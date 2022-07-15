Каршеринг взлетел до Поднебесной

Каршеринговые сервисы, потеряв западных и японских партнеров, начали активно пополнять свой парк китайскими автомобилями. Так, сервис «Делимобиль» закупил первую партию Chery Tiggo 4 и со следующего года рассчитывает на агрессивную экспансию в стране за счет китайского автопрома. «Яндекс.Драйв» также планирует закупить в этом году до 7 тыс. таких машин. Марки брендов из КНР уже предлагают своим пользователям «Ситидрайв» и BelkaCar. Продукция китайских производителей — единственная возможность для российского каршеринга обновлять свой парк. Но, предупреждают эксперты, в условиях дефицита стоимость поездок все равно продолжит расти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Делимобиль» пополнил автопарк в Москве 150 новыми автомобилями Chery Tiggo 4, рассказали “Ъ” в компании. Для нее это первый опыт работы с китайскими производителями и самая крупная закупка с начала года. С 2023 года «Делимобиль» планирует наращивать парк автомобилей на 10–12 тыс. штук ежегодно за счет китайских производителей. Инвестиции в текущую закупку представитель сервиса раскрывать не стал. Розничная цена Chery Tiggo 4 в РФ начинается от 1,7 млн руб. за штуку, указано на сайте производителя.

Активно переключаются на автомобили из КНР и другие сервисы каршеринга. «Ситидрайв» уже добавил в свой парк китайские Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro, рассказывает его гендиректор Алексей Сергеев. По его словам, с начала года компания закупила более 3 тыс. машин. Господин Сергеев говорит, что проблем с эксплуатацией новых автомобилей у сервиса пока не возникает, а пользователи не видят принципиальной разницы с немецким автопромом.

Близкий к «Яндекс.Драйву» источник “Ъ” говорит, что проект смог договориться с поставщиками на покупку до 7 тыс. китайских автомобилей в этом году. В «Яндекс.Драйве» от комментариев “Ъ” отказались. Ранее сообщалось, что из-за истекающих лизинговых контрактов «Яндекс.Драйв» может потерять до трети своего парка в 2022 году (см. “Ъ” от 20 апреля). В BelkaCar, которая в начале марта вывела не менее 100 Chery Tiggo 4 на линию, также не стали комментировать планы по обновлению парка.

Сергей Удалов из «Автостата» отмечает, что доля китайских марок на российском рынке к июню достигла 21% и продолжит увеличиваться. Для каршеринга, продолжает он, это фактически единственный вариант, если те не хотят закупать Lada: «С корейскими марками пока нет определенности по поводу поставок, тогда как китайские концерны нацелены на экспансию здесь».

Собеседник “Ъ” в отрасли также признает, что китайские производители — единственные, кто готов обеспечить поставки машин и комплектующих. По его словам, производители из Индии пока непредсказуемы ни по качеству, ни по возможностям поставок. Закупать индийские автомобили без сертификатов ОТТС реалистично только через ввоз в Россию физлицами, добавляет Сергей Удалов, но в ближайшее время число марок из Азии так и или иначе будет расти.

Основатель проекта «Трушеринг» Юрий Николаев отмечает, что до геополитического кризиса китайские автомобили не были популярными в каршеринге из-за сопоставимых цен, например, с Volkswagen. «Переход на автопром из КНР для каршеринга грозит разве что репутационными рисками: пользователи привыкли ездить на Kia, Toyota, BMW. Потребуется некоторое время, пока они привыкнут к Haval, Chery или Geely»,—полагает он.

Господин Сергеев уточняет, что переход на китайский автопром не окажет влияния на формирование стоимости поездок для пользователей. Юрий Николаев ожидает, что стоимость поездок продолжит расти: в условиях дефицита цены на автомобили даже для оптовых покупателей близки к розничным, а лизинговые ставки и стоимость эксплуатации стали выше, чем до кризиса.

Никита Щуренков, Ольга Никитина