Linux жил, Linux жив, Linux будет жить

Минцифры готовит очередные изменения правил включения программных продуктов в реестр отечественного софта: для получения преференций при госзакупках и налоговых льгот вендорам придется адаптировать свои решения под операционные системы на Linux. Сейчас большая часть софта аккредитованных разработчиков базируется только на Windows. Для адаптации многие продукты придется фактически создавать с нуля, утверждают участники рынка, привлекая специалистов по Linux, которых может просто не хватить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Разработчиков ПО, входящего в реестр отечественного софта, могут обязать адаптировать свои продукты под российские операционные системы на базе Linux, рассказал “Ъ” глава совета директоров «Базальт СПО» (разрабатывает Alt Linux) Алексей Смирнов: «Сейчас значительная часть ПО в реестре может работать только под зарубежными ОС, новая версия постановления правительства о запрете допуска зарубежного ПО для госзакупок предусматривает пометку в реестре об обязательной совместимости программного продукта с отечественными ОС».

Требование должно вводиться поэтапно для различных классов ПО, считает господин Смирнов: «Так, если для средств криптозащиты, офисного софта и систем управления базами данных его можно применить немедленно без потерь, то для систем автоматизации производства потребуется около двух лет». В случае невыполнения требований разработчика исключат из реестра, уточнил он. В Минцифры подтвердили “Ъ”, что такая инициатива разрабатывается, добавив, что планируется определить требования и к совестимой операционной системе.

Сейчас в реестре ПО около 13,9 тыс. продуктов и 4,4 тыс. правообладателей. Они получают преференции при госзакупках, возможность сократить налог на прибыль с 20% до 3%, страховые взносы — с 14% до 7,6%. При продаже ПО не нужно платить НДС.

Директор по связям с госорганами разработчика ОС Astra Linux ГК «Астра» Наталья Селина поддерживает инициативу. По ее мнению, разработчики, чьи продукты включены в реестр, должны адаптировать их под российскую ОС: «Только так мы сможем сформировать полноценную отечественную IT-экосистему».

Заместитель гендиректора «Ред Софт» («Ред ОС») Рустам Рустамов также поддерживает инициативу, но признает, что некоторые программы в результате придется создавать фактически с нуля: «В их числе, например, банковские системы, которые писались ОС Windows в течение двадцати лет». Директор по разработке и развитию продуктов «Новые облачные технологии» (офисный пакет «МойОфис») Дмитрий Комиссаров подтверждает, что, если ПО исходно работало только с зарубежными ОС, для его адаптации под российские системы на Linux «потребуются инвестиции, сопоставимые с разработкой продукта с нуля».

Разработчики, со своей стороны, подчеркивают, что 95% компьютеров и ноутбуков в России работают на ОС Windows. «Доля устройств на Linux растет, но в основном за счет поставок в госучреждения, бюджетную сферу и некоторые госкорпорации,— уточняет один из собеседников “Ъ”.— Российские разработчики прикладного ПО с момента основания писали софт для корпоративного сегмента под Windows и Oracle, потому что они были и де-факто остаются в нем базовыми стандартами».

Чтобы вендоры начали разработку второй ветки продуктов под Linux, недостаточно ограничений, подчеркивает источник “Ъ”, должен появиться реальный рыночный спрос: «Тогда будет набрана вторая команда разработчиков, специализирующихся на Linux,— которых, кстати, совсем немного. Если спроса не будет, затраты придется субсидировать государству». Заказчики, утверждает собеседник “Ъ”, несмотря на санкции и ограничения, надеются ближайшие годы «переждать на текущих версиях Windows».

Глава совета директоров разработчика офисного ПО «Алми Партнер» Михаил Лебедев, впрочем, считает, что адаптация 90% софта из реестра не потребует крупных инвестиций или длительной разработки. «Остальные 10% — это, как правило, системы автоматизированного проектирования и другое инженерное ПО, там фактически потребуется создание продукта с нуля». Он также считает, что новых субсидий на адаптацию своего софта разработчикам не потребуется: «действующих мер поддержки достаточно».

Тимофей Корнев, Никита Королев