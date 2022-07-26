Москвичам везде у нас дорога, остальным оплата за транзит

С 1 января 2023 года проезд по северо-восточной и юго-восточной хордам Москвы станет платным, но не для всех. Мэрия опасается, что магистралью, которая свяжет северные, восточные и южные районы, станут активно пользоваться транзитные автомобили, поэтому хочет отсечь их платой за проезд. Чиновники обещают, что автомобили с московскими и областными номерами смогут ездить бесплатно. Часть экспертов поддерживают инициативу, другие предполагают, что история с хордами — это «пробный шар», за которым платный режим введут и на других московских дорогах, причем уже для всех водителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участок Северо-Восточной хорды от Сигнального проезда до 3-го Нижнелихоборского проезда

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Участок Северо-Восточной хорды от Сигнального проезда до 3-го Нижнелихоборского проезда

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Для отвода трафика от центра в Москве уже несколько лет строят северо-западную (уже готова), северо-восточную и юго-восточную хорды. Последние две в начале 2022 года объединили под названием «Московский скоростной диаметр» (МСД). Он соединяет север, юг и восток города с выходами на трассы М-11, М-2 и будущую М-12. Некоторые участки МСД уже открыты для движения, полностью дорога будет запущена в 2023 году. А во вторник, 26 июля, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что подписал постановление правительства столицы о введении на МСД платного проезда с 1 января 2023 года.

Отметим, до сегодняшнего дня никто не говорил, что проезд по хордам, ставшим впоследствии МСД, будет платными. Изначально дороги строились как внутригородские и бесплатные. Первый заместитель главы столичного департамента транспорта Роман Латыпов, отвечая на соответствующий вопрос “Ъ”, заявил лишь, что решение «было принято вчера». Он же разъяснил причины этого решения. Господин Латыпов напомнил, что диаметр позволит пересечь город за 40 минут. По мнению мэрии, из-за этого дорога будет пользоваться спросом у транзитного транспорта, который едет через столичный регион. А диаметр, утверждают в департаменте транспорта, строился для обслуживания жителей Москвы и области, транзита на нем быть не должно, поэтому для таких автомобилей вводится плата. Также на диаметре запретят проезд всех грузовиков — как транзитных, так и московских с областными — без специальных пропусков.

Машины с московскими и областными номерами будут ездить бесплатно, сказано в вышедшем постановлении. Каким образом мэрия планирует определять, кто едет по МСД, транзитная машина или местный житель, до конца непонятно. Методику власти собираются разработать к ноябрю.

Суммы тарифов тоже пока не определены. До 1 октября департамент транспорта собирает предложения от жителей, а к 1 ноября опубликует цены и правила проезда. Контролировать проезд автомобилей станут камеры (пока неясно, будет ли это система free-flow, как у госкомпании «Автодор», или нет) с автоматическим списанием денег со счета. Оплатить поездку можно будет через мобильное приложение, рассказали “Ъ” в пресс-службе департамента транспорта. Собранные за проезд деньги пойдут на дорожную стройку.

Власти обещают разработать некий механизм, позволяющий бесплатно перемещаться по МСД горожанам и жителям области, у которых машины с номерами другого региона (например, Калужской или Тверской областей). Господин Латыпов уверен, что это сделать «несложно». Президент московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин считает, что жителей Москвы и области с машинами с номерами других регионов «немного». Он напоминает, что с 1 января 2020 года житель Московского региона при постановке машины на учет получает столичные или областные номера независимо от субъекта федерации, где он регистрирует автомобиль.

Руководитель экспертного центра Probok.net Александр Шумский поддерживает инициативу властей. Он считает, что плата за проезд защитит москвичей от транзитного транспорта, который следует, к примеру, из Санкт-Петербурга в Сочи. Для таких водителей существует платная Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД, находится в введении госкомпании «Автодор»), эксперт напомнил, что она строилась как раз для отвода транзита от Москвы.

«Я бы сделал такой тариф, чтобы ни одного грузового транспортного средства с ЦКАД в Москву вообще не сворачивало»,— добавляет глава Транспортной ассоциации Московской агломерации Норайр Блудян.

После введения платы на МСД можно ожидать, что платный проезд в Москве будет применятся все чаще и чаще, прогнозирует главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. «Людей будут постепенно приучать к мысли, что проезд по новым дорогам — сразу за деньги,— говорит он.— А дальше все зависит от аппетитов властей. Ведь как было с платными парковками? Сначала сказали, что за пределы Бульварного кольца они не выйдут, а по факту сегодня весь город в платной зоне. Сейчас говорят, что плата только для транзита, а потом введут и для остальных. Кроме того, не думаю, что введение платы повлияет на транспортные потоки: кому надо или удобнее ехать в Москву или через город, тот либо заплатит, либо въедет по другим бесплатным дорогам. А кому удобнее сейчас ездить по ЦКАД, тот и продолжит там ездить».

До сих пор на территории Москвы был только проект платной дороги — речь идет про северный дублер Кутузовского проспекта. Он пройдет от «Москва-Сити» до МКАД, строительство планируется завершить в 2023 году. Проект реализуется в рамках концессионного соглашения с АО «Новая концессионная компания», официальные тарифы еще не объявлены.

Иван Буранов