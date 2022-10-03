Отечество в кибербезопасности

К концу 2022 года рынок кибербезопасности в России увеличится на 20%, до 150,1 млрд руб. Ключевыми факторами роста по-прежнему будут ускоренное импортозамещение и пристальное внимание государства к этому процессу. Основной объем закупок пока также наблюдается в госсекторе и на объектах критической инфраструктуры, а не в коммерческом сегменте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с исследованием TAdviser, посвященным перспективам развития рынка информационной безопасности в России. Из него следует, что рост рынка по итогам 2022 года может составить до 20%, тогда как по итогам 2021 года он составил 16% и достиг 125,1 млрд руб. Ключевыми бенефициарами роста в 2022 году станут российские разработчики средств кибербезопасности. Росту сегмента, по оценке аналитиков TAdviser, способствуют ускорение импортозамещения из-за ухода зарубежных участников рынка, усиление внимания руководства страны к вопросам информационной безопасности, «резонансные инциденты в сфере безопасности и возможное ужесточение ответственности за них».

Аналитики также отмечают, что уже в 2023 году на закупки решений повлияет новый фактор: создание реестра недопустимых событий в области кибербезопасности Минцифры, который будет содержать информацию о наиболее критичных угрозах для разных сфер экономики (см. “Ъ” от 23 августа). К негативным факторам, которые тормозят рост, TAdviser относит нехватку аппаратного обеспечения на российском рынке.

После начала военных действий на Украине с российского рынка ушли почти все зарубежные компании в области кибербезопасности: словацкая ESET, чешская Avast и американские Fortinet, NortonLifeLock Inc., Forcepoint (Websense), Cisco Systems и другие. При этом число атак на российскую IT-инфраструктуру выросло в несколько раз, что повысило спрос на продукты со стороны бизнеса и госсектора. Власти же стали ужесточать регулирование этой сферы: согласно указу президента от 1 мая, госорганам запрещается использовать средства защиты из «недружественных» стран с 2025 года.

Несмотря на введенные меры, пока соотношение зарубежных и отечественных решений в области кибербезопасности, используемых конечными пользователями, сильно разнится в зависимости от отрасли, отмечает TAdviser: «В госсекторе и в значимых объектах критической информационной инфраструктуры доля отечественных решений может достигать 90–100%, в то время как среди коммерческих структур соотношение иностранных решений и российских составляет примерно 50% на 50%».

Многие разработчики ИБ-решений заходили на рынок с ориентиром на корпорации, поэтому их решения могут быть сложными и дорогими для этой категории, объясняет руководитель отдела аналитики «СерчИнформ» Алексей Парфентьев. Например, часть программного обеспечения (ПО) нельзя приобрести по подписной модели, которую предпочитает малый бизнес. Такие компании очень чувствительны к ценовым предложениям и ранее сделанным инвестициям, кроме того, как правило, им не хватает специалистов в области информационной безопасности и IT в целом, добавляет управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Анна Кулашова.

Сдерживающим фактором для роста рынка кибербезопасности в России является объявленная частичная мобилизация, считают собеседники “Ъ” в отрасли. «Профильные специалисты на стороне заказчика в подавляющем большинстве мужчины среднего возраста, служившие, с военно-учетной специальностью»,— говорит один из источников “Ъ”. Бронь, по его мнению, распространится на единицы, а «выпадение специалистов как со стороны заказчика, так и разработчика из рабочего процесса на неопределенный срок станет серьезной проблемой для отрасли».

Татьяна Исакова