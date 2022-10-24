Брокеры потянулись за инвесторами

Как выяснил “Ъ”, на фондовый рынок Казахстана собираются выйти несколько крупных российских брокеров. Так они пытаются расширить возможности клиентов, в том числе по работе с иностранными ETF. Эксперты считают направление перспективным и на фоне активного переезда россиян за рубеж после начала военных действий, а затем после объявления частичной мобилизации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Российские брокеры расширяют бизнес за счет выхода на биржи Казахстана, показал опрос “Ъ”. В процессе подключения к торговым площадкам сейчас находятся БКС, «Велес Капитал» и еще один крупный брокер, пожелавший остаться неназванным. «Ингосстрах-Инвестиции» изучает такую возможность, в «Иволге Капитал» «ищут пути интеграции».

Сейчас в стране действуют Казахстанская фондовая биржа (KASE) и Astana International Exchange (AIX; один из акционеров — NASDAQ). KASE специализируется на торгах валютой, облигациями, операциях на денежном рынке. Объем торгов на рынке акций, согласно ее отчетности, невелик — чуть более $200 млн в январе—сентябре. На AIX активность в сегменте долговых и долевых бумаг приблизительно одинаковая. Однако ликвидность здесь еще ниже — объем торгов с акциями и ETF за девять месяцев не превысил $50 млн. Для сравнения: на «СПБ Бирже», специализирующейся на торгах акциями иностранных компаний, объем торгов только в сентябре составил $5,7 млрд, на Московской бирже — 1,47 трлн руб. (более $24 млрд, торги долевыми ценными бумагами).

Тем не менее рынок Казахстана — один из ключевых на пространстве СНГ, где один из наиболее высоких уровней инвестиционной активности и обеспеченности среди граждан, считает руководитель управления развития клиентского сервиса «Финама» Дмитрий Леснов. Перспективность направления покажет время, но пока для российских инвесторов это «единственное окно для торговли на рынке Euroclear», добавляет замгендиректора по активным операциям «Велес Капитала» Евгений Шиленков.

Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Ансар Абуев, крупные IPO, в том числе предстоящие в ближайшее время биржевые дебюты в рамках программы «народных размещений», проводятся на AIX. Важными для российских инвесторов выглядят торгуемые там иностранные биржевые фонды (ETF), уточняет старший аналитик мультисемейного офиса ITS WM Георгий Окромчедлишвили.

KASE может в ближайший год показать стремительную динамику торгов на фоне «прилива капитала релоцированных россиян», полагает главный аналитик «Регблока» Анна Авакимян. По ее словам, условия биржевых и внебиржевых торгов казахстанских площадок мало чем отличаются от Московской биржи, при этом в стране нет санкционного режима.

В KASE и AIX не ответили на запрос “Ъ”.

В то же время ряд экспертов отмечают инфраструктурные риски, «сопутствующие нынешней ситуации». Биржи Казахстана опасаются вторичных санкций и готовы работать только с несанкционными брокерами из России, пояснил инвестиционный стратег компании «Арикапитал» Сергей Суверов. В стране «довольно аккуратно» относятся к санкционным рискам и «предпочитают десять раз перестраховаться, но не допустить участия санкционных игроков из России», отмечает и Георгий Окромчедлишвили.

ЕС и США могут пригрозить уходом собственного бизнеса, как это уже было в Турции, а последний санкционный пакет ЕС и вовсе установил, что любые средства лиц, способствующих нарушению санкционных запретов, могут быть также заблокированы, подчеркивает руководитель санкционной практики АБ «А-Про» Екатерина Макеева.

Для выхода на какой-либо рынок важно понимать, к каким эмитентам и инструментам будет доступ, как они лягут в инвестиционное видение клиентов и консультантов, какими будут доходность и риски, отмечает гендиректора «Открытие Инвестиции» Юрий Маслов. По его словам, в отношении Казахстана «пока карта не сформировалась, линейка эмитентов и инструментов непонятна, а текущая не дает какого-либо эффекта, кроме технического, с точки зрения замещения выпавших иностранных рынков инструментов».

Ксения Куликова