Нефть в октябре не подкачала

По данным “Ъ”, России, несмотря на запас квот ОПЕК+ и высокие цены на сырье на мировых рынках, не удалось в октябре увеличить производство нефти, которое остается на уровне 1,47 млн тонн в сутки. Это ниже квоты ОПЕК+ и немного меньше сентябрьских показателей. Потенциально превысить уровень возможно за счет возобновления производства на «Сахалине-1». Однако эксперты ожидают продолжения снижения добычи в ноябре из-за подготовки к эмбарго ЕС на российскую нефть, которое вступит в силу 5 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

РФ не сумела в октябре увеличить производство нефти, которое пока держится на уровне не более 1,47 млн тонн в сутки с учетом производства конденсата, рассказали источники “Ъ”, знакомые с ситуацией. Экспорт российской нефти по морю и нефтепроводам сократился относительно сентября почти на 2%, примерно до 640 тыс. тонн в сутки.

По словам собеседников “Ъ”, в ноябре ситуацию можно было бы улучшить за счет возобновления производства на проекте «Сахалин-1», которое прекратилось в мае в результате отказа ExxonMobil от отгрузок (см. “Ъ” от 17 октября). В октябре власти РФ сменили оператора «Сахалина-1» на «Роснефть», а Exxon вышла из проекта. Предполагалось, что в этом году «Сахалин-1» будет производить свыше 24 тыс. тонн в сутки. После его перезапуска пока удается выйти на производство в объеме менее половины от плана.

С апреля по август Россия непрерывно наращивала добычу, которая весной снизилась из-за трудностей с экспортом после введения санкций. На фоне отказа европейских покупателей от российского сырья нефтекомпании РФ вынуждены была переориентировать поставки на восток, а также максимально загружать свои НПЗ.

Привлекательность поставок топлива на внутренний рынок обеспечивалась выплатой субсидий по демпферу. Объем первичной переработки нефти в октябре превысил 760 тыс. тонн в сутки, незначительно увеличившись относительно сентября. В сентябре, как сообщал “Ъ”, отрасль восстанавливала добычу после небольшого сокращения в августе, что объясняется сокращением производства конденсата из-за снижения добычи газа «Газпромом», а также прекращением добычи на Приразломном месторождении «Газпром нефти» в связи с ремонтами.

Но квота на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ для России на октябрь составляет 10,5 млн баррелей в сутки (б/с). Фактическая октябрьская цифра — 10,7 млн с учетом конденсата, на который в сентябре приходилось около 8%, и это меньше, чем в сентябре (10,8 млн б/с по нефти и конденсату).

До введения эмбарго добыча нефти сохранится примерно на одном уровне либо немного снизится, считает Максим Малков из Kept. Эмбарго автоматически приведет к резкому падению спроса и необходимости перенаправления поставок выпадающих объемов, оперативно разрешить вопрос не получится из-за отказа покупателей не только из ЕС приобретать российскую нефть — НПЗ в Индии уже сокращают закупки во избежание вторичных санкций, отмечает он. Впрочем, поставщики и потребители находят альтернативные схемы и маршруты, так как дисконт делает ее привлекательной для покупки, признает господин Малков.

РФ не может увеличить производство до уровня, зафиксированного ОПЕК+, по ряду причин, основные из которых касаются сбыта, таких как отказ ряда партнеров от контрактов из-за опасения вторичных санкций, высокие дисконты на доступных рынках, проблемы с логистикой, считает партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин, также начинает сказываться уход технологий из-за санкций, из-за чего растет себестоимость добычи. По его оценкам, в декабре добыча может упасть на 9%, до 1,3 млн тонн в сутки.

Сейчас и в ближайшие несколько месяцев динамика российской нефтедобычи будет определяться не физическими возможностями или обязательствами в рамках ОПЕК+, а ситуацией на внешних рынках, и сохранение добычи на уровне августа—сентября выглядит хорошим результатом, полагает заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев. По его мнению, с ноября 2022 года по март 2023 года добыча может снизиться на 0,5–0,7 млн б/с из-за структурной перестройки и прекращения поставок в страны ЕС, и снижение добычи, вероятно, начнется уже в ноябре из-за заблаговременного отказа части потребителей в Средиземноморье от импорта из России.

Дмитрий Козлов