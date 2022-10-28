Истребителем никто не управлял

Как стало известно “Ъ”, участникам расследования недавней катастрофы Су-30СМ в Иркутске удалось извлечь из обломков и начать расшифровку параметрического самописца разбившейся машины. «Черный ящик», возможно, поможет экспертам объяснить причину последнего губительного маневра истребителя. Пока считается, что сорвать машину с круга и отправить ее в стремительное пике мог один из потерявших сознание пилотов, непроизвольно склонившийся к ручке управления. Разобраться с причинами обморока и гибели пилотов будет сложнее, поскольку система обеспечения экипажа кислородом была полностью уничтожена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Детали катастрофы раскрылись в обломках самолета

Фото: Владимир Смирнов, Коммерсантъ Детали катастрофы раскрылись в обломках самолета

Фото: Владимир Смирнов, Коммерсантъ

Как сообщил “Ъ” близкий к технической комиссии по расследованию авиакатастрофы источник, экспертам удалось найти в обломках бортовой самописец, зарегистрировавший параметры последнего полета Су-30СМ. С его помощью, возможно, удастся объяснить причину необычного маневра истребителя, который и стал последним для его экипажа.

Напомним, в минувшее воскресенье ведомая системой автоматического управления машина с двумя потерявшими сознание или уже мертвыми пилотами в кабине начала относительно безопасное движение по условному кругу на высоте около 600 м над окраиной Иркутска. Полет, по данным экспертов, мог продолжаться довольно долго, и только после полного расходования запаса топлива истребитель с заглохшими двигателями должен был потерять скорость и сорваться в штопор.

Однако «кружение» закончилось гораздо раньше: через 40 минут машина резко опустила нос и при работающих двигателях почти отвесно понеслась к земле. Поскольку организация такого маневра находится за пределами возможностей автоматики Су-30СМ, эксперты не исключают, что пикирование началось после того, как один из летчиков непроизвольно повалился с кресла, задев многофункциональную ручку управления самолетом. При этом ремни, которые должны были удержать пилота от падения, по мнению специалистов, могли быть и отстегнуты летчиками во время их борьбы за выживание.

Определить причину обморока и гибели пилотов будет сложно. Дело в том, что вся попавшая под подозрения кислородно-дыхательная аппаратура экипажа истребителя КДА-15, в отличие от «черных ящиков», располагалась спереди самолета и в результате катастрофы была полностью утрачена. Как пояснил “Ъ” источник, удар машины в землю был такой силы, что ее носовая часть заглубилась в землю на 6 метров, а кислородные баллоны, переходники, шланги и редукторы не просто разрушились или сгорели, а превратились в прах.

Напомним, истребитель стартовал с аэродрома выпустившего его Иркутского завода (является филиалом ПАО «Корпорация "Иркут"», входящего в госкорпорацию ОАК) в рамках завершающего этапа так называемых приемо-сдаточных испытаний перед вводом в эксплуатацию. По данным источников “Ъ”, испытания проводились на высоте 9 тыс. м, однако еще при ее наборе оба пилота одновременно перестали выходить на связь с руководителем полетов.

Поскольку истребитель в этот момент находился в режиме автоматического управления, автоматика провела намеченные тесты за летчиков, вернув Су-30СМ к заводскому аэродрому. Для ухода машины в глиссаду — наклонную прямую, заканчивающуюся в точке приземления на полосе,— экипаж уже вручную должен был снизить скорость с 800–900 км/час примерно до 300–350 км/час, однако сделать это оказалось некому. В итоге автопилот отправил истребитель в долгое кружение над городом.

Помочь коллегам попытался опытнейший пилот завода и главный испытатель истребителей семейства «Сухой» в России Сергей Михайлюк. Подняв в воздух вторую «сушку», он приблизился к терпящему бедствие истребителю, но сумел лишь убедиться в том, что сама машина находится в исправном состоянии, а оба ее пилота безвольно сидят в креслах, опустив головы.

Опрошенные “Ъ” эксперты полагают, что причиной одновременного обморока и гибели пилотов «сушки» стало отравление азотом, которым могли по ошибке быть заполнены баллоны их кислородно-дыхательной аппаратуры. По данным специалистов, начиная с высоты примерно в 5 тыс. м в дыхательные маски летчиков совместно с забортным воздухом начинает подаваться кислород из баллонов. Заместивший его в данном случае азот, по мнению экспертов, мог вызвать гибель экипажа.

По одной из версий, азот мог остаться в системе после ее оппрессовки азотом — проверки на прочность и герметичность под повышенным давлением.

Пока азотное отравление пилотов остается версией. Во всяком случае, разбирающийся в причинах трагедии СКР о каких-либо подозрениях в адрес организаторов летных испытаний и представителей наземных служб, готовивших истребитель к полету, не заявлял.

Сергей Машкин