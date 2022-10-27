Магазины дальневосточной доступности

Вслед за сибирскими розничными компаниями «Слата» и «Красный Яр» X5 Group может выкупить долю в сети «Самбери», работающей на Дальнем Востоке. В этом федеральном округе низкий уровень конкуренции на рынке ритейла — это и могло привлечь крупного игрока. Однако, предупреждают эксперты, ему придется столкнуться с дефицитом качественных площадей под магазины и трудностями с логистикой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Как рассказали два источника “Ъ” на рынке ритейла, X5 Group рассматривает возможность партнерства с дальневосточной розничной сетью «Самбери». По их словам, такая сделка может пройти по схожему сценарию, как в случае с сибирскими сетями «Слата» и «Красный Яр». Ранее стало известно, что X5 Group выкупает контрольные пакеты в этих компаниях, а 14 октября Федеральная антимонопольная служба согласовала приобретение X5 Group по 70% в «Слате» и «Красном Яру».

В X5 Group комментарий не предоставили. В «Самбери» на запрос “Ъ” не ответили.

X5 Group — крупнейший в РФ ритейлер по обороту. По итогам девяти месяцев 2022 года выручка группы выросла на 19%, до 1,9 трлн руб., чистая прибыль — на 19,1%, до 46,39 млрд руб. год к году. На 30 сентября управляла 20,2 тыс. магазинов под вывесками «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик».

Под брендом «Самбери» работают 30 гипермаркетов и 12 супермаркетов в Хабаровском, Приморском краях, Амурской области и Еврейской автономной области. Сеть входит в ГК «Невада», развивающую также сети «Самбери-экспресс» и «Раз Два». Совладельцами ООО «Невада-Восток» — операционной компании ГК «Невада» — являются Юрий Егоров (43,7%), Марина Меркулова (29,45%), Сергей Булыгин (21,85%) и Лев Волков (5%), по данным «СПАРК-Интерфакс». По итогам 2021 года выручка «Невады-Восток» составила 50 млрд руб., чистая прибыль — 726,7 млн руб.

Партнерство с «Самбери» обсуждали и другие федеральные ритейлеры, включая «Магнит» и «Ленту», уточняет один из собеседников “Ъ”. В «Магните» заявили, что изучают рынок Дальнего Востока. Также компания уже использует логистическую инфраструктуру Дальнего Востока для поставок товаров на запад страны. В «Ленте» от комментариев отказались.

По данным «Infoline-Аналитики», на Дальнем Востоке по итогам 2021 года крупнейшими по выручке ритейлерами стали ГК «Невада», ГК «Реми» (бренды «Экономыч», «Реми», «Реми Сити») и федеральная ГК «Торгсервис» (дискаунтеры «Светофор» и «Маяк»).

Доля десяти крупных розничных сетей FMCG на Дальнем Востоке по итогам 2021 года составила 21,7%, что примерно в 1,7 раза ниже, чем в целом по стране, отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров: «Это говорит о низком уровне конкуренции на розничном рынке в этой части страны».

В регионах этого федерального округа сегодня дефицит свободных качественных локаций для открытия новых магазинов, говорит партнер One Story Ольга Сумишевская. На Дальнем Востоке строятся относительно небольшие объемы многоэтажного жилья и торговых центров, что ограничивает предложение коммерческой недвижимости, добавляет господин Бурмистров.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов отмечает, что интерес федеральных ритейлеров к выходу на Дальний Восток может быть обусловлен и вниманием федерального правительства к развитию регионов в этой части страны, что должно стимулировать их экономическое развитие. По словам эксперта, выход компании в новый для себя регион зачастую связан с временным снижением рентабельности из-за осложненной логистики. Поэтому партнерство с местным игроком может стать оптимальным для минимизации таких потерь, считает господин Ибрагимов.

Михаил Бурмистров отмечает, что вариант с заключением стратегического партнерства может быть выгоден как федеральным розничным сетям, которым не потребуется выстраивать с нуля инфраструктуру и запускать распределительные центры, так и местным ритейлерами, которые не хотят полностью продавать свой бизнес. Кроме того, считает госпожа Сумишевская, для региональных ритейлеров партнерство с федеральным игроком дает возможность улучшить внутренние бизнес-процессы и внедрить новые технологии.

Алина Савицкая