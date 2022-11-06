Режим разнообразной готовности

Наделенные новыми полномочиями губернаторы продолжают вводить точечные ограничения из-за возросшей военной активности Украины. В Севастополе после атаки на корабли Черноморского флота отключены все публичные трансляции с камер наружного наблюдения, а в регулярно обстреливаемой Белгородской области школьные занятия переведены в дистанционный формат. При этом не везде характер принимаемых мер зависит от близости к линии боевого соприкосновения. Например, в далеких от зоны спецоперации Саратовской и Нижегородской областях введен запрет на использование беспилотников, а в Свердловской — на проведение митингов и демонстраций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской области, где с 20 октября действует военное положение, о каких-то серьезных ограничениях для жителей за последнее время не сообщали, ограничившись незначительной корректировкой уже введенных мер. В частности, в отдельных районах ЛНР увеличено время действия комендантского часа, а в Запорожье ограничена продажа алкоголя. Кроме того, правоохранители приступили к «выборочной предупредительной проверке мобильных телефонов граждан» на предмет подписки на «пропагандистские ресурсы террористического киевского режима», заявил 27 октября член главного совета запорожской обладминистрации Владимир Рогов. Попавшимся на инакомыслии господин Рогов пригрозил сначала предупреждением, а затем штрафом.

Херсонские власти, в отличие от коллег из соседних субъектов, были вынуждены прибегнуть к радикальным мерам. 31 октября из-за угрозы «массированного ракетного удара» по плотине Каховской ГЭС врио губернатора региона Владимир Сальдо объявил о расширении зоны эвакуации населения, которая ранее затрагивала только правобережную часть области. Теперь в нее попадает и левый берег Днепра в пределах 15 км от русла реки, то есть населенные пункты Голая Пристань, Алешки, Каховка и Новая Каховка, Великая Лепетиха и Малая Лепетиха и другие. По оценке господина Сальдо, всего оттуда необходимо вывезти порядка 70 тыс. человек.

Напомним, президент Владимир Путин ввел военное положение только в четырех новых субъектах федерации. В старых регионах установлены три особых правовых режима, обусловленных удаленностью от зоны боевых действий (см. “Ъ” от 20 октября). Прифронтовые территории попали в зону «среднего уровня реагирования», который, как и военное положение, дает губернаторам право вводить достаточно жесткие меры, вплоть до принудительного отселения жителей и запрета на передвижение. Прочие регионы Центрального и Южного федеральных округов оказались в зоне «повышенной готовности», позволяющей ограничивать движение транспортных средств, а во всех остальных субъектах введена «базовая готовность», которая предусматривает усиление охраны критически важных объектов.

Губернаторы «прифронтовых» регионов придерживаются разных подходов.

Например, если в Воронежской, Брянской и Ростовской областях чиновники пока отчитались только об усилении охраны общественного порядка и ключевых объектов инфраструктуры, то в Белгородской области набор мер оказался гораздо шире: в 12 населенных пунктах там введен режим чрезвычайной ситуации, собственникам предприятий рекомендовано перейти на «гибкий график работы», школьники до 1 декабря переведены на «дистанционку», а в приграничных районах установлены противотанковые заграждения. В Севастополе после атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота отключили все доступные для гражданских лиц трансляции с камер видеонаблюдения, а также запретили снимать и публиковать в соцсетях работу ПВО. Ранее на территории полуострова был введен запрет на фото- и видеосъемку объектов инфраструктуры, в том числе железной дороги.

А вот различий между режимами «повышенной» и «базовой» готовности практически не видно. В основном чиновники отчитываются об усилении охраны разнообразных объектов, расставляя местные акценты.

Например, в Алтайском крае особое внимание уделяют местам массового скопления людей, в Амурской области — госучреждениям, в Челябинской — социальным объектам. В некоторых регионах усилен досмотр большегрузных автомобилей.

«Работа, которую мы проводим в рамках режима базовой готовности, простому глазу будет мало заметна»,— объяснил журналистам губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Впрочем, есть и более оригинальные меры. Так, в Саратовской и Нижегородской областях введен полный запрет на использование беспилотников, в том числе частных квадрокоптеров. А в Свердловской области принято решение ограничить проведение митингов, демонстраций, шествий, пикетов и любых других массовых мероприятий. Как объяснили “Ъ” в министерстве общественной безопасности региона, «львиная доля сил правопорядка направлена на защиту жизненно важных объектов», поэтому «отвлекать силовиков от важной работы на митинги и гулянья — не самое подходящее решение в текущих условиях». Местные партийные ячейки уже стали получать отказы в согласовании традиционных мероприятий. Так, ЛДПР не разрешили провести автопробег по Екатеринбургу в честь Дня народного единства, а КПРФ — демонстрацию и митинг в честь 105-й годовщины Октябрьской революции.

Андрей Прах, корсеть “Ъ”