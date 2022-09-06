Запада не останется и на бумаге

ЦБ предписал брокерам прекратить к началу 2023 года покупки неквалифицированными инвесторами иностранных ценных бумаг (ИЦБ). Ограничение может коснуться 1–2 млн граждан, которые лишатся возможности диверсифицировать портфели. Профучастники рынка, соответственно, потеряют доходы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Банк России направил брокерам предписание (есть в распоряжении “Ъ”) об исполнении операций неквалифицированных инвесторов с ценными бумагами эмитентов из «недружественных стран». С 1 октября брокеры не должны исполнять поручения, ведущие к увеличению доли таких бумаг в портфеле инвестора более 15%. С 1 ноября порог снижается до 10%, а с 1 декабря — до 5%. С начала 2023 года брокеры должны приостановить исполнение любого поручения по увеличению таких позиций.

Ограничения не коснутся операций с иностранными бумагами российских компаний и эмитентов из «дружественных стран». Решение направлено на минимизацию инфраструктурных рисков для неквалифицированных инвесторов, поясняют в ЦБ.

Михаил Мамута, руководитель службы по защите прав потребителей ЦБ, 6 сентября 2022 года: Мы хотим… повысить квалификацию (частных инвесторов) через осмысленность.

По данным ЦБ, на 30 июня число российских неквалифицированных инвесторов у брокерских компаний оценивалось в 2,47 млн человек, в банках — 22,66 млн человек. При этом 64% счетов физлиц были пустыми, а еще 28% — до 100 тыс. руб. С учетом структуры вложений, потенциально у 2 млн граждан могут быть вложения в иностранные активы общим объемом до 800 млрд руб. Исполнительный директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров полагает, что под ограничения попадет около 1–1,5 млн человек.

Профучастники рынка «крайней негативно» отнеслись к решению регулятора. Как отмечают в «Тинькофф Инвестиции», предписание ЦБ — «редкий случай, когда позиция ключевых брокеров не была услышана. Оно не стимулирует биржу улучшать инфраструктуру хранения иностранных бумаг, хотя шаги к этому ранее уже были сделаны».

На «СПБ бирже» также считают решение регулятора чрезмерно жестким: «Необходим более продолжительный переходный период по прекращению доступа неквалифицированных инвесторов к ценным бумагам из недружественных юрисдикций». Биржа намерена расширять для российских инвесторов выбор ценных бумаг из «дружественных стран», в том числе активно увеличивать перечень бумаг из Гонконга и материкового Китая. В «Тинькофф Инвестиции» не исключают перетока инвесторов к иностранным брокерам.

Предложение профучастников по регулированию доступа неквалифицированных инвесторов к иностранным бумагам было мягче. Источник “Ъ” в одном из банков пояснил, что участники рынка предлагали ЦБ ограничить долю таких бумаг в портфелях на уровне 50%. Как отмечает президент НАУФОР Алексей Тимофеев, предполагалось предупреждать неквалифицированных инвесторов о рисках блокировки, возможно, ограничить долю бумаг эмитентов «недружественных стран». По его мнению, инфраструктура в течение нескольких месяцев сделала важные шаги по снижению рисков хранения иностранных ценных бумаг и вместе с предупреждением о рисках этого было бы достаточно.

По словам главного аналитика УК «Ингосстрах-Инвестиции» Виктора Тунева, могут быть ограничены операции почти со всеми ценными бумагами, торгующимися на «СПБ бирже», включая эмитентов из «дружественных стран», например, китайских компаний, потому что они сами «могут быть недружественными». В итоге, как отмечает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгия Ващенко, сократятся объемы операций и доходы участников рынка.

Между тем риски для инвесторов могут даже вырасти. Например, подчеркивают брокеры, ограничения скажутся на возможностях составлять диверсифицированные портфели. Ведь часть компаний, торгуемых на «СПБ бирже», относятся к отраслям, отсутствующим среди российских эмитентов. «Клиенты лишатся возможности инвестировать в компании, которые обладают высокими инвестиционными качествами, то есть крупнейшие компании с историей, корпоративным управлением, с качественным уровнем раскрытия информации»,— подчеркивает руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.

Поэтому господин Леснов допускает отток инвесторов в сторону неблагонадежных компаний, что «только ухудшит ситуацию с инвестированием и снизит доверие розничных инвесторов».

В «Открытие Инвестиции» полагают, что в результате можно ожидать повышения интереса к получению статуса квалифицированных инвесторов (см. также “Ъ” от 29 июля). Тем более что порог для этого может вскоре подняться: ЦБ выступает за ужесточение некоторых требований в части минимальной суммы активов для признания инвестора квалифицированным с 6 млн до 30 млн руб.

Виталий Гайдаев, Ксения Куликова, Дмитрий Ладыгин