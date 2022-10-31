Российская безопасность не прижилась в Казахстане

Казахстан продолжает дистанцироваться от совместных проектов с российскими организациями. Так, выяснил “Ъ”, заморожен проект «Бизона» с казахским оператором связи «Транстелеком» по обеспечению кибербезопасности в стране. Контракт стоимостью около 2,4 млрд руб., по данным источников, был заключен в 2019 году на шесть лет. На решение казахской стороны отказаться от проекта повлияли санкции в отношении Сбербанка, которому «Бизон» принадлежал до июля, считают эксперты, а также «общая геополитическая обстановка». В стране работают зарубежные поставщики ИБ-решений, поэтому замена российского партнера не станет проблемой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Проект компании «Безопасная информационная зона» («Бизон», партнер Сбербанка, ранее входивший в его структуры) с одним из крупнейших казахских операторов связи «Транстелекомом» по созданию платформы для оказания услуг кибербезопасности в Казахстане заморожен, рассказали два источника “Ъ” на российском IT-рынке и собеседник в соседней стране.

Компании договорились о проекте в июне 2019 года, говорится на сайте «Бизона», для «объединения экспертизы и опыта собственных центров по мониторингу и оперативному реагированию на инциденты», а также создания в Казахстане облачного решения, которое позволит автоматизировать «обеспечение защиты от киберугроз». Объем контракта на шесть лет составлял 2,4 млрд руб., уточнил собеседник “Ъ”, знакомый с ходом проекта. В «Бизоне» и Сбербанке отказались от комментариев, в «Транстелекоме» не ответили.

ООО «Бизон» зарегистрировано Сбербанком в 2016 году, компания занималась защитой инфраструктуры головной организации, в том числе и тестированием на проникновение. В 2018 году «Бизон» вошел в перечень организаций, ответственных за реализацию дорожной карты федерального проекта «Информационная безопасность» нацпроекта «Цифровая экономика» (см. “Ъ” от 17 октября 2018 года). По итогам 2021 года выручка ООО составила 2,7 млрд руб., чистая прибыль — 96,3 млн руб. После введения санкций в отношении Сбербанка у компании сменился собственник — с 6 июля учредителем «Бизона» выступает ООО «УК "Бизон"», принадлежащее закрытому инвестфонду «112 Девелопмент».

АО «Транстелеком» создано в 1998 году, входит в число крупнейших операторов связи Казахстана. По данным «СПАРК-Интерфакс», 25% принадлежит «Казахстан темир жолы» — крупнейшему оператору магистральной железнодорожной сети Казахстана. Еще 75% у компании внука Нурсултана Назарбаева Нурали Алиева Unit Telecom. Выручка «Транстелекома» за 2021 год составила 14,2 млрд руб., чистая прибыль — 815,1 млн руб.

Последствия разрыва с российским партнером зависят от того, на каком этапе находился проект, говорит собеседник “Ъ” на отечественном IT-рынке: «У "Бизона" почти нет отчуждаемых решений, он работает по сервисной модели. Управление полностью ложится на местную структуру, эта схема — привычная для операторов связи». «Транстелекому» придется искать нового партнера по кибербезопасности, чтобы «переписать проект, заточенный под "Бизон"», полагает источник “Ъ”, это займет не менее полугода-года.

Остановка проекта могла быть связана с решением казахской стороны самостоятельно развивать кибербезопасность, считает руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов, кроме того, рынок страны насыщен западными вендорами. Эксперт не считает, что остановка сотрудничества может негативно сказаться на репутации «Бизона». По его мнению, в целом у российских решений в области кибербезопасности есть потенциал для экспорта, но не столько в СНГ, сколько в страны Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Казахстан сворачивает сотрудничество со Сбербанком и его структурами с начала военных действий на Украине, добавляет консультант ПИР-Центра Олег Шакиров. Так, отмечает эксперт, еще в апреле страна отказалась от партнерства с банком в сфере цифровизации госсектора, которое было заключено на ВЭФ-2021 при участии президентов Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева: «Причиной была названа геополитическая ситуация. В августе Сбербанк продал дочерний банк в Казахстане местному холдингу "Байтерек"». Поэтому, считает эксперт, если сотрудничество с «Бизоном» было заморожено, то ключевую роль сыграл геополитический фактор: «В целом Казахстан для России по-прежнему дружественная страна, но на таких примерах видно, как она дистанцируется, чтобы избежать последствий для себя».

Татьяна Исакова; Александр Константинов, Астана