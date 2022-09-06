Инвестиции оценят со второй попытки

Материалы уголовного дела бывшего генерального директора АО «Российская венчурная компания» (РВК) Александра Повалко, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, вновь вернулись для рассмотрения по существу в Таганский суд Москвы. Столичная прокуратура утвердила новое обвинительное заключение по делу топ-менеджера, неправомерно, по версии следствия, вкладывавшего средства РВК в иностранные проекты и причинившего тем самым компании ущерб на $2,2 млн. Защита господина Повалко, не признающего вину, считает, что следствие ничего нового в текст обвинительного заключения не внесло. Между тем в феврале этого года тот же суд вернул дело прокуратуре именно из-за грубых нарушений УПК, допущенных при составлении этого документа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Повалко

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Александр Повалко

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фигурантом уголовного дела Александр Повалко стал в июне 2020 года. После обысков у него дома и в офисе РВК бывший гендиректор был задержан сначала на 48 часов, а затем по решению суда помещен под домашний арест.

Изначально расследованием занималось УМВД по ЮЗАО Москвы, а затем дело вело ГСУ ГУ МВД по Москве. На начальной стадии господину Повалко было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ), однако на завершающем этапе вменяемое в вину бывшему топ-менеджеру преступление было переквалифицировано на ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

В материалах расследования говорится о двух эпизодах. По версии следствия, в 2012 году между РВК и ее стопроцентной дочерней компанией в Великобритании RVC был заключен договор на приобретение за $5 млн 9,458 млн привилегированных акций серии В-2 британской Soft Machines Inc., работающей в области полупроводников. Следует отметить, что компания успела расплатиться с российским партнером на сумму $2 млн, а остальные $3 млн, согласно договору, должна была вернуть только в декабре 2022 года. Следствие инкриминировало господину Повалко то, что он не обеспечил возвращение всех $5 млн. Сам контракт на приобретение акций подписывал предшественник господина Повалко на посту гендиректора АО РВК Игорь Агамирзянов, но, считает следствие, возглавивший осенью 2016 года АО РВК Александр Повалко должен был ускорить возврат в Россию средств, однако этого не сделал.

Что касается второго эпизода уголовного дела, то в этом случае бывшего гендиректора РВК следствие обвинило в перечислении в апреле 2017 года на счет американской компании Alion Energy Inc., специализирующейся на разработках в области робототехники, автоматизации проектирования и строительства солнечных электростанций, $600 тыс. При этом, по версии следствия, инвестиционным комитетом РВК, его правлением или советом директоров венчурной компании инвестиции в Alion Energy не одобрялись. Мало того, по данным полицейских, американская компания на момент совершения сделки находилась в предбанкротном состоянии. Инвестиции были сделаны господином Повалко, полагает следствие, с использованием его управленческих функций и «с целью извлечения выгод и преимуществ в интересах третьих лиц под видом выполнения международной инвестиционной деятельности».

Материалы дела, переданные в Таганский суд Москвы, рассматривались там с августа прошлого года заместителем председателя Альбиной Тимаковой. Защита бывшего топ-менеджера подала на процессе ходатайство о возвращении уголовного дела в прокуратуру из-за неподсудности. По мнению адвокатов, причиной являлись допущенные следствием грубые нарушения УПК РФ при составлении обвинительного заключения. Кроме того, указывала защита, само обвинение было предъявлено ненадлежащим образом, в ходе расследования не были установлены якобы причиненные действиями подсудимого тяжкие последствия, а также сумма ущерба, причиненного РВК, поскольку во время предварительного следствия вместо финансово-экономической была проведена аналитическая экспертиза, причем проводил ее специалист, никогда ранее не занимавшийся подобного рода исследованиями. Наконец, сообщили адвокаты, в деле не были указаны мотивы преступления. Суд согласился с этими доводами и в феврале этого года вернул дело в прокуратуру для устранения нарушений. Гособвинение с таким решением не согласилось и опротестовало его. Впрочем, Мосгорсуд в апреле этого года согласился с выводами суда первой инстанции.

В июле этого года следствие исправило допущенные ошибки, после чего столичная прокуратура утвердила новое обвинительное заключение, и уголовное дело было направлено в суд на повторное рассмотрение.

«Мы ознакомились с новым обвинительным заключением и ничего нового в нем не обнаружили»,— сказал “Ъ” адвокат господина Повалко Георгий Антонов. Рассмотрение дела назначено на 9 сентября.

Юрий Сенаторов