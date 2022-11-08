Беспилотникам сбивают режим

Рынок коммерческих беспилотников в РФ оказался под угрозой. Власти уже трех регионов запретили полеты, ссылаясь на указ президента о введении режима готовности, в ближайшее время к ним может присоединиться Подмосковье, и участники рынка опасаются дальнейших «веерных запретов» по всей стране. Производители и операторы беспилотников оценивают потери в 10 млрд руб. в год и считают меру неэффективной, поскольку она бьет по добросовестным участникам рынка. В качестве альтернативы они предлагают цифровое слежение за воздушным пространством и запреты полетов над критической инфраструктурой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Распространение запрета использования беспилотных воздушных судов (БВС) во всех российских регионах грозит отрасли убытками в размере 10 млрд руб. в течение года, подсчитала профильная ассоциация «Аэронекст». С 24 октября запреты на применение БВС последовательно ввели в Саратовской, Нижегородской и Тульской областях. Губернаторы руководствовались указом президента РФ №757 от 19 октября, по которому в российских регионах были введены разные степени режима готовности. В ближайшее время запрет полетов БВС, по данным «Аэронекста», может ввести Подмосковье, и существует угроза «веерного распространения» данной меры по всем регионам.

Среди первых пострадавших оказалась компания «Финко», которая потеряла контракты на 1,2 млн руб. из-за запрета в Нижегородской области, один из которых включает договор на мониторинг трубопроводов «Газпром трансгаз Нижний Новгород». В компании “Ъ” уточнили, что при распространении запрета на другие регионы потери выручки могут составить до 1 млрд руб. в год. Всего в РФ действуют не менее 40 компаний, которые предоставляют услуги с применением беспилотников. «Запрет ударит по нефтегазовой, энергетической, строительной, горнодобывающей и иным отраслям»,— сообщил “Ъ” глава «Аэронекста» Глеб Бабинцев. Ассоциация намерена просить администрацию президента и власти регионов отменить запрет на полеты.

Как сообщили “Ъ” в ГК «Геоскан», крупном операторе и производителе БВС, потери могут быть более масштабны: продажи услуг по использованию беспилотников могут сократиться более чем на 10 млрд руб. в год, а самих аппаратов — на 1–2 млрд руб.

Потери потребителей, как полагают в компании, будут гораздо выше, так как использование БВС «экономит существенные средства и улучшает качество данных для управленческих решений». «Если отменить беспилотники, пострадают многие сферы экономики, такие как сельское хозяйство, строительство, горное дело, нефтегазовый сектор и многие другие»,— добавили там. В «Геоскане» полагают, что в итоге «пострадает и армия»: обучать операторов дронов придется с нуля, у новобранца не будет опыта.

Применение БВС уже жестко регламентируется: на любой полет надо получать разрешение. В «Аэронексте» считают, что в результате запрет на полеты ударит только по добросовестным компаниям. «Нелегалы будут летать, как прежде, разве что с большей опаской. Что касается преступников, это их не остановит»,— говорят там. Гораздо больший эффект, по мнению «Геоскана», может дать массовое внедрение в городах систем типа «Аэроскоп», которые позволяют автоматически определять дроны стандартных типов и местоположение их операторов.

По данным цифровой платформы организации беспилотного воздушного движения «Небосвод» (разработчик — «Аэроскрипт»), в Московской, Нижегородской и Саратовской областях происходит до 37% от общего числа беспилотных полетов в РФ, более половины из них — коммерческие. По данным «Аэроскрипта», в месяц в РФ выполняется около 1,5 тыс. полетов коммерческих БВС, в целом за 2021 год согласовано 93,5 тыс. вылетов. Гендиректор «Аэроскрипта» Алексей Хрипунов считает, что вместо полных запретов целесообразнее усиливать превентивный контроль с помощью цифровых решений, в частности «Небосвод» может предоставлять доступ к воздушному пространству только пилотам, прошедшим электронную идентификацию. Единственное объяснение введенных запретов — «перестраховка чиновников», уверен гендиректор «Птеро» Амир Валиев, диспетчеры ОрВД уже сейчас могут в считаные минуты передавать полиции данные о выданных разрешениях и контактах руководителя полетов БВС.

Методы нейтрализации беспилотников также требуют доработки, полагают участники рынка. Сейчас правоохранители работают в парадигме «увидел-сбил», и при навигационном сбое или из-за неосведомленности внешнего пилота об ограничениях любое БВС рискует быть сбитым, говорит Глеб Бабинцев. По его мнению, сначала нужно попытаться идентифицировать судно, затем установить контакт со внешним пилотом и отправить команду о посадке или смене курса. Сбивать судно следует, только если идентифицировать судно не удалось или команда о посадке не выполнена. Кроме того, позитивным примером в области защиты критической инфраструктуры в объединении называют инициативу Минэнерго, где изучают возможность по ограничению полетов для БВС над критическими объектами ТЭК.

Но есть и другие мнения. Главред журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов подчеркивает, что использование дронов в интересах экстремистских или террористических структур — «это не гипотетические возможности». По его мнению, запретительные меры «не просто уместны, а необходимы» на территориях, граничащих с зоной военных действий, крупными городами и стратегически важными объектами.

Айгуль Абдуллина