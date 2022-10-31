Bridgestone пошла проторенной колеей

Bridgestone третьей среди крупнейших шинных компаний решила продать российский бизнес. У японской корпорации довольно новый завод в Ульяновске, который работал на полную мощность в 2 млн шин в 2021 году и затем был расширен до 2,4 млн. Аналитики и собеседники “Ъ” на рынке полагают, что актив найдет покупателя. Bridgestone рассматривает в том числе продажу менеджменту — по такому пути пошла Michelin. Nokian уже объявила о продаже своего крупнейшего в РФ шинного завода компании «Татнефть», и, исходя из этой сделки, аналитики оценивают завод Bridgestone примерно в €200 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Bridgestone ищет локального покупателя на российские активы, говорится в заявлении компании. Решение принято в свете общей неопределенности и продолжающихся проблем с поставками в России. Ожидается, что поиск покупателей и закрытие сделки займут несколько месяцев.

Завод Bridgestone в Ульяновске мощностью до 2 млн шин в год запустился в 2016 году, инвестиции в производство составили около 12,5 млрд руб. Помимо завода у компании есть офис в Москве. С марта 2022 года Bridgestone приостановила производство и импорт в РФ, а также заморозила инвестиции. На Россию приходилось менее 2% мирового оборота Bridgestone. Согласно отчету за первое полугодие, компания снизила балансовую стоимость российских активов на ¥13,2 млрд (около $90 млн) к справедливой оценке. Справедливая стоимость рассчитывалась исходя из ставки дисконтирования будущих денежных потоков в 15% и более.

В Минпромторге заявили, что компания рассматривает передачу своих активов в России локальному покупателю — третьей стороне или местному менеджменту, добавив, что на заводе продолжается работа по оптимизации логистики и поставкам сырья.

В декабре 2021 года глава Bridgestone в России и СНГ Джеффри Гловер в интервью «Автостату» говорил, что на экспорт идет 20% от всего производимого в Ульяновске объема: «Из них 10% идет в Западную Европу, а остальные объемы — на рынки ближнего зарубежья». Сейчас санкции ЕС ограничивают не только поставки сырья для шин в РФ, но и запрещают экспорт. В связи с этим, например, Pirelli сообщала о замещении выпуска шин для экспорта на Румынию и Турцию, а Nokian Tyres с самого начала кризиса начала переводить выпуск части продукции на свои заводы вне России и наращивать там объемы производства.

2,4 миллиона шин в год может производить завод Bridgestone в Ульяновске.

Топ-менеджер также рассказывал о планах дальнейшего расширения производства, упоминая, что «уже завезли новое оборудование». В начале февраля этого года гендиректор Корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин сообщал, что только за 2021 год компания вложила свыше 900 млн руб. в развитие площадки в Ульяновске. На сайте местного правительства тогда сообщалось, что текущие мощности завода полностью загружены: «По сравнению с началом 2021 года производственные объемы выросли на 30%».

В российском офисе Bridgestone “Ъ” уточнили, что текущая производственная мощность завода составляет 2,4 млн шин в год. Bridgestone поставляла шины как для первичной (на конвейеры автозаводов), так и для вторичной комплектации автомобилей. Однако собеседник “Ъ” на рынке уточняет, что для любого производителя шин вторичная комплектация — это основной бизнес. Российский рынок легковых шин в последние годы составлял около 30–40 млн штук в год. При этом «Татнефть» сейчас в процессе покупки завода Nokian Tyres мощностью 17 млн шин в год (см. “Ъ” от 29 октября). Кроме того, Michelin в июне заявила о планах по передаче российского бизнеса локальному менеджменту до конца 2022 года.

Собеседник “Ъ” на рынке отмечает, что завод Bridgestone — новый и третий по мощности в РФ после Nokian и Pirelli (если учитывать площадки в Воронеже и Кирове), затрудняясь в нынешней ситуации оценивать перспективы сделки.

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting полагает, что интерес к активу будет — загрузка у Bridgestone менее зависела от экспорта, чем у Nokian Tyres, а также производилась довольно широкая линейка (для легковых и легких коммерческих автомобилей, грузовиков). Он отмечает, что, исходя из ожидаемой стоимости сделки Nokian в €400 млн и выручки компании в РФ, можно оценить актив примерно в €200 млн.

Ольга Никитина