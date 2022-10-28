Уэсли Со не сладил с ладьей

На чемпионате мира по шахматам Фишера в Рейкьявике случился чрезвычайно забавный инцидент. В разгар группового этапа выяснилось, что действующий обладатель титула в этой дисциплине Уэсли Со из США, сенсационно вырвавший звание у «классического» чемпиона Магнуса Карлсена в 2019 году, не знает правил. В партии мини-матча против россиянина Яна Непомнящего Со выполнил рокировку, однако в данных обстоятельствах это было невозможно: король американца был под шахом. Непомнящий пребывал в состоянии шока, пока подошедшая к столу судья растолковывала Уэсли Со правила. В лидеры турнира выбился между тем узбекский вундеркинд Нодирбек Абдусатторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: FIDE Фото: FIDE

Одна из самых нелепых и вместе с тем забавных ситуаций за всю шахматную историю произошла на текущем чемпионате мира по шахматам Фишера в Рейкьявике. Главным ее участником стал действующий обладатель титула в этом формате, изобретенном легендарным Бобби Фишером и предусматривающем произвольную расстановку фигур на первом ряду, 29-летний американец Уэсли Со. Звание чемпиона он завоевал еще в 2019 году, попутно нанеся в финале тогдашнему сопернику — норвежскому гроссмейстеру Магнусу Карлсену — самое разгромное поражение в карьере с итоговым счетом 13,5:2,5.

Инцидент этот произошел во второй соревновательный день нынешнего мирового первенства. Тогда Уэсли Со в качестве оппонента достался 32-летний россиянин Ян Непомнящий, выступающий под флагом Международной шахматной федерации (FIDE). Им предстояло провести друг с другом две серии партий — третьего и четвертого туров.

Начался комичный эпизод с промаха американца, игравшего черными. Со, утративший концентрацию, убрал с последнего ряда своего ферзя, оставив там таким образом только две фигуры — короля на g8 и ладью на h8. Затем Непомнящий, которого такой ход оппонента, мягко говоря, удивил, поднял на a8 своего ферзя и объявил Со шах. Американец, на лице которого читались невозмутимость и спокойствие, решил ответить на эту угрозу рокировкой: взял ладью, перенес ее на клетку f8 и стал, как ни в чем не бывало, ждать нового удара.

Россиянин изумился еще сильнее. Он никак не мог поверить, что Со, вот уже более десятка лет играющий в элите, забыл про это элементарное правило, с которым Непомнящий, по его словам, познакомился «в пять лет или около того»: если король находится под шахом, то исполнять рокировку нельзя.

Американец начал дискутировать на эту тему с подошедшей судьей. Девушка склонилась над доской и с извиняющимся видом принялась объяснять гроссмейстеру, занимающему в рейтинге FIDE пятую строчку, что так делать вообще-то запрещено, а затем подозвала своего коллегу-мужчину. Все то время, пока пара беседовала с Уэсли Со, Ян Непомнящий искоса наблюдал за ситуацией и никак не мог прийти в себя: он то разводил руками, то приподнимал брови, то пожимал плечами, то мотал головой. А затем, приготовившись встать из-за стола, закатил глаза. Позднее Со честно признался в беседе с журналистами, что ранее никогда не читал правила шахмат Фишера, хотя пункт о рокировке является актуальным и для игры в классику, и для этого формата.

По результатам двух соревновательных дней Непомнящий заработал суммарно пять очков и поднялся в турнирной таблице группы А на вторую строчку. Ее безусловным лидером — с восемью очками — является 18-летний узбекский вундеркинд Нодирбек Абдусатторов, превратившийся в главную звезду августовской Всемирной шахматной олимпиады в Ченнае. Именно его блестящее выступление привело тогда к победе сборную Узбекистана, опередившую двух очень серьезных конкурентов — команду Армении и вторую индийскую сборную.

В группе B первую позицию делят два игрока — Магнус Карлсен и американец Хикару Накамура, у которых по шесть очков. Заключительные туры группового этапа — пятый и шестой — прошли в четверг поздно вечером. По их результатам должны определиться участники play-off чемпионата, куда пройдут по два сильнейших гроссмейстера из каждой группы.

Екатерина Ремизова