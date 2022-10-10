Штрафам покажут дорогу

Субъекты федерации получат право самостоятельно определять санкции для нарушителей проезда по платным дорогам и направлять собранные штрафы в местные бюджеты, следует из законопроекта Минтранса. Сейчас на федеральных трассах, например Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) и М-12, действует штрафная вилка 1,5–5 тыс. руб. Необходимость изменений Минтранс объясняет «анализом правоприменительной практики». Если поправки примут, новые санкции, вероятно, будут ждать пользователей Московского скоростного диаметра, северного дублера Кутузовского проспекта, будущих платных дорог Московской области и других региональных объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Подготовленный Минтрансом законопроект вносит изменения в ст. 12.21.4 КоАП, в которой установлен штраф за проезд по платным дорогам без оплаты (действующая санкция составляет 1,5 тыс. руб. для легковых авто, 5 тыс. руб.— для грузовиков и автобусов). «Проект согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и направлен на заключение в Минюст,— рассказал “Ъ” источник, знакомый с разработкой документа.— До конца года планируется внести законопроект в правительство».

Официальных комментариев Минтранс в понедельник не предоставил.

Статья 12.21.4, напомним, введена в КоАП в конце 2020 года (применять ее начали в сентябре 2021 года) и предназначалась для борьбы с водителями, игнорирующими обязанность оплачивать проезд. Документ разрабатывался прежде всего с нарушителями проезда по ЦКАД, где, напомним, впервые в России применена безбарьерная система оплаты free-flow (проезд без шлагбаумов). Постановления с камер выносит Ространснадзор; за все время существования системы (неполный 2021 год и девять месяцев 2022 года) вынесено более 1 млн штрафов.

Минувшим летом Минтранс предложил применять упомянутый штраф только на дорогах федерального значения, разработав законопроект (пояснительная записка к нему ссылается на поручение премьера Михаила Мишустина). Регионы, считают в транспортном ведомстве, должны устанавливать санкции сами, а собранные штрафы направлять в региональные бюджеты. «Анализ правоприменительной практики отражает необходимость создания условий, позволяющих субъектам устанавливать ответственность за неисполнение обязанности по внесению платы за проезд по платным автодорогам регионального, межмуниципального и местного значения, участкам таких дорог»,— говорится в пояснительной записке. В октябре поправки дополнили уточнениями (“Ъ” ознакомился с текстом): при получении штрафа с камеры за неоплату проезда не будет действовать презумпция невиновности (по аналогии с автоматическим штрафами ГИБДД). Иными словами, автовладелец при ошибочном штрафе должен будет доказать, что нарушения не совершал.

Вопрос назначения санкции за проезд и сбора штрафов актуален прежде всего для Москвы. Столичные власти, напомним, планируют с 1 января 2023 года ввести плату за транзитный проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД, бывшая Северо-восточная хорда, движение по ней уже пущено), где будет действовать как раз безбарьерная система оплаты.

«Финальная версия законопроекта еще не принята,— заявили в понедельник “Ъ” в пресс-службе департамента транспорта Москвы.— В случае принятия изменений мы будем ориентироваться на утвержденный документ». Тарифы за проезд по МСД до сих пор не объявлены: мэрия Москвы закончила 1 октября собирать предложения от жителей.

«В настоящий момент мы прорабатываем и анализируем предложения, по итогам будет сформирована единая концепция»,— рассказали в департаменте транспорта. Поскольку тарифы на МСД устанавливает город, было бы логичным и определение штрафов за неоплату также передать Москве, считает глава комиссии по законодательству Мосгордумы Александр Семенников. Еще одна платная дорога с free-flow — Северный дублер Кутузовского проспекта — будет введена в эксплуатацию в 2023 году. В Московской области, в свою очередь, строятся две платные дороги — Мытищинская хорда (бывшая Виноградово—Болтино—Тарасовка) и ЮЛА (дублер МКАД от Солнцево до Железнодорожного), где также может быть применена система free-flow. Позицию подмосковного минтранса области в понедельник выяснить не удалось.

Между тем в октябре Минтранс направил законопроект в рабочую группу «Безопасность дорожного движения» в рамках регуляторной гильотины (действует при Аналитическом центре при правительстве РФ). Входящие в нее эксперты поправки не поддержали. «Логичнее прописать обязанность по оплате проезда прямо в ПДД, чтобы норма была единая на всю страну,— считает сопредседатель рабочей группы Евгений Литвин.— А куда направлять штрафы — это уже второй вопрос». Эксперт рабочей группы Григорий Шухман поддерживает эту позицию, добавляя, что вопрос распределения поступлений от штрафов с платных дорог можно описать в Бюджетном кодексе.

«Учитывая тот факт, что региональная нормативная база всегда более консервативна и меняется медленно, имело бы смысл не выделять только платные автодороги федерального значения, а, наоборот, добавить в КоАП еще региональные и муниципальные,— заявили “Ъ” в группе ВИС (инвестор и концессионер проекта Мытищинской хорды, платного обхода Хабаровска).— Внесение изменений в федеральный закон, который имеет верховенство, позволило бы унифицировать правила для всех пользователей платной инфраструктурой. Единые требования и правила дадут возможность регионам пользоваться федеральным законом и снять с себя принятие зачастую непопулярных мер, а пользователи платных дорог на всей территории страны будут существовать в едином правовом поле».

Если регионы и получат новые полномочия, штрафы вряд ли будут выше федеральных, считает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. «Нынешний штраф в 1,5 тыс. руб., скорее, будет ориентиром и потолком,— считает он.— Люди в регионах у нас живут небогато, особенно с учетом текущей экономической ситуации, поэтому даже 500-рублевый штраф будет дисциплинировать».

Иван Буранов