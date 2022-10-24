Аудиторы не держатся за клиентов

Крупные аудиторы хотят снизить количество клиентов, подлежащих обязательному аудиту. В результате, по мнению участников рынка, снизится спрос не недобросовестные услуги, демпинг и излишнее регуляторное давление. Но пострадает бизнес небольших компаний, в первую очередь региональных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На прошлой неделе в рамках разработки «плана действий концепции развития аудиторской деятельности Минфин начал собирать мнения рынка «по совершенствованию сферы обязательного аудита». Сбор продолжится до конца ноября.

Как показал опрос участников рынка, крупные аудиторы выступают за сокращение обязательного аудита при отмене стоимостных критериев. Так, по словам гендиректора «Русаудита» Евгения Самойлова, это самое быстрое и реализуемое на практике решение. Гендиректор «ФБК Поволжье» Сергей Никифоров добавляет, что в новых экономических реалиях стоимостные критерии становятся излишним обременением для отечественного бизнеса. Собеседник из числа аудиторов добавляет, что «оказание некачественных аудиторских услуг создает регуляторные риски для отрасли и привлекает излишнее внимание ЦБ».

Стоимостные критерии — финансовые показатели компании, от которых зависит необходимость проводить обязательный аудит. К ним относятся годовой доход (более 800 млн руб.) и активы (от 400 млн руб.). Обязательный аудит — это ежегодная аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности. Ему подлежат кредитные и страховые организации (КО и СО), общества взаимного страхования, профессиональные участники рынка ценных бумаг, фонды, а также компании, чей годовой доход превышает 800 млн руб., и т. д.

По оценкам господина Самойлова, из текущих клиентов, подпадающих под требования обязательного аудита, на компании, приобретающие аудит для галочки, приходится до 50%, что составляет 15–20% рынка при общем его объеме в 30 млрд руб. Он поясняет, что стоимостные критерии сегодня приводят к формированию ситуации, когда аудит не нужен части компаний, вследствие чего такие клиенты делают вид, что заказывают аудит, а аудиторы делают вид, что его проводят.

Если судить по средней цене аудиторского заключения членов СРО, доля компаний, которые имитируют оказание услуг, составляет сегодня около 50–60% рынка, указывает господин Самойлов. «Это оказывает давление на цены в целом по рынку,— поясняет он.— Компаниям, которым аудит не нужен, проще сделать его формально за 100–200 тыс. руб., в то время как цена на качественный аудит в среднем стартует от 500 тыс. руб.». Президент аудиторской компании «Пачоли» Светлана Романова уточняет, что стоимость аудита — это количество часов работы аудитора, умноженное на ставку, которая не может быть меньше 3 тыс. руб. в час. По ее словам, на такую работу уходит не меньше недели для группы аудиторов, если соблюдать все процедуры и стандарты.

Участники рынка считают, что сокращение компаний, подлежащих обязательному аудиту, положительно скажется на рынке. Господин Самойлов отмечает, что, если стоимостные критерии отменят, пропадет искусственный спрос и уйдет существенное число компаний, имитирующих аудиторские услуги, и останутся компании, которые заинтересованы в развитии рынка.

Сергей Никифоров добавляет, что подобное изменение может привести к повышению качества и повысит маржинальность рынка. «Все это позволит создать условия для развития тех компаний, которые смогут обеспечить свою конкурентоспособность, а также для преодоления тяжелейшего кадрового кризиса на аудиторском рынке»,— продолжает он. В результате на рынке для оставшихся аудиторских компаний будут востребованы наличие у аудиторов опыта, необходимых компетенций и квалификации, что требует адекватной оплаты как услуг аудиторских организаций, так и труда их сотрудников, подытоживает эксперт.

Юлия Пославская