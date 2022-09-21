Отвод от поддержки конкуренции

Минфин намерен пересмотреть подходы к оценке закупочных программ госкомпаний в разрезе их конкурентности. Принятые в последние годы нормативные изменения и директивы де-факто стимулируют госкомпании к неконкурентным закупкам ради импортозамещения и выполнения контрсанкционных мер. В результате Минфин предлагает госкомпаниям отчитываться как о конкурентных и неконкурентных закупках, так и о соотношении «вынужденных» закупок у единственного поставщика с числом неконкурентных закупок в целом, что должно позволить оценивать искажения конкуренции самим государством. Между тем новые требования к отчетности могут обеспечить ведомство статистикой и о невидимых государству закупках — из-за антисанкционных послаблений госкомпании могут засекречивать данные о них.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Изменившиеся требования к работе госкомпаний вынуждают профильного замглавы Минфина Алексея Лаврова искать новые источники данных об их закупках

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Изменившиеся требования к работе госкомпаний вынуждают профильного замглавы Минфина Алексея Лаврова искать новые источники данных об их закупках

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как выяснил “Ъ”, Минфин просит Белый дом скорректировать «закупочные» директивы госкомпаниям в соответствии с новыми требованиями импортозамещения и контрсанкций. Письмо об этом (есть у “Ъ”) замглавы Минфина Алексей Лавров направил в правительство 30 августа. Речь идет о директивах правительства от 20 февраля 2019 года №1519п-П13. В соответствии с ними госкомпаниям в программах по повышению качества управления необходимо рассчитывать при закупках показатели конкурентных закупок и закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Директивный метод должен повысить экономическую эффективность закупочной деятельности и расширить доступ малого бизнеса к закупкам госкомпаний.

Теперь же, как сообщает ведомство, указанных показателей недостаточно — директивы не учитывают изменения в регулировании: корректировку определения неконкурентной закупки, введенные квоты закупок отечественной продукции и другие протекционистские меры. Кроме того, не учтены и контрсанкционные механизмы для снижения рисков «вторичных санкций» — возможность госАО засекречивать данные о своих закупках и не публиковать их в Единой информационной системе в сфере госзакупок (ЕИС). Господин Лавров в письме напоминает, что для выполнения требований правительства заказчики проводят неконкурентные закупки — в результате некоторые заказчики закупаются только в рамках неконкурентных процедур.

В Росимуществе ранее отмечали предпочтительность нормативного подхода в управлении госкомпаниями. Между тем директивы должны были стать механизмом ручного управления при отсутствии системного регулирования. Так, например, директивы потребовались для стимулирования и принуждения госкомпаний к импортозамещению — выполнению требований к отчетности о выполнении квот и возможности проводить закупки у единственного поставщика (см. “Ъ” от 25 марта 2021 года).

Минфин предлагает учесть нововведения и в новых директивах отказаться от оценки эффективности исключительно по данным состояния конкуренции — она де-факто нерелевантна в условиях, когда государство само стимулирует госАО к неконкурентным закупкам. Госкомпаниям предлагается отчитываться о доле закупок у единственного поставщика относительно всего объема закупок и отдельно — неконкурентных закупок. Отметим, что новый подход может способствовать появлению у Минфина пропавших данных о закупочной деятельности госкомпаний: после весенних послаблений и появления у госАО возможности не публиковать в ЕИС данные о своих закупках во избежание рисков вторичных санкций, из-за этого государство потеряло данные о половине закупок госкомпаний (см. “Ъ” от 3 августа).

В Минфине отрицают связь между уточнением директивы и закрытием информации о закупках госАО. Ранее в ведомстве обещали с апреля 2023 года вернуть все выпавшие закупки в закрытый контур ЕИС. Как разбивка показателей на конкурентные и неконкурентные закупки с обособлением закупок у единственного поставщика может способствовать повышению эффективности или прозрачности выполнения закупочных программ и требований государства, в Минфине не разъяснили.

Диана Галиева