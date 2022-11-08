Вероника Кудерметова выиграла в четыре руки

В Форт-Уэрте (штат Техас) завершился итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) c призовым фондом $5 млн. Его победительницей в парном разряде стала россиянка Вероника Кудерметова, которая вместе с бельгийкой Элизе Мертенс в финале обыграла чешский дуэт в составе Барборы Крейчиковой и Катерины Синяковой. Этот успех позволил Кудерметовой стать по итогам года второй ракеткой мира в парном разряде. В одиночном финале француженка Каролин Гарсия переиграла белоруску Арину Соболенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Победа, одержанная на WTA Finals вместе с бельгийкой Элизе Мертенс, позволила Веронике Кудерметовой (слева) стать второй ракеткой мира в паре по итогам года

Фото: Susan Mullane / USA TODAY Sports / Reuters Победа, одержанная на WTA Finals вместе с бельгийкой Элизе Мертенс, позволила Веронике Кудерметовой (слева) стать второй ракеткой мира в паре по итогам года

Фото: Susan Mullane / USA TODAY Sports / Reuters

Концовка парного финала WTA Finals этого года получилась на редкость драматичной и эффектной. А еще она весьма символично подвела черту под сезоном, оказавшимся очень удачным для российских теннисисток. Чешки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова вели на супер-тай-брейке у Вероники Кудерметовой и Элизе Мертенс со счетом 7:2, когда на корте все перевернулось и наступила неожиданная развязка. Россиянка и бельгийка взяли девять из одиннадцати оставшихся очков, в том числе на втором матчболе, который Крейчикова отдала неудачным ударом с лета.

Триумф Кудерметовой и Мертенс, безусловно, стал сюрпризом, ведь их соперницы выиграли вместе шесть чемпионатов Большого шлема, причем три — в нынешнем сезоне, а также еще семь титулов, в том числе на Олимпийских играх в Токио и прошлогоднем итоговом турнире в мексиканской Гвадалахаре. Более того, Синякова, которую тренирует опытнейший российский специалист Евгения Манюкова, вот уже третью неделю подряд возглавляет мировой парный рейтинг.

Однако на этот раз чешки не справились с психологическим давлением в решающие минуты встречи, что, в свою очередь, просто блестяще удалось их соперницам.

Дуэт россиянки и бельгийки впервые образовался в апреле прошлого года, когда они попробовали вместе выступить на небольшом грунтовом турнире в Стамбуле и сразу же взяли титул. После этого некоторое время Кудерметова играла с другими партнершами. В частности, с Еленой Весниной в финале Wimbledon они с двух матчболов уступили Мертенс и представительнице Тайваня Си Сувэй, а на Олимпиаде не использовали четыре матчбола в матче за бронзовые медали против бразильской пары. Возобновив совместные выступления в январе, Кудерметова и Мертенс сразу дошли до полуфинала Australian Open, после чего взяли титул в Дубае. На WTA Finals они попали довольно уверенно, были «посеяны» там под четвертым номером, на групповом этапе не проиграли ни одной встречи, а в полуфинале не оставили шансов американо-голландской паре Дезире Кравчик—Деми Схюрс, отдав ей всего два гейма.

В итоге Кудерметовой, которая еще одну свою турнирную победу одержала в мае в Риме с другой партнершей, Анастасией Павлюченковой, удалось завершить сезон на втором месте в парном рейтинге, что, естественно, является великолепным показателем. По мнению Елены Весниной, возглавлявшей его в 2018 году, ничего удивительного тут нет. «В игре у сетки Вероника сейчас одна из лучших в мире. Она здорово действует на перехватах, помогая своей напарнице, а еще выигрывает большое количество легких очков за счет активной первой подачи и мощных ударов с задней линии, что очень ценится в паре»,— считает Веснина. А поскольку в одиночном рейтинге Кудерметова финишировала в ранге девятой ракетки мира, всего на одно место ниже Дарьи Касаткиной, она оказалась первой россиянкой, закончившей сезон в топ-10 в обоих разрядах, с тех пор как в 2004 году это удалось Светлане Кузнецовой.

Неудивительно, что из почти $5 млн призовых, заработанных Кудерметовой за карьеру, $2 млн пришлось на этот год.

Весьма неожиданно завершился WTA Finals и в одиночном разряде. Правда, там главный сюрприз родился на стадии полуфинала, где белоруске Арине Соболенко удалось в трех сетах сломить сопротивление безоговорочного фаворита турнира польки Иги Швёнтек. Однако взять титул Соболенко это не помогло. В финале она со счетом 6:7 (4:7), 4:6 уступила самой опытной участнице турнира — 29-летней Каролин Гарсии. О том, что эта француженка способна на подвиги, было известно еще в 2011 году, когда она в 17 лет оказала упорнейшее сопротивление Марии Шараповой на Roland Garros, но по-настоящему раскрыть свой талант Гарсии удалось лишь в последние месяцы. Француженка выиграла турниры на всех типах кортов — травяных (Бад-Хомбург), грунтовых (Варшава), а также на харде на открытом воздухе (Цинциннати) и в зале (Форт-Уэрт). Таким образом, она сделала гигантский скачок в итоговом рейтинге по сравнению с прошлым годом, поменяв 74-е на 4-е место.

Евгений Федяков

Российские победительницы WTA Finals Год Разряд Теннисистка 1999 Парный Анна Курникова и Мартина Хингис (Швейцария) 2000 Парный Анна Курникова и Мартина Хингис (Швейцария) 2002 Парный Елена Дементьева и Жанетта Гусарова (Словакия) 2004 Одиночный Мария Шарапова 2004 Парный Надежда Петрова и Меган Шонесси (США) 2012 Парный Мария Кириленко и Надежда Петрова 2016 Парный Елена Веснина и Екатерина Макарова 2022 Парный Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс (Бельгия)