Инвестиции в США сочли преступным сговором

Как стало известно “Ъ”, столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу бывшего директора департамента инвестиций, члена правления АО «Российская венчурная компания» (РВК) Яна Рязанцева и соучредителя фонда Bright Capital Михаила Чучкевича. Топ-менеджеры обвиняются в хищении из средств РВК 1,3 млрд руб. под видом инвестирования в американскую Alion Energy Inc. С обвинением в хищениях господа Рязанцев и Чучкевич категорически не согласны. Защита намерена просить суд вернуть дело в прокуратуру в связи с недоказанностью вины фигурантов.

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Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ Ян Рязанцев

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Материалы уголовного дела, фигурантами которого являются Ян Рязанцев и Михаил Чучкевич, насчитывающие порядка 70 томов, две трети из которых содержат бухгалтерскую отчетность венчурной компании, на днях были доставлены в Таганский суд Москвы.

Дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в марте 2018 года возбудило 2-е управление по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Москве. По версии следствия, в декабре 2012 года господин Рязанцев, зная о том, что в АО РВК обсуждается выделение средств на развитие американской компании Alion Energy Inc. со штаб-квартирой в Ричмонде (специализируется на разработках в области робототехники, автоматизации проектирования и строительства солнечных электростанций), вошел в преступный сговор с членом ее совета директоров Михаилом Чучкевичем. Затем, как считает следствие, с 2012 по 2016 год господа Рязанцев и Чучкевич через британский фонд RVC I LP перечислили по договорам займов в несколько траншей с расчетного счета АО РВК на счет Alion Energy Inc. в ПАО «Бинбанк» $22,7 млн. По данным СКР, средства переводились вопреки решениям совета директоров АО РВК. По материалам дела, экономической обоснованности инвестирования в американскую компанию не было, поскольку та якобы находилась в предбанкротном состоянии.

После того как средства оказались в Alion Energy Inc., сообщники, по версии следствия, перевели их на счета других компаний, обналичили и присвоили. Ущерб АО РВК в рублевом эквиваленте составил почти 1,3 млрд руб.

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Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Михаил Чучкевич

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Господа Рязанцев и Чучкевич были задержаны в июне 2018 года. Затем им было предъявлено обвинение в мошенничестве, а Пресненский райсуд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. В частности, господин Чучкевич оказался в СИЗО еще и потому, что имел вид на жительство на Украине, куда, по версии ГСУ СКР, мог скрыться от следствия и суда.

Впрочем, в марте 2019 года после вмешательства уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, взявшего это дело под свой контроль, следствие УВД Юго-Западного округа Москвы, куда были переданы материалы расследования, приняло решение освободить бизнесменов из-под стражи, взяв с них подписки о невыезде.

Вины фигуранты не признают. По словам адвоката господина Чучкевича Татьяны Дрогайцевой, для нее до сих пор непонятно, как следствие смогло связать в преступный сговор господина Рязанцева и господина Чучкевича, который никогда не работал в РВК. «У него была своя фирма, он часто летал в Alion Energy и инвестировал туда средства своей компании»,— сказала госпожа Дрогайцева, добавив, что на тот момент Ян Рязанцев уже не работал в РВК. По словам адвоката, у защиты есть письмо от руководства Alion Energy, которое следствие по неизвестным причинам отказалось приобщить к делу, и в нем говорится о готовности компании расплатиться с российской стороной в установленные сроки. «Это декабрь 2022-го — январь 2023 года, но теперь возврат денег попал под санкции. Кстати, следствие с момента возбуждения уголовного дела не направило контрагенту РВК ни одного запроса на этот счет»,— подчеркнула защитник. По мнению госпожи Дрогайцевой, следствие усмотрело преступный сговор между господами Чучкевичем и Рязанцевым почему-то в том, что первый выступал в РВК и якобы агитировал вкладываться в Alion, как делал это сам. Этот факт, по словам госпожи Дрогайцевой, следствию подтвердили порядка десяти свидетелей, имена которых неизвестны до сих пор. «А хищение господина Рязанцева, как считает следствие, заключалось в том, что он через Avito присматривал себе очень дорогую иномарку, на которую хотел потратить похищенные деньги, но так и не потратил»,— уточнила адвокат.

Отметим, что в Таганском суде с сентября этого года проходит процесс над бывшим гендиректором РВК Александром Повалко. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ), которые привели к потере венчурной компанией $2,2 млн. Бывший топ-менеджер, по материалам дела, должен был вернуть эти средства из-за границы, но не сделал этого. Отметим, что рассмотрение этого дела началось со второй попытки. Первый раз судья Альбина Тимакова вернула его в прокуратуру для устранения допущенных нарушений УПК РФ. В частности, как указывала защита господина Повалко, обвинительное заключение было неконкретным. Интересно, что именно Альбина Тимакова будет рассматривать и дело господ Чучкевича и Рязанцева.

Юрий Сенаторов