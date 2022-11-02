Дарья Касаткина потерпела выгодное поражение

На проходящем в Форт-Уэрте (штат Техас) WTA Finals, итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) с участием восьми сильнейших теннисисток мира и призовым фондом $5 млн, свой первый матч провела его российская участница Дарья Касаткина. Проиграв в двух партиях лидеру мирового рейтинга Иге Швёнтек из Польши, она тем не менее получила 125 рейтинговых очков — больше, чем достается полуфиналисткам некоторых турниров WTA. Во втором матче группового этапа соперницей Касаткиной будет американка Коко Гауфф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дарья Касаткина

Фото: Susan Mullane / USA TODAY Sports / Reuters Дарья Касаткина

Фото: Susan Mullane / USA TODAY Sports / Reuters

У итоговых турниров, которые проводятся WTA и Ассоциацией теннисистов-профессионалов (АТР), есть несколько не очень заметных со стороны, но достаточно принципиальных отличий. Одно из них касается начисления рейтинговых очков на групповом этапе. Если у мужчин их получают только победители 12 матчей, то у женщин поощряются и проигравшие. Им полагается по 125 очков, ровно в два раза меньше, чем их более успешным соперницам. Таким образом, спортсменка, которая терпит неудачу в трех встречах, имеет возможность заработать 375 баллов. Для сравнения: чемпионки состязаний WTA категории 250 получают 280 очков, их финалистки — 180, а полуфиналистки — 110. То есть проигрывать на женском итоговом турнире тоже довольно выгодно.

Дарье Касаткиной, первой российской участнице WTA Finals с 2016 года, здорово не повезло с соперницей по стартовому матчу.

Ею оказалась Ига Швёнтек, с которой Касаткина в этом сезоне встречалась уже четырежды и, продержавшись в общей сложности 4 часа 48 минут, смогла взять лишь 14 геймов. Когда полька находится в оптимальном состоянии, ей очень хорошо подходит ритмичный и не слишком агрессивный теннис россиянки. Неудивительно, что и на этот раз все закончилось довольно быстро. Уступая Швёнтек на задней линии, Касаткина пыталась, но так и не сумела найти какие-то новые успешные тактические ходы, не реализовала все три своих брейк-пойнта и, трижды отдав свою подачу, проиграла за 1 час 22 минуты — 2:6, 3:6. Тем не менее свои законные очки россиянка, разумеется, заработала. Швёнтек же стала первой с 2014 года теннисисткой, в пятый раз одолевшей одну и ту же соперницу в течение одного сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ига Швёнтек

Фото: Susan Mullane / USA TODAY Sports / Reuters Ига Швёнтек

Фото: Susan Mullane / USA TODAY Sports / Reuters

В этом совершенно однозначном результате, разумеется, нет ничего удивительного, однако безнадежным положение Касаткиной назвать нельзя. Для того чтобы сохранить реальные шансы на выход в полуфинал, ей теперь в четверг требуется одолеть четвертую ракетку мира Коко Гауфф, которая, в свою очередь, со счетом 4:6, 3:6, причем еще быстрее, за 1 час 18 минут, уступила француженке Каролин Гарсии.

Американка после выхода в финал Roland Garros особой стабильностью не отличается, да и Касаткиной проигрывала уже дважды.

Один из их матчей, кстати, был сыгран в апреле этого года на грунтовом турнире в Штутгарте, где россиянка была гораздо стабильнее и взяла верх в двух партиях. Правда, в Форт-Уэрте уложен хард, но в женском теннисе покрытие не всегда является ключевым фактором, тем более что на жестких американских кортах Касаткина в нынешнем сезоне в целом выглядела не хуже и даже выиграла два титула. В общем, не исключено, что решающей для нее станет встреча с 29-летней Каролин Гарсией — наиболее опытной и, возможно, самой непредсказуемой теннисисткой из всей техасской восьмерки. У француженки за плечами противоречивый сезон, в котором были как ярчайшие взлеты (полуфинал US Open плюс титулы в Бад-Хомбурге, Варшаве и Цинциннати), так и частые провалы (семь поражений в первых кругах). Однако, судя по качеству игры, продемонстрированной во встрече с Гауфф, сейчас она настроена как следует.

Тем временем одной из главных особенностей нынешнего турнира является отсутствие надлежащего зрительского интереса. После того как в первый день 14-тысячный зал Dickies Arena был заполнен примерно на одну десятую, организаторы WTA Finals в целях рекламы значительно снизили цену билетов на матчи вторника, и самые дешевые из них продавались за $6. О серьезных маркетинговых проблемах WTA говорит и размер призового фонда соревнований, составляющего всего $5 млн. Это, кстати, почти в три раза меньше призового фонда итогового турнира АТР, который в этом году будет рекордным и достигнет почти $15 млн.

Евгений Федяков