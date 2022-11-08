Экспорт КНР сократился на ослаблении мирового спроса

Китайский экспорт в октябре сократился в годовом выражении на 0,3%, импорт — на 0,7%, сообщило вчера таможенное ведомство КНР. Месяц к месяцу оба показателя упали значительнее — на 7,5% и 10,4% соответственно. Экспорт составил $298,4 млрд, импорт — $213,2 млрд, оба показателя оказались хуже ожиданий, сокращение торгового оборота стало первым с мая 2020 года. В сентябре рост экспорта составлял год к году 5,7%, импорт и тогда показывал слабое увеличение, на 0,3%.

Суммарно за десять месяцев поставки из КНР выросли на 11,1% (до $2,99 трлн), ввоз в страну — лишь на 3,5% (до $2,27 трлн). В стоимостном выражении вырос импорт энергоресурсов — за десять месяцев ввоз угля при сокращении физического объема на 10,5% увеличился на 37,3%. Объем ввезенной нефти в тоннах сократился на 2,7%, но в денежном выражении вырос на 46,6%. Аналогичная ситуация и с импортом природного газа — минус 10,4% и плюс 39,6% соответственно. В экспорте за десять месяцев сильнее всего выросли поставки редкоземельных металлов (плюс 71,5%) и автомобилей (плюс 67,9%).

Октябрьское сокращение экспорта пришлось на основные для Китая рынки — поставки в ЕС упали на 6% месяц к месяцу и на 9% год к году, в США — на 7,4% и 13% соответственно. Торговля со странами АСЕАН также «просела» — месяц к месяцу на 6,5% (но год к году рост остается — плюс 20%). В целом за десять месяцев экспорт в ЕС в плюсе — рост на 14% при сокращении импорта на 6,3%. Экспорт в США вырос на 6,6%, импорт из этой страны — на 0,3%, двусторонняя торговля остается разбалансированной — размер ее дефицита для США составил $349,3 млрд. Оборот с Тайванем при этом составил $271 млрд и вырос с начала года на 2,4%. Экспорт в Россию по итогам десяти месяцев увеличился до $59,6 млрд (плюс 12,8% к аналогичному периоду прошлого года), импорт — до $94,3 млрд (плюс 49,9%).

Эксперты отмечают, что снижение оборота китайской торговли связано с общим ослаблением мирового спроса. В ING Bank ожидают, что динамика экспорта останется слабой до середины следующего года. В Capital Economics также предполагают сокращение китайского экспорта в ближайшие кварталы и замечают, что динамика торговли свидетельствует также об ослаблении спроса на сырьевые товары.

Татьяна Едовина