют там. Минфин не видит и рисков злоупотреблений со стороны заказчиков в части обхода квот: постановлением правительства №2013 прямо предусмотрено, что в зачет квоты идет только товар, включенный в реестр российской промышленной продукции или радиоэлектронной продукции, которые ведет сам Минпромторг, либо в аналогичный реестр ЕАЭС.

Протекционистская позиция профильного комитета Госдумы не новость, но в условиях проблем с импортными поставками заказчики и сами стремятся закупать доступные отечественные товары при их соответствии качественным критериям. Ужесточение правил может лишь снизить эффективность работы госАО, заблокировав закупки критических для производственных цепочек товаров. В качестве же аргумента в пользу депутатской инициативы в Минпромторге указывают на небольшую долю закупок продукции РФ в общем объеме закупок госАО (2,8 трлн руб. из 23 трлн руб.) — это, впрочем, может оказаться следствием как ограниченной номенклатуры квотируемых товаров, так и отсутствия российских аналогов. Расширение же квот не гарантирует наличия аналогов иностранной продукции на рынке. В 2021 году госзаказчики и госкомпании выполнили квоты по закупкам продукции российского производства на 51% — по части позиций товаров РФ не было: пока импортозамещению поддается лишь более простая в производстве и недорогая номенклатура.

Диана Галиева, Олег Сапожков