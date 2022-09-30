Ярославские власти отложили битву за Переславль

Гордума Переславля-Залесского (Ярославская область) в четверг неожиданно отказалась назначать повторный конкурс на должность мэра, запланированный ранее на конец октября. По итогам первого конкурса оппозиционеру Рашиду Талыбову не хватило нескольких голосов для победы над поддержанным областными властями и. о. мэра Александром Тарасенковым. На этот раз господин Тарасенков сам предложил исключить вопрос о конкурсе из повестки дня «и вернуться к нему позже». Новый отбор кандидатов в мэры назначит следующая гордума после выборов 2023 года. Источник “Ъ” в областном правительстве объяснил это решение тем, что «сейчас не время политических разборок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Тарасенков

Фото: Ярославская областная дума Александр Тарасенков

Фото: Ярославская областная дума

Свое предложение исключить из повестки заседания гордумы вопрос о назначении конкурса на должность мэра Переславля-Залесского и. о. градоначальника Александр Тарасенков объяснил сразу несколькими причинами. «Вопросы мобилизации, которые лежат у нас сегодня на городском округе, необходимо и отопительный период запустить правильно, подготовиться к зиме с точки зрения уборки города, завершить работу по дворам, по пляжу (на Плещеевом озере.— “Ъ”), по дорожной деятельности и так далее. У меня есть предложение с сегодняшнего заседания этот вопрос (о конкурсе на должность мэра.— “Ъ”) снять и вернуться к нему позже»,— заявил чиновник.

На вопрос депутатов, не будет ли нарушением закона решение гордумы не объявлять новый конкурс (в соответствии с федеральным законом о местном самоуправлении, новый глава муниципалитета должен быть назначен не позднее чем через полгода со дня отставки своего предшественника, а этот срок истекает в конце октября), господин Тарасенков ответил отрицательно, сославшись на мнение юристов. «Задача думы — объявить конкурс, вы конкурс уже объявляли. Конкурс не состоялся, то есть никакой по большому счету на сегодня ответственности нет»,— заключил и. о. мэра. «Единая Россия» имеет в гордуме Переславля-Залесского ровно половину мандатов. Но за решение снять с повестки вопрос о назначении конкурса помимо единороссов проголосовали также представители КПРФ, ЛДПР и независимый депутат Михаил Муленков, сообщил “Ъ” лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) в Ярославской облдуме Сергей Хабибулин (его однопартийцы отказ от конкурса не поддержали). «Эти депутаты фактически приняли решение нарушить закон»,— подчеркнул господин Хабибулин. Предполагается, что новый конкурс теперь будут назначать депутаты следующего созыва гордумы, который изберется в сентябре 2023 года.

Напомним, что депутат ярославской облдумы от «Единой России» Александр Тарасенков стал и. о. мэра Переславля-Залесского в апреле 2022 года, после того как предыдущая градоначальница Ирина Строкинова была назначена помощницей врио главы Ярославской области Михаила Евраева. Последний лично представлял господина Тарасенкова переславским депутатам и общественности. Тем не менее в городе и. о. мэра считают чужаком: хоть он и является уроженцем Ярославской области, но к Переславлю до прошлой весны отношения не имел.

По итогам первого конкурса на должность мэра, который состоялся в июле, Александр Тарасенков занял в обоих турах голосования лишь второе место. Но и победителю, бывшему вице-мэру Переславля-Залесского Рашиду Талыбову, не хватило нескольких голосов для того, чтобы возглавить город. Повторный конкурс планировалось назначить на 26 октября.

Александр Тарасенков не ответил на звонок “Ъ”. Источник “Ъ” в правительстве Ярославской области объяснил отказ от конкурса тем, что «сейчас не время политических разборок». В то же время источник “Ъ” в органах власти региона уверен, что этим решением внутриполитический блок областного правительства «заложил мину на следующий год».

Это далеко не первый случай, когда российский город на длительный период остается без полноценного руководителя. Например, Ярославлем в течение почти четырех лет после ареста в июле 2013 года оппозиционера Евгения Урлашова руководили исполняющие обязанности градоначальника, и законного мэра в лице экс-главы Химок Владимира Слепцова город обрел только 1 марта 2017-го. А в Тамбове лидер местной «Родины» Максим Косенков, возглавивший горадминистрацию 1 февраля 2022 года, до этого полтора года имел статус и. о. мэра: из-за судимости он не мог участвовать в выборах и стал полноценным главой города лишь после возвращения должности сити-менеджера.

Александр Тихонов, Ярославль