Закрома нараспашку

На фоне выхода России из зерновой сделки экспорт пшеницы из страны с начала сезона продолжает расти. Предварительно отгрузки в ноябре оцениваются в 5 млн тонн, что превысит октябрьский показатель, а закрытие украинских портов может обеспечить дополнительный спрос на внешних рынках. Российские экспортеры, впрочем, подчеркивают, что результаты не связаны со сделкой, объясняя их адаптацией к скрытым торговым барьерам — проблемам с платежами, страховкой и фрахтом судов, которые все еще негативно влияют на отгрузки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Экспорт российской пшеницы в ноябре может оказаться не ниже уровня октября и превысить этот показатель, считают опрошенные “Ъ” аналитики. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько предварительно оценивает объем отгрузок в 5 млн тонн. «Это хороший показатель для ноября»,— полагает он. Источник “Ъ” среди крупных экспортеров ожидает экспорт в ноябре на уровне октября. Директор «Совэкона» Андрей Сизов говорит, что показатель может оказаться и выше, если не будет осложнений с погодой.

По данным аналитического центра «Русагротранса», в октябре Россия экспортировала 4,7 млн тонн пшеницы с учетом стран ЕАЭС — это рекордный уровень для этого месяца. Недельные отгрузки оставались высокими — около 1,3 млн тонн, несмотря на сильные порывы ветра в южных портах в течение нескольких дней, сказано в обзоре аналитиков. По их подсчетам, за июль—октябрь 2022 года вывезено 14,9 млн тонн пшеницы, что на 4,5% ниже уровня прошлого сезона.

Приостановка зерновой сделки может обеспечить дополнительный спрос на российскую пшеницу, считает один из собеседников “Ъ”. По словам Андрея Сизова, Украина в этом сезоне еще не отгрузила 7–8 млн тонн пшеницы. Суда из украинских портов все еще выходили 31 октября, и, вероятно, могут быть выпущены все находящиеся в Черном море сухогрузы, но новые поставки под вопросом, уточняет он. Reuters сообщило, что обеспечивающая страховое покрытие украинского зерна в рамках сделки британская Ascot приостановила оформление для новых грузов до прояснения ситуации. В Минобороны РФ вечером 31 октября объявили о закрытии движения судов по гуманитарному коридору в Черном море.

В Союзе экспортеров зерна говорят, что для российских экспортеров приостановка зернового коридора ничего не изменит, как ничего не изменило его открытия. С началом военных действий РФ на Украине и западных санкций экспортеры отмечали сложности с фрахтом судов, страхованием грузов и платежами. Беспрепятственный доступ российского продовольствия на мировые рынки был частью зерновой сделки, но российские официальные лица не раз говорили о невыполнении этих договоренностей. «Мы и наши партнеры отчасти привыкли и адаптировались к скрытому давлению»,— говорят в союзе.

В Объединенной зерновой компании (ОЗК) также уверяют, что экспорт российского зерна никак не связан со сделкой. К скрытым санкциям адаптировались ключевые покупатели — страны Ближнего Востока и Африки, говорят в компании. «С учетом рекордного урожая и возросшего экспортного потенциала мы готовы нарастить поставки в этих направлениях и заместить выпадающие объемы на международном рынке»,— отмечает представитель ОЗК.

Дмитрий Рылько подчеркивает, что Россия в этом сезоне с каждым месяцем наращивает экспорт зерна. По его словам, покупатели в октябре видимо ухудшили оценки мирового баланса пшеницы, а у России есть гигантские резервы, и пшеница из страны торгуется дешевле конкурентов. По данным ИКАР, средние цены на пшеницу из РФ с 12,5% протеином на конец прошлой недели были около $312 за тонну (FOB). «Русагротранс» зафиксировал снижение котировок до $305 за тонну. Американская пшеница стоила в среднем $384 за тонну, французская — $345 за тонну, указывают аналитики.

По данным «Русагротранса», на последних тендерах Турции, Саудовской Аравии и Пакистана существенный объем закупки пришелся на пшеницу из РФ. После новостей о выходе России из зерновой сделки в понедельник стоимость фьючерса на пшеницу на Чикагской бирже росла на 5–6%. В «Совэконе» считают шансы на продолжение роста котировок высокими.

Сохранение динамики будет связано с решениями относительно работы гуманитарного коридора и обеспечения продовольственной безопасности нуждающихся стран, говорят в ОЗК.

По словам Андрея Сизова, существенно нарастить экспорт пшеницы в ноябре России могут помешать внутренние ограничения инфраструктуры. Участники рынка сообщают о сроке ожидания вагонов в два-три месяца, что для месячного экспорта ниже 5 млн тонн очень долгий срок, указывает он. Источник “Ъ” на рынке поясняет, что число заявок от клиентов в два раза превышает возможности перевозчиков в связи с рекордным урожаем и загруженностью направлений. Подобная ситуация складывалась в 2017 и 2020 годах, когда урожай зерна был таким же высоким, указывает собеседник “Ъ”. По его словам, высокий сезон железнодорожных перевозок растянется по времени и все зерно, как показывала практика, будет вывезено. В ОАО РЖД “Ъ” сообщили, что замедление оборота вагонов в основном связано с простоями, не связанными с ответственностью ОАО РЖД, прежде всего в ожидании выгрузки в портах. По данным ОАО РЖД, за 30 дней октября экспортная перевозка зерна выросла на 25,1% год к году.

Как отмечают в ОЗК, если не будет введено новых целенаправленных санкций, то показатели экспорта группы в ноябре—декабре должны существенно превысить объемы октябрьских отгрузок. На увеличении поставок, добавляют там, по-прежнему отрицательно сказываются трудности с финансовой логистикой и фрахтованием судов.

Анатолий Костырев, Наталья Скорлыгина