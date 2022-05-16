Доходы по национальной шкале

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Российские рейтинговые агентства после сворачивания деятельности глобальных агентств «большой тройки» — S&P, Fitch, Moody’s — становятся монополистами рейтингового рынка. В условиях санкционного запрета зарубежным агентствам оказывать услуги по присвоению рейтингов российские игроки могут заполучить новых клиентов и, как следствие, увеличить выручку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

“Ъ” проанализировал отчетность четырех аккредитованных ЦБ российских рейтинговых агентств. По итогам досанкционного 2021 года их выручка увеличилась, у лидера по размеру доходов — агентства «Эксперт РА» — она выросла на 5%, до 613,7 млн руб., у АКРА — на 9,3%, до 525,6 млн руб., у НКР и НРА увеличилась в 1,6–1,7 раза, до 76,4 млн руб. и 33,5 млн руб. соответственно. Суммарно выручка четырех агентств составила 1,2 трлн руб.

Потенциальное влияние антироссийских санкций на бизнес в национальных рейтинговых агентствах оценивают по-разному. С одной стороны, уменьшается количество эмиссий ценных бумаг, и соответственно, их рейтингов, но с другой, к российским агентствам переходят бывшие клиенты иностранных игроков. «Мы получим меньше за рейтинги эмиссий. Вместе с тем приток клиентов продолжается. За первые четыре месяца года количество рейтингов эмитентов выросло на девять,— заявил “Ъ” гендиректор АКРА Михаил Сухов.— Мы рассчитываем, что если клиенты "большой тройки" захотят продолжить взаимодействие с КРА, то будут придерживаться международных подходов, на которых работает АКРА». АКРА не ожидает снижения своей выручки, возможен небольшой рост. В НКР и НРА тоже рассчитывают на рост количества клиентов. В активную фазу работы по присвоению кредитных рейтингов НРА вступило только в прошлом году. «И сейчас мы динамично наращиваем свой портфель»,— пояснила гендиректор НРА Алина Розенцвет.

Отказ международных компаний от работы с российскими клиентами особенно ярко отразился на игроках, продвигающих повестку устойчивого развития, указывает госпожа Розенцвет. «Раньше их интерес к рейтингам ESG определялся преимущественно спросом международных партнеров и их ориентацией на рейтинги глобальных компаний. Сегодня же мы стали единственными возможными поставщиками таких услуг. А рейтинги ESG, в отличие от кредитных, не имеют границ и страновой специфики — эталоны и критерии едины для всех вне зависимости от юрисдикции»,— поясняет она. В отношении агентства НКР «ключевой драйвер роста — это уже стартовавший процесс включения рейтингов НКР в регулирование Банком России, а также другими ведомствами и инфраструктурными узлами российского финансового рынка», отметил его гендиректор Кирилл Лукашук. Например, рейтинги НКР уже используются при расчете капитала страховых компаний.

Ранее международные рейтинговые агентства «большой тройки» S&P, Fitch, Moody’s заявили о намерении отозвать рейтинги российских эмитентов и прекратить коммерческую деятельность в России. Рейтингование российских клиентов со стороны этих глобальных компаний стало невозможным после введения санкций. В частности, Европейский союз запретил присваивать российским лицам кредитные рейтинги, аналогичные санкции ввели и США. Как отмечает партнер юридической фирмы Nordic Star Артем Жаворонков, нарушение этого запрета грозит не только отзывом лицензии на деятельность, но и штрафами, иными словами фактически потерей бизнеса. В части ответственности за нарушение в ЕС администрирование спускается на уровень национального законодательства каждой страны, поясняет он. Таким образом фактически в России остаются лишь четыре агентства. Отдельные сотрудники этих агентств уже ведут переговоры о переходе в российские КРА, часть из них пока релоцировалась в другие офисы сети. В частности, в НКР отметили, что к ним поступают резюме таких сотрудников, в НРА ведут переговоры с несколькими кандидатами, а в АКРА в мае уже вышел на работу один из прежних сотрудников одного из агентств «большой тройки». В Moody’s, S&P и Fitch не ответили на вопросы “Ъ”. В то же время, как отметил господин Лукашук, в агентстве видят желание некоторых клиентов, имевших в том числе и рейтинги международных рейтинговых агентств, иметь несколько российских кредитных рейтингов, «поэтому действительно происходит перераспределение бюджетов в этом направлении».

В «Эксперт РА» отказались от комментариев.

Ольга Шерункова