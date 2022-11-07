В суд идут одни старики

Сразу 19 человек, родившихся в семьях репрессированных, пожаловались Конституционному суду (КС) на неисполнение его же решения. Еще в 2019 году суд признал за ними «право вернуться домой» — то есть «незамедлительно» получить жилье в том городе, где их семьи жили на момент ареста. С тех пор прошло уже три года, но Госдума так и не смогла разработать подходящий закон — все предложенные проекты оказались заморожены. Теперь истцы просят КС создать правовые гарантии исправления неконституционных законов. Глава профильного комитета ГД Ярослав Нилов в беседе с “Ъ” признал проблему и уверяет, что в парламенте «запущен механизм консультаций и согласований» по вопросу жилья для жертв репрессий. Но представители «детей ГУЛАГа» возмущены, что этот процесс идет так долго и кулуарно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Жалоба в Конституционный суд (имеется в распоряжении “Ъ”) подана от имени 19 «детей ГУЛАГа» — людей, которые родились в семьях репрессированных непосредственно в ссылке или на спецпоселении. Ранее “Ъ” подробно рассказывал про некоторых заявителей, Например, 72-летняя Алиса Мейсснер живет в поселке Рудничный в 250 км от Кирова. В 1941 году ее семью — родственников знаменитого дореволюционного фармацевта Владимира Феррейна — выслали из Москвы. Алиса Мейсснер родилась уже в ссылке. И она, и ее родственники были реабилитированы, тем не менее госпожа Мейсснер продолжает жить в местах, куда ее родителей выслали из Москвы. Другого жилья у нее нет, хотя она имеет на него право.

Как неоднократно рассказывал “Ъ”, принятый еще в 1991 году закон «О реабилитации жертв политических репрессий» гарантирует «детям ГУЛАГа» право на бесплатное жилье в том населенном пункте, где жили их родители до ареста или высылки. Однако реализация этого права сопряжена с многочисленными препятствиями. В 2005 году Госдума приняла поправку: реабилитированные граждане «обеспечиваются жилыми помещениями в порядке, предусмотренном законодательством субъектов РФ». После этого практически все российские регионы выставили невыполнимые для заявителей условия. В декабре 2019 года Конституционный суд по заявлению Елизаветы Михайловой, Алисы Мейсснер и Евгении Шашевой признал нарушение прав реабилитированных. Он постановил «незамедлительно» исправить закон, особо отметив преклонный возраст жертв репрессий — им на тот момент было от 60 до 90 лет. Правозащитники и журналисты назвали это решением о «праве вернуться домой».

Однако реализовать это право так и не получилось. В июле 2020 года правительство внесло в Госдуму законопроект, который отправлял «детей ГУЛАГа» в общую очередь на льготное жилье. В таком случае пожилым людям пришлось бы ждать еще 25–30 лет. Законопроект успел пройти первое чтение, но после широкой критики был снят со второго; с февраля 2021 года он остается без движения. Группа депутатов, впрочем, предлагала предусмотреть федеральные выплаты на жилье. Это помогло бы исполнить решение КС, но поправки, как и сам проект, были заморожены. Альтернативный проект разработали депутаты ГД Сергей Миронов и Галина Хованская. Они предложили «приоритетный порядок» получения жилья для «детей ГУЛАГа» — по аналогии с ветеранами Великой Отечественной или ликвидаторами аварии на Чернобыльской АС. В октябре 2020 года 110 московских муниципальных депутатов просили председателя Госдумы Вячеслава Володина обратить внимание на этот проект и «незамедлительно» его принять, но и второй законопроект застрял в Думе. При этом уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова требовала, чтобы «детей ГУЛАГа» обеспечили жильем в течение трех лет с момента постановления КС. А спецдокладчики ООН говорили про два года.

В октябре 2021 года «дети ГУЛАГА» обратились в Верховный суд и потребовали признать незаконным бездействие Госдумы. Однако там отказались принимать их иск. Теперь 19 «детей ГУЛАГа» снова пожаловались в Конституционный суд — уже на ряд норм закона о КС, Кодекса административного судопроизводства и регламента Госдумы. Они указывают, что эти нормы не предусматривают никаких правовых механизмов исполнения решений КС «и тем самым не гарантируют внесения необходимых изменений и (или) дополнений в нормативный акт, признанный не соответствующим Конституции». Фактически вопросы исправления неконституционных законов оставлены сейчас на усмотрение парламента, поясняют участвовавшие в подготовке жалобы юристы центра защиты прав человека «Мемориал» (создан на месте правозащитного центра, признанного иноагентом и ликвидированного по решению суда). Также эти нормы «исключают рассмотрение судом» исков «об оспаривании бездействия Государственной думы».

«Мы больше не можем ждать: время идет, и люди умирают»,— сказал “Ъ” юрист Григорий Вайпан, представляющий заявителей по делам о «праве вернуться домой». Он подчеркивает, что 74-летний мужчина, имеющий право на жилье, умер незадолго до подачи иска в Верховный суд, другой скончался уже после в возрасте 80 лет. А восьмерым заявителям власти регионов даже после решения КС отказали в постановке в очередь на жилье.

Проблема отсутствия механизма обязательного исполнения решений Конституционного суда «существует много лет и хорошо известна суду», говорят правозащитники. По данным секретариата Конституционного суда, на апрель 2022 года ожидали исполнения 48 постановлений.

Юристы «Мемориала» полагают: из-за преклонного возраста жертв репрессий на компенсацию жилья претендуют около 650 человек. Таким образом, от государства потребуется «не более 3,5 млрд руб.». Григорий Вайпан отмечает, что эти расчеты велись на основе московских цен за квадратный метр жилой недвижимости, а в реальности сумма «окажется еще ниже». Отметим, что «дети ГУЛАГа» добиваются возвращения не только в Москву и Санкт-Петербург, но также в Краснодарский край, Крым, Орловскую область, Ростовскую область, Ставропольский край.

Вариантов финансирования, по словам господина Вайпана, может быть два. Либо предусмотреть в федеральном бюджете отдельную статью расходов — по аналогии с вынужденными переселенцами или ветеранами ВОВ, либо «выделить деньги из резервного фонда правительства РФ». Это возможно в случае «срочных» трат, не предусмотренных в бюджете. «Это будет единоразовый расход на всю программу переселения "детей ГУЛАГа" по всей стране»,— говорит господин Вайпан. По его мнению, «российское правительство тратит в несколько раз больше всего за один день» боевых действий на территории Украины.

“Ъ” обратился за комментарием к депутату Ярославу Нилову (ЛДПР), который возглавляет профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Тот заявил: правительственный законопроект застрял из-за поправки о финансировании жилья «детям ГУЛАГА» целиком на федеральном уровне. «Эта поправка вызвала определенные дискуссии. Был запущен процесс консультаций и согласований, но к единому мнению до сих пор не пришли»,— коротко сообщил господин Нилов.

«Почему вот уже больше полутора лет мы ничего не знаем о содержании этих якобы происходящих "консультаций и согласований"? С кем консультируется господин Нилов? С кем и что именно он согласовывает? И самое главное: почему к этому процессу не привлечен никто из "детей ГУЛАГа",— возмущен Григорий Вайпан.— Если сам председатель профильного комитета признается, что этот законопроект сложный и вызывает споры, то они должны вестись не кулуарно, а максимально прозрачно и в рамках официальных процедур».

Мария Старикова, Ксения Веретенникова