Запада не останется и на бумаге

ЦБ предписал брокерам прекратить к началу 2023 года покупки неквалифицированными инвесторами иностранных ценных бумаг (ИЦБ). Ограничение может коснуться 1–2 млн граждан, которые лишатся возможности диверсифицировать портфели. Профучастники рынка, соответственно, потеряют доходы.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
Банк России направил брокерам предписание (есть в распоряжении “Ъ”) об исполнении операций неквалифицированных инвесторов с ценными бумагами эмитентов из «недружественных стран». С 1 октября брокеры не должны исполнять поручения, ведущие к увеличению доли таких бумаг в портфеле инвестора более 15%. С 1 ноября порог снижается до 10%, а с 1 декабря — до 5%. С начала 2023 года брокеры должны приостановить исполнение любого поручения по увеличению таких позиций.
Ограничения не коснутся операций с иностранными бумагами российских компаний и эмитентов из «дружественных стран». Решение направлено на минимизацию инфраструктурных рисков для неквалифицированных инвесторов, поясняют в ЦБ.
Михаил Мамута, руководитель службы по защите прав потребителей ЦБ, 6 сентября 2022 года:
Мы хотим… повысить квалификацию (частных инвесторов) через осмысленность.
По данным ЦБ, на 30 июня число российских неквалифицированных инвесторов у брокерских компаний оценивалось в 2,47 млн человек, в банках — 22,66 млн человек. При этом 64% счетов физлиц были пустыми, а еще 28% — до 100 тыс. руб. С учетом структуры вложений, потенциально у 2 млн граждан могут быть вложения в иностранные активы общим объемом до 800 млрд руб. Исполнительный директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров полагает, что под ограничения попадет около 1–1,5 млн человек.
Профучастники рынка «крайней негативно» отнеслись к решению регулятора. Как отмечают в «Тинькофф Инвестиции», предписание ЦБ — «редкий случай, когда позиция ключевых брокеров не была услышана. Оно не стимулирует биржу улучшать инфраструктуру хранения иностранных бумаг, хотя шаги к этому ранее уже были сделаны».
На «СПБ бирже» также считают решение регулятора чрезмерно жестким: «Необходим более продолжительный переходный период по прекращению доступа неквалифицированных инвесторов к ценным бумагам из недружественных юрисдикций». Биржа намерена расширять для российских инвесторов выбор ценных бумаг из «дружественных стран», в том числе активно увеличивать перечень бумаг из Гонконга и материкового Китая. В «Тинькофф Инвестиции» не исключают перетока инвесторов к иностранным брокерам.
Предложение профучастников по регулированию доступа неквалифицированных инвесторов к иностранным бумагам было мягче. Источник “Ъ” в одном из банков пояснил, что участники рынка предлагали ЦБ ограничить долю таких бумаг в портфелях на уровне 50%. Как отмечает президент НАУФОР Алексей Тимофеев, предполагалось предупреждать неквалифицированных инвесторов о рисках блокировки, возможно, ограничить долю бумаг эмитентов «недружественных стран». По его мнению, инфраструктура в течение нескольких месяцев сделала важные шаги по снижению рисков хранения иностранных ценных бумаг и вместе с предупреждением о рисках этого было бы достаточно.
По словам главного аналитика УК «Ингосстрах-Инвестиции» Виктора Тунева, могут быть ограничены операции почти со всеми ценными бумагами, торгующимися на «СПБ бирже», включая эмитентов из «дружественных стран», например, китайских компаний, потому что они сами «могут быть недружественными». В итоге, как отмечает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгия Ващенко, сократятся объемы операций и доходы участников рынка.
Между тем риски для инвесторов могут даже вырасти. Например, подчеркивают брокеры, ограничения скажутся на возможностях составлять диверсифицированные портфели. Ведь часть компаний, торгуемых на «СПБ бирже», относятся к отраслям, отсутствующим среди российских эмитентов. «Клиенты лишатся возможности инвестировать в компании, которые обладают высокими инвестиционными качествами, то есть крупнейшие компании с историей, корпоративным управлением, с качественным уровнем раскрытия информации»,— подчеркивает руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.
Поэтому господин Леснов допускает отток инвесторов в сторону неблагонадежных компаний, что «только ухудшит ситуацию с инвестированием и снизит доверие розничных инвесторов».
В «Открытие Инвестиции» полагают, что в результате можно ожидать повышения интереса к получению статуса квалифицированных инвесторов (см. также “Ъ” от 29 июля). Тем более что порог для этого может вскоре подняться: ЦБ выступает за ужесточение некоторых требований в части минимальной суммы активов для признания инвестора квалифицированным с 6 млн до 30 млн руб.