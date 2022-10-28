«О производителях средств защиты вспоминают только в экстремальных ситуациях»

О росте загрузки и проблемах производителей защитных изделий “Ъ” рассказал президент Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (СИЗ) Владимир Котов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено Ассоциацией СИЗ Фото: Предоставлено Ассоциацией СИЗ

— В начале пандемии COVID-19 в России была острая нехватка масок и перчаток и рост цен. Подобная ситуация сейчас наблюдается с экипировкой и другими товарами после начала военных действий и особенно мобилизации. Чем эти ситуации похожи и чем отличаются?

— В начале 2020 года резко рос спрос на легкие средства респираторной защиты, перчатки и антисептики, сейчас — на специальные одежду, обувь, спальные мешки, медицинские средства и в меньшей степени тактические очки. В обоих случаях резкое повышение спроса произошло внезапно, но как раз именно на такой случай должны быть созданы запасы и технологии распределения соответствующих средств.

В пик COVID-19 спрос рос прежде всего на простые средства защиты органов дыхания. У производителей, входящих в Ассоциацию СИЗ, уже были технологии, позволившие с поддержкой Минпромторга и Фонда развития промышленности увеличить выпуск качественной продукции с подтвержденными защитными свойствами в десятки раз в кратчайшие сроки. Это полностью удовлетворило спрос.

Производители же защитной одежды зависят от импортных поставок. Для выпуска тканей используют иностранные сырье и материалы — импортную фурнитуру, нитки, иголки, оборудование. Все это необходимо оперативно доставлять, что не так просто в текущей геополитической ситуации. Российские швейные мощности и до того были загружены, особенно после COVID-19.

Безусловно, мы справимся с обеспечением приоритетных заказов для нужд государства, но есть риски задержек поставок для индустриального сектора. Здесь есть возможность заместить объем за счет увеличения импорта из Китая, Турции, Узбекистана.

— Какова роль госзаказа у производителей защитной одежды и обуви?

— Кто-то из производителей защитной обуви предпочитает работать только с госзаказом, кто-то не хочет зависеть от нюансов госсектора и диверсифицирует работу. Производители специальной одежды, как правило, работают одновременно и для госзаказа, и для индустриального рынка. Требования к СИЗ достаточно высоки и регламентированы, и есть производители, которые работают для физических лиц за счет упрощения изделий, снижая защитные свойства.

— Ждете ли вы поддержки от государства и в чем именно?

— Наши производители СИЗ — это малый и средний бизнес, не имеющий серьезных финансовых ресурсов, но обеспечивающий жизненно необходимой продукцией все отрасли: металлургов, энергетиков, пожарных, врачей, сотрудников силовых ведомств, военных и т. д. К сожалению, о производителях СИЗ вспоминают только в экстремальных ситуациях. Но чтобы наладить системную работу, отрасли нужна своя госпрограмма, направленная в первую очередь на достижение независимости от импорта. Чтобы в критические моменты не приходилось отправлять самолеты в Китай за одноразовыми изделиями сомнительного качества.

Сейчас для поставки СИЗ в крупную компанию производителю нужно выиграть тендер, внести финансовое обеспечение, затем найти деньги на закупку сырья, произвести продукцию и поставить, а потом ждать деньги за поставленный товар. Инвестировать в таких условиях в развитие предприятий крайне сложно, а малому бизнесу — просто невозможно.

Кроме того, текущий кризис законодательно не относится к форс-мажору, из-за чего от многих поставщиков СИЗ требуют исполнения ранее заключенных контрактов на старых условиях, хотя экономические реалии, включая себестоимость производства и тому подобное, сильно изменились.

— Производители СИЗ и экипировки будут увеличивать мощности из-за частичной мобилизации?

— Любое развитие возможно только в условиях предсказуемости рисков и понимания перспектив. В пик пандемии многие предприятия круглосуточно работали над наращиванием производств, а когда спрос начал сокращаться, фактически остались наедине с непроданной продукцией и были вынуждены консервировать производства. Остановки предприятий удалось избежать в первую очередь из-за ухода ряда иностранных производителей СИЗ органов дыхания, что высвободило ниши на рынке.

Сейчас мы наблюдаем ажиотаж на некоторые виды СИЗ, тогда как в целом ассортимент очень широк. Как долго сохранится текущий высокий спрос, сказать сложно. Фундаментально он зависит от количества населения, сталкивающегося с опасными и вредными условиями, но ожидать демографического роста и увеличения количества рабочих мест в нашей стране пока не приходится. С другой стороны, стоит рассчитывать если не на увеличение количества изделий, то на повышение качества СИЗ. Кроме того, необходимо использовать потенциал замещения импорта изделий и сырья.

Есть и проблема нехватки кадров. В производстве СИЗ в целом сегодня не самые престижные и востребованные профессии, которые не обещают серьезного заработка.

Во многом так происходит из-за особенностей производства. Для специальной защитной обуви выдвигают повышенные требования с точки зрения материалов, что делает себестоимость достаточно высокой, а цена, по которой такая обувь может быть продана, имеет ограничения. Импортировать синтетические кроссовки или туфли из Китая выгоднее.

Интервью взял Анатолий Костырев