Аресты пошли по всему «Полигону»

Военнослужащий контрактной службы Станислав Ионкин, которого следствие подозревает в поджоге костромского кафе «Полигон», арестован судом до января следующего года. В ближайшее время главное следственное управление (ГСУ) СКР, куда передано дело о гибели 13 человек, предъявит ему официальное обвинение. Затем, очевидно, помимо военного и предпринимателя Натальи Беленоговой в СИЗО отправятся сотрудники Госпожнадзора, не обращавшие внимания на закрытые выходы из «Полигона».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия пожара в кафе «Полигон»

Фото: Иван Калинников, Коммерсантъ Последствия пожара в кафе «Полигон»

Фото: Иван Калинников, Коммерсантъ

Ходатайство следователя СКР об аресте 23-летнего Станислава Ионкина ближайший к месту трагедии Ярославский гарнизонный военный суд рассмотрел на выездном заседании в Костроме. Контрактник Ионкин, признавая свою вину в неумышленном поджоге, просил суд оставить его на свободе — домашнем аресте в снятой для этого квартире или под надзором командования ближайшей войсковой части. Однако суд, учитывая тяжесть инкриминируемого Станиславу Ионкину преступления, а также то, что он официально зарегистрирован в городе Асбесте, распорядился отправить молодого человека в СИЗО. Под стражей он будет находиться как минимум до 5 января 2023 года. Причем после инициированной главой СКР Александром Бастрыкиным передачи дела в ГСУ СКР Станислава Ионкина, очевидно, отправят в Москву. Там же он пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.

После ранения и тяжелой контузии, полученных в ходе специальной военной операции на Украине, Ионкин может быть признан невменяемым и освобожден от наказания.

По версии СКР, в ходе конфликта, завязавшегося в «Полигоне», пьяный контрактник Ионкин выстрелил в своих оппонентов из ракетницы, но попал в потолок, отделанный горючими материалами. Пожар, вспыхнувший рано утром в заведении, вызвал у его посетителей панику, тем более что большинство выходов из «Полигона» были наглухо заблокированы.

Несмотря на все усилия спасателей, 13 человек погибли, а еще 6 — оказались в больницах. Всего пострадали более 50 из 250 человек, находившихся в развлекательном центре.

В СКР, в том числе по представлению прокуратуры, возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), а также ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц). Фигурантом по ч. 3 ст. 238 УК РФ стала директор ООО «Империя» Наталья Беленогова. Именно ее фирма занималась организацией работы сгоревшего в ночь на субботу ресторана «Полигон». Подозреваемым в смерти по неосторожности стал контрактник Ионкин, а по ч. 3 ст. 293 УК РФ планируют избрать меру пресечения сотрудникам Госпожнадзора, которые не замечали нарушений правил пожарной безопасности в работе кафе.

Не исключено, что вопросы возникнут у следствия и к депутату Костромской областной думы Ихтияру Мирзоеву, который владеет зданием, где располагается «Полигон». Он обратился в генсовет партии «Единая Россия» с просьбой о приостановке его членства в партии. В итоге президиум генсовета, приняв во внимание заявление депутата, а также на основании рекомендации комиссии по этике, с учетом особо тяжких последствий трагедии и широкого общественного резонанса происшедшего, членство господина Мирзоева приостановил.

Николай Сергеев