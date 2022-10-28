Валютная оставляющая

ЦБ не видит возможности воспользоваться указом президента, наделившим регулятора правом выдавать разрешение на вывоз из страны наличной валюты на сумму, превышающую $10 тыс. Отчасти на такое решение влияют ограничения на ввоз банкнот со стороны ЕС и США. Вместе с тем, по мнению экспертов, реализация этого права помогла бы не только российским туристам, которые ограничены в использовании карт российских банков за рубежом, но и бизнесменам в налаживании параллельного импорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

В пятницу, 28 октября, на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не видит возможности использовать право выдавать разрешения на вывоз из страны валюты на сумму более $10 тыс. Возможности увеличить лимит вывоза наличной валюты для граждан в настоящее время «у нас нет, потому что доступ к наличной валюте у нас ограничен, безналичные поступают более активно как оплата по нашим экспортным товарам», пояснила она. В частности, еще в начале марта ЕС запретил экспорт купюр в Россию (см. “Ъ” от 2 марта), а через неделю аналогичный запрет ввели США (см. “Ъ” от 11 марта). ЦБ тогда же ввел запрет снимать со своих счетов наличную валюту, приобретенную российскими гражданами до 9 марта, на сумму свыше $10 тыс. (в эквиваленте). Впрочем, покупка в обменных пунктах банков не была запрещена.

Право выдавать разрешение на вывоз валюты на сумму, превышающую $10 тыс., Банку России в середине октября предоставил указ президента РФ.

ЦБ должен был разработать и принять на совете директоров документ, регламентирующий, кто и в каких случаях может получить такое разрешение, но, судя по заявлению главы регулятора, этот документ до сих пор не принят. На соответствующий запрос “Ъ” в ЦБ не ответили. Впрочем, не все эксперты после выхода указа увидели необходимость его срочной реализации. Так, председатель правления «Национального платежного совета» Алма Обаева посчитала, что это будет возврат к валютному регулированию 90-х годов прошлого века, когда индивидуально выдавали разрешение на вывоз валюты.

При этом, согласно указу президента РФ №81, с 2 марта 2022 года установлен запрет на вывоз наличной иностранной валюты и денежных инструментов в иностранной валюте стоимостью более $10 тыс. в эквиваленте на дату вывоза. Впрочем, каждый выезжающий член семьи, включая несовершеннолетних детей, может взять с собой в поездку указанную сумму. По словам партнера юридической компании a.t.Legal Александра Павловского, этот запрет является безусловным, то есть не предусматривающим наличия какой-либо процедуры его обхода, например в виде получения специального разрешения компетентного органа власти.

По данным ЦБ, физические лица были одними из основных покупателей безналичной валюты на бирже со второй половины апреля этого года. За летние месяцы они приобрели не менее $8 млрд в эквиваленте. Валюта приобреталась «в основном через банки, которые осуществляли переводы на зарубежные счета», отмечает регулятор. Однако, по сути, без ограничения (до $1 млн в месяц) можно переводить деньги безналично и только на свои счета за рубежом. При этом, согласно данным ЦБ, наличной валюты на руках у населения на 1 сентября находилось чуть менее $95 млрд. Основываясь на этой статистике, директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов отметил, что валюта на руках у населения есть и увеличение лимита на ее вывоз может быть нацелено среди прочего на поддержку российских туристов и граждан, по иным причинам выезжающих за рубеж. «Поскольку эмитированные российскими банками карты международных платежных систем давно заблокированы, а банки Турции, Казахстана, Вьетнама, Кыргызстана перестали или перестают принимать карты "Мир", это может помочь»,— сказал он.

Но даже если ЦБ начал бы выдавать такие разрешения, не факт, что это помогло бы российским туристам вывозить более крупные суммы из страны, отмечает партнер мультисемейного офиса ITS WM Игорь Кузнец

«В большинстве стран действуют требования по декларированию наличной валюты, которую физические лица провозят через границу, это связано с тем, что государству необходимо контролировать оборот наличной иностранной валюты, с тем чтобы не допустить случаи отмывания денежных средств»,— говорит он. В рамках ЕС сумма свыше €10 тыс. подлежит декларированию. При ввозе в страны ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) также необходимо декларировать наличные денежные средства, превышающие эквивалент $10 тыс. Однако декларирование — это не запрет на ввоз валюты. И по мнению юриста «КСК Групп» Александра Марина, послабления, данные указом президента, направлены на восстановление импорта товаров в Россию, что «должно сказаться положительно на российской экономике».

Максим Буйлов