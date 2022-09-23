Водка не пошла под суд

Крупный производитель алкоголя ГК «Руст» («Русский стандарт», «Зеленая марка») Рустама Тарико уладил спор с Альфа-банком, который требовал с компаний группы около 8 млрд руб. Большую часть задолженности «Руст» мог рефинансировать в другом банке. Рост потребления и производства водки в стране должны дополнительно поддержать бизнес группы, но конкуренты развиваются динамичнее, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Альфа-банк на этой неделе направил в арбитражный суд Москвы несколько ходатайств об отказе от исков в рамках спора со структурами крупного производителя алкоголя ГК «Руст» (бренды «Русский стандарт», «Зеленая марка», «Парламент» и др.) Рустама Тарико, следует из картотеки дел. На вечер четверга отказ от исков заявлен в рамках дел о взыскании с компаний группы 1,93 млрд руб. По искам еще на 1,12 млрд руб. суд решил прекратить производства. Обновлений по другим делам в картотеке дел пока нет.

Альфа-банк в середине августа подал к структурам ГК «Руст» серию исков с требованием около 8 млрд руб. в связи с неисполнением обязательств по соглашению о возобновляемой мультивалютной кредитной линии от сентября 2015 года. Представитель ГК «Руст» пояснял, что группа собиралась рассчитаться с Альфа-банком в ходе продажи польской CEDC (бренд Zubrowka и пр.) местной группе Maspex, но из-за санкций та не смогла выплатить долг.

По словам источника “Ъ” на рынке, Альфа-банк погасил большую часть обязательств структур ГК «Руст» за счет рефинансирования стороннего банка. Название кредитной организации собеседник “Ъ” не раскрыл. По его словам, между Альфа-банком и ГК «Руст» остались отношения по действующим до конца 2022 года банковским гарантиям, а также по реструктурированным обязательствам по ранее выплаченным гарантиям. В ГК «Руст» заявили “Ъ”, что урегулировали все финансовые вопросы и разногласия с Альфа-банком, результатом чего стало прекращение судебных разбирательств и других юридических и административных действий по отношению друг к другу.

Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский говорит, что для рефинансирования обязательств в другом банке ГК «Руст» могло понадобиться новое обеспечение, поручительство или последующий залог уже заложенного имущества. По его словам, из-за сложной структуры сделки ставка рефинансированного кредита может быть выше рынка. В рамках рассмотрения одного из исков Альфа-банка к структурам «Руст» на 1,4 млрд руб. суд также наложил арест на активы ответчиков — денежные средства на счетах и алкогольную продукцию, что парализовало операционную деятельность, сказано в материалах суда. Собеседники “Ъ” в торговых сетях в августе говорили, что «Руст» на этом фоне приостанавливал поставки. Если задолженность погашена, арест должен быть снят, указывает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев отмечает, что преимущество ГК «Руст» — диверсифицированный бизнес с сильным водочным брендом и собственным итальянским винным домом Gancia, наличие которого в текущих условиях особенно актуально. С другой стороны, «Руст» в последние годы не уделял особого внимания дистрибуторскому бизнесу, а ключевые конкуренты группы развивали свои розничные сети, запускали отделы HoReCa и т. д., добавляет он.

По имеющимся у “Ъ” данным участников рынка, в январе—августе «Руст» был пятым по производству водки в РФ, выпустив 3,76 млн дал, что на 32% меньше год к году. Ранее в группе поясняли, что временно снижали объемы производства из-за сокращения числа заказов с некоторых экспортных рынков из-за санкций. Согласно ЕГАИС, общий выпуск водки в РФ за этот период вырос на 9,17%, до 49,97 млн дал, розничные продажи — на 7,11%, до 49,39 млн дал. Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз говорит, что российский рынок водки остается растущим и, хотя это в меньшей степени касается премиум-брендов, тренд должен поддержать и бизнес «Руста».

Анатолий Костырев