Дивидендная готовность

Задолженность по дивидендным выплатам российским инвесторам в части американских акций может достигать $200 млн. «СПБ биржа» со следующей недели намерена начать подготовку к выплатам, которые могут занять несколько месяцев. Тем не менее инвесторы позитивно оценили решение биржи. Хотя дивиденды не смогут получить инвесторы, чьи активы оказались замороженными.

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Текущая задолженность по дивидендным выплатам по американским акциям перед российскими инвесторами составляет $180–200 млн, оценили опрошенные “Ъ” эксперты. Платежи по ним не проходят с начала марта, после блокировки операций со стороны европейских депозитариев Euroclear и Clearstream.

По данным ЦБ, на конец первого квартала 2022 года на счетах клиентов «СПБ биржи» находились иностранные бумаги на сумму около 3 трлн руб. По оценке операционного директора мультисемейного офиса ITS WM Екатерины Поповой, на американские акции приходилось примерно 855 млрд руб. вложений. Средняя дивидендная доходность акций из индекса S&P 500 составляет около 1,82% в год. Задержка выплат за три квартала «дает итоговую доходности по американским бумагам в 1,35%», то есть максимум 11,5 млрд руб., оценивает госпожа Попова.

«СПБ биржа» 13 октября сообщила, что с 17 октября совместно с участниками торгов «начнет процесс подготовки к выплате дивидендов», в первую очередь по ценным бумагам эмитентов США. Однако они касаться только бумаг, которые учитываются на торговых разделах субсчетов депо. Сами выплаты, как пояснили “Ъ” на бирже, начнутся неделей позже — на первом этапе будут производиться по пяти эмитентам в день, а в будущем их число вырастет.

Роман Горюнов, глава «СПБ Биржи», на конференции НАУФОР 13 октября 2022 года: «У нас есть предварительная договоренность с одним из иностранных участников по обмену части активов из НРД во внешнем депозитарии».

Выплаты будут проводиться из средств, полученных СПБ-банком от «вышестоящих депозитариев и иностранных учетных институтов начиная с марта 2022 года». Как пояснили на бирже, деньги поступали и поступают в СПБ-банк по мере проведения корпоративных действий вышестоящими депозитариями, за исключением Euroclear. Но выплатить ранее только часть дивидендов по учитываемым в банке бумагам «технически не представлялось возможным». Изменение технологии потребовало «масштабных доработок программного обеспечения, причем не только на стороне банка, но и на стороне участников торгов», пояснили на торговой площадке.

После завершения выплат по ценным бумагам эмитентов США СПБ-банк приступит «к выплате дивидендов по депозитарным распискам и ценным бумагам иных юрисдикций».

Сам процесс выплат может занять до нескольких месяцев, и до его запуска «сложно планировать количество выплат, которые можно обработать в течение одного дня», отметили на бирже.

Тем не менее участники рынка позитивно оценили такие действия. Большое количество инвесторов, которые ориентировались на дивиденды по иностранным ценным бумагам, после февраля постарались нивелировать риски блокировок закрытием позиций, и, если «СПБ биржа» реализует выплату дивидендов, это повысит доверие инвесторов к финансовому институту, считает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Однако около $100 млн от оцениваемого объема задолженности «будет непросто получить по причине того, что эти активы заблокированы в депозитариях типа Euroclear», отмечает и главный аналитик «РегБлок» Анна Авакимян.

«Процесс разморозки этих бумаг и выплат по ним до дезавуирования санкционного режима не ясен»,— считает она. При этом, по ее словам, наиболее сложным будет процесс верификации реестра владельцев депозитарных расписок, оценки объема выплат и реализации срочных валютных контрактов.

Вместе с тем задолженность по выплатам составляет малую долю портфеля инвесторов, поскольку дивидендная доходность по иностранным акциям гораздо ниже российских, указал главный аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Виктор Тунёв. К тому же, отмечает эксперт, наиболее популярные компании, чьи акции находятся в портфеле частных инвесторов — Tesla, Alibaba, Amazon,— вообще не платят дивиденды.

Ксения Куликова