Больше рейтингов, хороших и разных

В Минфине обсуждается изменение правил отбора банков, которые работают со средствами федерального казначейства. Если сейчас для этого необходимы рейтинги от АКРА и «Эксперт РА», то в дальнейшем банки могут обязать иметь рейтинги от трех агентств из четырех работающих на российском рынке. При этом минимальный рейтинговый барьер останется на прежнем уровне. Такое новшество расширит клиентскую базу более молодых и небольших по доле рынка организаций — НКР и НРА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С начала 2023 года могут измениться критерии банков, которые позволяют иметь доступ к государственным деньгам, в частности, дают право привлекать средства казначейства. Об этом “Ъ” рассказал источник в одном из крупных банков. Два источника “Ъ” на финансовом рынке подтвердили планы готовящихся изменений. Как уточняет один из собеседников “Ъ”, в рамках прорабатываемого Минфином документа обсуждается вариант, когда банкам будет необходимо иметь рейтинги от трех российских агентств, причем не ниже определенного уровня для каждого агентства. При этом у банков будет время (минимум полгода), чтобы успеть получить третий рейтинг.

В настоящее время ЦБ аккредитовал четыре рейтинговых агентства — АКРА, «Эксперт РА», НКР и НРА. Круг банков, имеющих доступ к средствам федерального бюджета, зависит от различных параметров. В частности, банк должен либо находиться под контролем ЦБ или государства и иметь капитал не менее 100 млрд руб., либо иметь одновременно рейтинги от АКРА (не ниже A-(RU)) и «Эксперт РА» (не ниже ruA-) и капитал не ниже 25 млрд руб.

В Минфине отметили, что «с целью развития рынка кредитных рейтинговых услуг» ведется работа по использованию кредитных рейтингов, в том числе от НРА и НКР, «в качестве критерия финансовой устойчивости банков», при этом понижать текущие требования к уровню кредитного рейтинга «видится нецелесообразным».

В пассивах кредитных организаций на средства федерального казначейства приходится значимая, хотя и не самая большая доля. По последним доступным данным ЦБ, на начало февраля 2022 года на госсредства (в состав которых входят средства казначейства) в пассивах банков приходилось 6% (6,5 трлн руб.).

Как отмечает заместитель гендиректора агентства «Эксперт РА» Александр Сараев, исходя из уже установленных требований, допуск к работе со средствами федерального бюджета имеют наиболее устойчивые кредитные организации. Тем не менее, по его словам, лучшие мировые практики говорят о дополнительном снижении рисков в случае, если организация имеет сразу несколько кредитных рейтингов, при этом отсечение для допуска должно быть установлено именно по наименьшему кредитному значению, чтобы избежать рейтингового арбитража. Раньше все крупные банки имели больше двух рейтингов, в том числе от международных кредитных рейтинговых агентств (которые уже ушли из России, cм. “Ъ” от 16 мая). По оценке господина Сараева, стоимость таких рейтингов была значительно выше текущих расходов на их поддержание.

Для рейтингового рынка такое новшество сыграет на руку молодым агентствам, имеющим меньшую базу клиентов. Источник “Ъ” в одном из банков отмечает, что такое новшество может привести к перетоку клиентской базы в НКР и НРА. В частности, рейтинги от НРА в настоящее время присвоены 12 банкам, рейтинги НКР — 23 банкам, тогда как «Эксперт РА» рейтингует 135 кредитные организации, а АКРА — 116. «Для рынка, регулятора и инвесторов крайне важен объем реальной статистики, который позволяет оценить компетенции рейтинговых агентств. У новых рейтинговых агентств такой статистики нет, но расширение их клиентской базы в перспективе нескольких лет позволит полноценно валидировать качество их моделей на исторических данных»,— считает господин Сараев.

В АКРА, НКР, НРА отказались от комментариев. В ЦБ не ответили на запрос “Ъ”.

Ольга Шерункова