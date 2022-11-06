На «Полигоне» нашлось место для ареста

В воскресенье суд в Костроме отправил под стражу Наталью Беленогову — директора фирмы «Империя», организовывавшей работу ресторана «Полигон», где в ночь на субботу при пожаре погибли 13 человек. Меру пресечения второму подозреваемому — 23-летнему военнослужащему Станиславу Ионкину, чей выстрел из ракетницы привел к возгоранию в помещении,— вероятно, будет избирать Ярославский гарнизонный военный суд, в чьей юрисдикции находится Костромская область. Депутат Костромской областной думы от «Единой России» Ихтияр Мирзоев, являющийся собственником сгоревшего здания, в уголовном деле имеет статус свидетеля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следователи считают, что директор ООО «Империя» Наталья Беленогова допустила нарушения требований пожарной безопасности, которые привели к жертвам при пожаре

Фото: Светлана Сергеева / ТАСС Следователи считают, что директор ООО «Империя» Наталья Беленогова допустила нарушения требований пожарной безопасности, которые привели к жертвам при пожаре

Фото: Светлана Сергеева / ТАСС

Свердловский районный суд Костромы по ходатайству регионального следственного управления СКР заключил под стражу на два месяца, до 4 января 2023 года, директора ООО «Империя» Наталью Беленогову. Именно ее фирма занималась организацией работы сгоревшего в ночь на субботу ресторана «Полигон». Бизнесвумен является подозреваемой по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Следователи СУ СКР по Костромской области считают, что госпожа Беленогова допустила в ресторане нарушения требований пожарной безопасности, которые повлекли за собой гибель 13 человек. Подозреваемой грозит до десяти лет лишения свободы.

В суде были зачитаны показания владельца сгоревшего здания, которым является депутат Костромской областной думы от «Единой России» Ихтияр Мирзоев. По данным “Ъ”, он получил в уголовном деле статус свидетеля.

Господин Мирзоев, в частности, заявил следователям, что не имеет отношения к работе «Полигона», поскольку сдавал помещение в аренду. Одному из информационных ресурсов он также сообщил, что именно арендатор устанавливал в клубе электропроводку и занимался договорами, связанными с охраной развлекательного центра, куда входит ночной клуб.

В день пожара единоросс пообещал оказать «финансовую и организационную поддержку» родственникам и близким погибших.

Какая мера пресечения будет избрана второму подозреваемому — 23-летнему военнослужащему из Асбеста (Свердловская область) Станиславу Ионкину, пока неизвестно. Молодой человек выстрелил из ракетницы в «Полигоне» той злополучной ночью, в результате чего и произошло возгорание в клубе. Он был задержан накануне по подозрению в причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ) и признал вину, ему грозит до четырех лет лишения свободы. Учитывая статус господина Ионкина, вопрос о мере пресечения ему должен решать Ярославский гарнизонный военный суд, в чью юрисдикцию входит Костромская область.

Вечером в воскресенье “Ъ” в суде сообщили, что заседаний в этот день не было.

Тем временем в ходе прокурорской проверки в «Полигоне» были выявлены нарушения правил пожарной безопасности. В частности, в пресс-службы прокуратуры Костромской области сообщили, что во время увеселительного мероприятия были заперты эвакуационные выходы из помещения, в котором в момент пожара оказались люди. «Установлены факты бездействия должностных лиц в части организации проверок арендатора здания на улице Никитской, оказывавшего услуги общественного питания»,— говорится в сообщении.

СУ СКР по Костромской области уже возбудило уголовное дело по факту халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ). По данным следствия, ответственные должностные лица не планировали и не проводили в течение длительного времени контрольные и надзорные мероприятия в здании «Полигона». «Ненадлежащее осуществление надзорных полномочий в сфере пожарной безопасности повлекло длительное отсутствие контроля за соблюдением в здании кафе требований пожарной безопасности, в связи с чем основная задача пожарной охраны в виде организации и осуществления профилактики пожаров на объекте не была обеспечена»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Для оказания помощи в Кострому прибыли сотрудники главного управления криминалистики и судебно-экспертного центра СКР. Они произвели дополнительный осмотр места происшествия, изъяли дополнительные образцы для проведения пожарно-технической и взрывотехнической судебных экспертиз. Совместно с криминалистами регионального управления СКР изучаются многочисленные видеозаписи, которые могут дать дополнительную информацию об обстоятельствах ЧП. В воскресенье глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат ведомства.

Александр Тихонов, Ярославль