Проклятие принцессы

Ане 17 лет, она живет в Саранске вдвоем с мамой, учится в педагогическом колледже. У девочки поясничный сколиоз — искривление позвоночника прогрессирует и уже достигло 3-й степени. Слово «сколиоз» звучит вроде нестрашно: подумаешь, с кем из школьников не бывает! Но у Ани искривление сильное, она быстро устает, ей тяжело дышать, трудно стоять и сидеть, часто болит и кружится голова, клонит в сон из-за недостатка кислорода. Девочке поможет только срочная операция, но ее стоимость больше миллиона рублей — у Аниной мамы таких денег нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спина у Ани, по ее словам, похожа на букву S — позвоночник сильно изогнут в районе поясницы

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Спина у Ани, по ее словам, похожа на букву S — позвоночник сильно изогнут в районе поясницы

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Аня не любит жаловаться. Свое заболевание и самочувствие описывает крайне скупо. Говорит только, что в последнее время трудно стало заниматься гимнастикой.

— Гимнастикой?

— На уроках физкультуры. Гимнастические упражнения. Некоторые пока удаются.

Спина Ани, по ее же собственным словам, похожа на букву S. Слева от позвоночника в районе поясницы видна выпуклость.

— Когда я иду по улице, ее почти не видно под одеждой,— торопливо уточняет девочка.— Почти незаметно!

Мама Ане не противоречит: «почти» так «почти». Но видит, что дочери все труднее ходить и сидеть.

Аня не любит жаловаться, потому что она — будущий педагог, а для педагога главное качество — выдержка. Она мечтает стать учительницей начальных классов или воспитательницей в детском саду. Начало этому положено: учеба в колледже. Ане нравится играть с детьми или отвечать на их непростые вопросы. Она часто отрабатывает педагогические приемы на своей пятилетней двоюродной сестренке — получается хорошо.

Аня не любит жаловаться, потому что для нее содержание важнее формы. Она так и говорит, приводя в пример любимых литературных персонажей и киногероев: Владимира Дубровского из пушкинского романа и Ивана Найденова из фильма про последнего богатыря.

Но по-настоящему завораживает Аню героиня фантастического подросткового романа — принцесса, на которую наложено проклятие. В мире реальном внешность принцессы может напугать неподготовленного человека. В мире же магическом, куда принцесса попадает благодаря своему дару, проклятие исчезает и ее внешность соответствует доброму сердцу.

Впервые непорядок с Аниной спиной заметил ортопед во время диспансеризации, которую должны пройти будущие первоклассники, и направил ее в областную больницу. Здесь у девочки выявили начальную стадию сколиоза и рекомендовали массаж и лечебную физкультуру. Но все это не помогло — искривление позвоночника усиливалось. К массажу и ЛФК добавился корсет, но сдержать искривление не удавалось. Ане становилось труднее дышать, она уже не могла долго сидеть из-за боли в спине, появилась одышка, немели ноги. Спустя несколько лет врач, наблюдающий девочку, заговорил об операции.

Аня нашла в интернете информацию о том, как делают операции при сколиозе, и решила, что, скорее всего, в спину ей вставят металлический стержень:

— Страшновато и неудобно, а что делать!

Аня согласилась бы и на такой стержень, но однажды они с мамой увидели телевизионную передачу, в которой хирург Сергей Колесов рассказывал о технологии VBT (Vertebral Body Tethering), щадящей и эффективной, которая позволяет исправлять деформации позвоночника с помощью титановых винтов и прикрепленного к ним гибкого шнура-корда. Процесс восстановления занимает от месяца до полутора, и при этом сохраняется подвижность позвоночника.

— Мы сразу поехали к доктору в Москву,— рассказывает Аня.— Он нас принял хорошо, очень мне понравился: узнал, что у меня отчество Васильевна, как у него, и шутил, что мы с ним тезки.

Доктор Колесов сказал, что сколиоз уже достиг 3-й степени, лечение в таком случае бесполезно — нужна операция. Но очередь на высокотехнологичную операцию с использованием дорогой металлоконструкции по госквоте в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова, где оперирует профессор Колесов,— три года. Состояние Ани не позволяет столько ждать.

Давайте ей поможем. Проклятие же должно быть снято, чтобы принцесса обрела внешность под стать своему доброму сердцу, правда?

Для спасения Ани Авдониной не хватает 753 466 руб. Заведующий отделением патологии позвоночника НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова Сергей Колесов (Москва): «У Ани идиопатический поясничный сколиоз 3-й степени. Консервативное лечение не помогает, деформация позвоночника быстро прогрессирует, девочка страдает от боли в спине. Со временем будет нарастать сердечно-легочная недостаточность, болевой синдром усилится. Устранить искривление позвоночника и предотвратить осложнения поможет операция с использованием щадящей технологии VBT. Она позволяет корректировать деформацию в процессе роста костей, сохраняя подвижность позвоночника. После периода восстановления Аня сможет жить активной жизнью без особых ограничений». Стоимость операции 1 186 466 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 400 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Мордовия» соберут 33 тыс. руб. Не хватает 753 466 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Аню Авдонину, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет Аниной мамы — Натальи Викторовны Авдониной. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Наталья Волкова, Мордовия